Goggia come sta? Olimpiadi Pechino 2022, le condizioni di Sofia

Sofia Goggia al lavoro per recuperare dall'infortunio in vista delle Olimpiadi 2022 di Pechino

L'Italia si avvicina alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il countdown verso l'inizio dei Giochi segna ormai meno 4 giorni al via (con lo slalom gigante femmile, prima gara di sci alpino sarà il 7 febbraio). E se Federica Brignone parte per la Cina dopo un'altra grande vittoria in Coppa del Mondo (SuperG a Garmisch), Sofia Goggia è al lavoro per recuperare a tempo di record dopo l'infortunio capitato nel weekend di gare a Cortina sulla pista dell'Olympia delle Tofane (lesione al crociato del ginocchio sinistro e dalla microfrattura alla testa del perone). Come sta la fuoriclasse dello sci azzurro (attualmente prima nella classifica di discesa con 4 vittoria in stagione e terza in quella di SuperG con due successi)? Riuscirà a difendere la medaglia d'oro conquistata quattro anni fa a Pyeongchang 2018 (in discesa)?

Olimpiadi Pechino 2022, Sofia Goggia come sta? "Le cose stanno progredendo nel modo sperato"

Le parole di Sofia Goggia regalano ottimismo sul suo recupero per la discesa libera del 15 febbraio (e magari il superG in programma l'11 febbraio) delle Olimpiadi di Pechino 2022: "Le cose stanno progredendo nel modo sperato - ha spiegato la campionessa olimpica in carica - Non mi rimane che continuare a lavorare in questa direzione e alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto della situazione".

