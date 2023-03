Gol in rovesciata senza una gamba: vince il premio Puskas (Richarlison ko)

Marcin Oleksy, gol in rovesciata senza una gamba: Premio Puskas Fifa per la rete più bella dell'anno

Marcin Oleksy ha vinto il Puskas 2022 per il gol più bello dell'anno segnando in rovesciata senza una gamba. Una rete stupenda premiata al Fifa The Best che si è tenuto lunedì a Parigi. Ha battuto la concorrenza del brasiliano Richarlison e del francese Dimitri Payet. "Mi ricordo tutto: il mio compagno di squadra Dawid Novak ha crossato dalla fascia destra, quando l’ho visto calciare, ho capito subito che la sfera sarebbe arrivata a me. L’ho colpita piena e ne è scaturita una traiettoria pulita", ha raccontato.

Chi è Marcin Oleksy, calciatore che ha fatto gol in rovesciata con una gamba amputata

Marcin Oleksy è un calciatore di 35enne che gioca senza stampelle e senza una gamba nella nazionale della Polonia di categoria. A 23 anni (quando giocava a pallone nel ruolo di portiere) mentre lavorava per una ditta che si occupa di manutenzione stradale, venne investito da un veicolo che invase la carreggiata e gli schiacciò le gambe. "Prima di perdere conoscenza non ho sentito dolore, ho soltanto avuto paura di morire. Poi mi sono svegliato dopo l’operazione ed è stato in quel momento che ho capito cosa fosse successo e che avevo perso una delle mie gambe", ha raccontato. Dopo l’amputazione Marcin Oleksy è rimasto su una sedia a rotelle per due anni poi nel 2019 è tornato a giocare a calcio anche grazie all'aiuto del figlio. "La prima volta che ho tirato un calcio al pallone dopo l’incidente è stato con mio figlio Tomasz e quel momento mi ha reso molto felice".

Marcin Oleksy, gol in rovesciata senza una gamba batte Richarlison, Payet, Balotelli, Theo Hernandez

Il gol in rovesciata senza una gamba siglato da Marcin Oleksy ha battuto quello spettacolare di Richarlison in Brasile-Serbia al Mondiale del Qatar e Dimitri Payet che andò a segno nel match di Europa League tra Marsiglia e Paok Salonicco. In nomination erano finiti anche i gol in rabona di Mario Balotelli (Adana Demirspor-Goztepe) e il coast-to-coast di Theo Hernandez in Milan-Atalanta 2-0 (match che portò i rossoneri a un passo dallo scudetto vinto poi la settimana successiva sul campo del Sassuolo). Marcin Oleksy finisce nell'albo dìoro del Premio Puskas assieme a fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, Salah, Neymar e Ibrahimovic