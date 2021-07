Gigi Donnarumma e Silvio Berlusconi: la foto insieme che fa discutere

Gigi Donnarumma, miglior giocatore di Euro 2020, che sorride accanto a un Silvio Berlusconi piuttosto invecchiato e fuori forma

L’immagine non ha data, ma sta facendo il giro del Web dopo essere stata postata dal portiere della nazionale accompagnata dal commento: “È sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi”.

Nonostante il turbolento addio al Milan e la contestazione dei tifosi rossoneri, il trionfo agli Europei ha permesso a Donnarumma di accasarsi al Paris Saint Germain sfoggiando il premio come miglior giocatore di Euro 2020, avendo deciso con le sue parate le sfide ai rigori contro la Spagna in semifinale e contro l’Inghilterra in finale.

Imprese che gli sono valse, oltre al premio, i pubblici elogi di Sergio Mattarella e Mario Draghi, ma anche, nel privato, la stima dell’ex Presidente del Milan.

Non sappiamo se questa foto sia recente o meno (oltretutto Berlusconi è vestito in maniera un po’ invernale…), ma siamo certi che da buon amante del calcio il fondatore di Forza Italia sia un grande estimatore del portierone azzurro.