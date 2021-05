Giro d'Italia 2021, De Marchi maglia rosa e lacrime: "Corro per Regeni"

"Il mio braccialetto per REGENI? Sono un po' stupito per la reazione che hanno tutti. Non ci vedo nulla di politico o partitico, si tratta di due genitori che vogliono la verita': prima di essere un ciclista, sono un genitore e un marito e non vorrei mai trovarmi in una situazione del genere". Queste le parole di Alessandro De Marchi, corridore della Israel Start-Up Nation, intervenuto ai microfoni della Rai dopo la conquista della maglia rosa al termine della quarta tappa del Giro d'Italia 2021.

ALESSANDRO DE MARCHI NUOVA MAGLIA ROSA AL GIRO D'ITALIA 2021: "MI SENTO FUORI POSTO"

Da un italiano all'altro, la maglia rosa del GIRO d'Italia 2021 lascia le spalle di Filippo Ganna e raggiunge quelle di uno strepitoso Alessandro De Marchi. Il corridore friulano della Israel Start-Up Nation taglia il traguardo per secondo nella quarta tappa, da Piacenza a Sestola, ma raccoglie il testimone in vetta alla classifica generale dell'edizione numero 104 della corsa rosa. De Marchi compira' 35 anni il prossimo 19 maggio ma il regalo e' arrivato con qualche giorno d'anticipo. "Un premio per i mille sforzi fatti durante questi 11 anni di carriera - racconta con la voce rotta dall'emozione ai microfoni di Rai Sport - Mi sento un po' fuori posto, forse sono stato a lungo abituato a tentare senza raccogliere il massimo. Fino a stasera, quando saro' da solo nel mio letto, saro' un po' frastornato e magari piangero' e poi mi godro' questa maglia".

GIRO D'ITALIA 2021, NIBALI A OLTRE DUE MINUTI DALLA MAGLIA ROSA

Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), a lungo maglia rosa nel 2020, crolla nel finale ed e' gia' con 5'38" di ritardo dalla testa della classifica generale, tra i piu' attesi resiste in top-10 Remco Evenepoel, ottavo, con 10" di vantaggio su Egan Bernal (Ineos Grenadiers), tirato a lungo da un Ganna comunque encomiabile. Paga altri dieci secondi di ritardo dal colombiano, invece, Simon Yates mentre un Vincenzo Nibali non al meglio cerca di limitare i danni nella prima settimana ma si ritrova a 2'15" dalla maglia rosa.