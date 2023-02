Goggia, delusione mondiale: niente medaglia nella Discesa dei Mondiali di sci

Sci: Goggia sbaglia e inforca in discesa di Mondiali, è squalificata

Niente medaglia d'oro (a pochi giorni dal trionfo di Marta Bassino), ma neppure argento o bronzo: Sofia Goggia sbaglia la discesa libera dei Campionati mondiali di sci alpino di Mèribel in Francia. La campionessa azzurra, a poche porte dal traguardo della pista ‘Roc de Fer’, ha ha inforcato la porta venendo così squalificata.

Prima di sbagliare traiettoria ed inforcare la porta a pochi metri dal traguardo, Sofia Goggia non aveva sciato al meglio come tante altre volte nella sua carriera. Su una pista che l’aveva vista protagonista nelle tre prove cronometrate – due migliori tempi – non è stata perfetta negli atterraggi dei salti. Prima di essere estromessa dalla classifica, Goggia aveva fatto segnare il terzo tempo su sei concorrenti. Lontana dal podio e fuori dalle top anche Elena Curtoni.

Sci, Goggia e le italiane con il lutto al braccio per Elena Fanchini

Le atlete italiane hanno corso con il lutto al braccio per la morte, a soli 37 anni a causa di un tumore, di Elena Fanchini, argento iridato in discesa nel 2005 a Bormio, e che nelle prossime ore verrà cremata dopo le esequie che si stanno svolgendo in queste ore a Solato, in provincia di Brescia.