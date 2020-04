Grande Fratello Vip 4 vince Paola Di Benedetto dopo l'ultimo televoto flash. Al secondo posto Paolo Ciavarro, mentre Sossio Aruta è arrivato terzo. Eliminati Aristide Malnati, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Andrea Denver era stato uscito al televoto iniziale (dove erano passati Patrick e Antonella). Paola Di Benedetto oltre alla vittoria al GF VIP 2020 si porta a casa il montepremi in palio di 100.000 euro, di cui la metà da devolvere in beneficenza. (SEGUE...)

Grande Fratello Vip 2020 FINALE! VINCITORE, CLASSIFICA E COLPI DI SCENA. Gf Vip 4 news

Finale Grande Fratello Vip 4: chi vincerà? Ecco le quote dei bookmakers sul vincitore. Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro in pole position. Attenzione ad Antonella Elia, è lei la grande outsider. Dovrebbero essere loro i primi 3 in classifica nella quarta edizione del Grande Fratello Vip stando ai bookies. Ma la serata promette colpi di scena. E la parola finale la darà il pubblico con il televoto. Ecco tutte le news in vista della finale del GF VIP 2020.

Grande Fratello Vip 2020 VINCITORE. PATRICK RAY PUGLIESE E PAOLO CIAVARRO FAVORITI NELLE QUOTE. GF Vip 4 news finale

Grande Fratello Vip 4 finale e vincitore: ci siamo. Chi vincerà il GF VIP 2020? La soluzione al quiz nella diretta su Canale 5 di mercoledì 8 parile. Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro sono i favoriti sulla lavagna di Planetwin365 (3,40), seguiti dalla showgirl Antonella Elia (4,60). Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sono quattro i finalisti che si affrontano nell'ultima diretta: Paola Di Benedetto (7,10), Aristide Malnati (5,90), Sossio Aruta e Paolo Ciavarro (3,40). A loro se ne aggiungono altri due. In nomination sono finiti invece Andrea Denver (13,00), Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese.

GRANDE FRATELLO VIP 4, PATRICK RAY PUGLIESE 'STRATEGA' SECONDO CLIZIA INCORVAIA. GF VIP 4 NEWS

Patrick Ray Pugliese sulla lavagna di Planetwin365 si contende con Paolo Ciavarro il favore degli analisti (entrambi si trovano in testa a quota 3,40) per la vittoria del Grande Fratello Vip 4: il primo dovrà superare la nomination per proseguire verso la finalissima, mentre il secondo ha ottenuto il pass per l'ultima sfida grazie alla vittoria della scorsa puntata, che ha portato all'eliminazione di Teresanna Pugliese. Sul web ha fatto molto discutere la critica di Clizia Incorvaia nei confronti di Patrick, definito un 'abile giocatore'. L'attacco in questione potrebbe influenzare le sorti dei due concorrenti e spostare maggiormente il pubblico dalla parte di Ciavarro, lodato dalla Incorvaia? Lo vedremo nella finale del GF VIP 2020.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA IN QUOTA VITTORIA. GF VIP 4 NEWS

A debita distanza dalla coppia di favoriti per la vittoria del Grande Fratello Vip 4, i bookies di di Planetwin365 posizionano al terzo posto con l'attrice Antonella Elia (4,60). Nelle scorse la showgirl italiana è caduta sbattendo la testa, mentre giocava con Sossio Aruta, creando forte preoccupazione tra gli inquilini della casa. Nulla di grave, Antonella Elia sta bene ed è pronta a giocarsi la vittoria del GF VIP 2020. Nei giorni precedenti sempre Antonella ha movimentato la casa dopo una serie di baci a sorpresa avuti con Aristide Malnati (5,90).

Grande Fratello Vip 2020 VINCITORE, ULTIME NOMINATION, FINALE E.. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 FINALE: mercoledì 8 aprile 2020 in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata della quarta edizione del reality prodotto da EndemolShine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al momento, nella Casa di Cinecittà, sono rimasti in 7 concorrenti: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese - tutti e tre al televoto per guadagnare gli ultimi due posti da finalisti - Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (già decretati finalisti nelle scorse puntate). Solo uno tra loro si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficienza. L’edizione del GF VIP 2020 che sta per concludersi - in onda nell’anno del ventennale del format “Big Brother” (che ha debuttato in Olanda nel 1999) – è stata unica sotto tanti punti di vista. È la versione celebrity più lunga di sempre (20 puntate in onda dall’8 gennaio all’8 aprile 2020) e quella con più concorrenti (29 in tutto). Quest’anno, nel corso della trasmissione, la realtà è entrata più volte nella Casa. Grande Fratello ha deciso di informare da subito i concorrenti dell’emergenza “Coronavirus” con diversi aggiornamenti che si sono susseguiti di settimana in settimana. Eccezionalmente, ha permesso agli inquilini della Casa di mettersi in contatto telefonico con le loro famiglie, per avere notizie sul loro stato di salute ed essere rassicurati. Inoltre, dall’11 marzo, Signorini ha condotto il programma dagli studi di Cologno Monzese, in collegamento con Cinecittà, senza pubblico in studio e, in entrambi i set televisivi, sono state adottate le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza.

Grande Fratello Vip 2020 Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: chiarimento finale! Gf Vip 4 news

Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia si sono confrontati e chiariti a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip 4. I due concorrenti ripercorrono alcuni dei momenti che hanno caratterizzato il loro percorso in Casa. Antonella Elia pensa alla forte discussione che li aveva visti scontrarsi nelle scorse settimane. Patrick: “Mi è dispiaciuto che l’hai vissuta cosi”. Il faccia a faccia porta i due a a confrontarsi. L'Highlander del Grande Fratello spiega: “Non voglio ritornare su queste cose, ma su questo non mi piego”. E dopo un ulteriore commento di Antonella Elia, il concorrente del GF VIP 2020 le spiega: “Con le tue barriere sembrava che a volte cercassi quel tipo di approccio”. Il riferimento è al comportamento di Antonella nella Casa, che l’ha spesso portata a duri confronti e discussioni. Patrick Ray Pugliese però ha capito una cosa del carattere di Antonella Elia, la dà atto che “sei genuinamente alternativa”. “È acqua passata” dice la showgirl prima che entrambi raggiungano la cucina per preparare la carbonare. Patrick e Antonella Elia sono pronti per la finale del Grande Fratello Vip 4, ma prima dovranno superare il verdetto del televoto che li vede in nomination assieme a Denver. Chi perde esce, gli altri due si giocheranno le loro chances con Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

Grande Fratello Vip 2020 Antonella Elia cade e batte la testa. Sta bene! Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia scivola e batte la testa: cambia l'inquadratura e interviene il medico - Antonella Elia è scivolata duranta una battaglia di gavettoni. Sossio Aruta e la soubrette stavano giocando. Tutto era partito con la Elia che aveva colpito Sossio Aruta con farina e formaggio mentre il concorrente del GF VIP 2020 era sdraiato al sole. Sossio ha risposto con un secchio d'acqua, solo che entrambi sono scivolati. Sossio si è alzato quasi subito, mentre Antonella è rimasta a terra dolorante e ha sbattuto la testa. «Hai che testata», ha detto subito mentre gli altri sono accorsi in suo aiuto. Subito c'è stato l'intervento del medico della Casa. Antonella Elia è stata visitata in magazzino, ma non ha dovuto lasciare la Casa per ulteriori accertamenti. Quando è tornata in giardino ha tranquillizzato i concorrenti del Grande Fratello Vip 4. "Sto bene, sto bene. Devo dargli notizie nelle prossime ore". Sossio l’ha abbracciata e Antonella Elia lo ha rassicurato del fatto che non sia stata colpa sua. La soubrette resta dunque nella Casa, sta bene e potrà giocarsi la finale del Grande Fratello Vip 4 dove è in nomination con Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver.

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Grande Fratello Vip 2020 VINCITORE: PATRICK RAY PUGLIESE FAVORITO. CIAVARRO ANTONELLA ELIA... GF VIP 4 NEWS

Il vincitore del Grande Fratello Vip 4? Si avvicina la finale, in programma mercoledì 8 aprile su Canale 5 e ci si intettoga su quale sarà il concorrente ad aggiudicarsi il successo al GF VIP 2020. Secondo Bwin c'è un chiaro favorito e si tratta di Patrick Ray Pugliese la cui quota è 3 contro 1. Sono solo due i contendenti reali, stando al broker, in grado di sconfiggere l'Highlander del Grande Fratello. A 3,50 ecco Paolo Ciavarro e a 4 Antonella Elia. Va detto che Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, assieme a Denver sono in nomination e si contendono l'ultimo posto nella finale dato che sono al televoto (Denver è considerato eliminato probabilissimo: a 1,35 contro i 5 di Antonella Elia e i 7 di Patrick). Ad ogni modo Aristide Malnati è a 7, Paola Di Benedetto a 8 e Andrea Denver a 9. Sossio Aruta è inserito nella categoria 'un altro non in lista' a 9 contro 1. Patrick Ray Pugliese vincerà dunque il Grande Fratello Vip 4 come pronosticano i bookmakers o ci saranno colpi di scena nella puntata finale?

GRANDE FRATELLO VIP 4, SOSSIO E IL RITORNO DI ZEQUILA IN FINALE: LO SCHERZO. GF VIP 4 NEWS

Il ritorno di Antonio Zequila al Grande Fratello Vip 4 per la finale dell'8 aprile. Ma è uno scherzo pensato dai concorrenti del GF Vip 2020 ai danni di Sossio Aruta. Un finto comunicato del Grande Fratello Vip che informa di un televoto per decidere chi potrà rientrare nella Casa tra Zequila, Teresanna Pugliese e Licia Nunez: ossia gli eliminati della semifinale. “Io me lo sentivo, già so chi entra” dice Sossio con aria preoccupata. Poi nella notte, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e gli altri gli rivelano che era uno scherzo. Entrano nella sua stanza, svegliano Sossio. “Re Leone Zequila non torna!” dice Patrick. “Neanche Teresanna”, aggiunge Paola Di Benedetto. “Ti abbiamo fregato, pesce d’aprile”, le parole di Antonella Elia. Sossio è spiazzato: “State scherzando?”. Denver racconta lo scherzo “È scritta di mio pugno” dice mostrando il foglio del Comunicato del GF Vip. “Ora ho capito tutto quel movimento, chi è stata la mente?” chiede Sossio ai Vipponi. "Questo lo hanno inventato loro, sono state bravissime” dice Patrick riferendosi ad Antonella Elia e Paola Di Benedetto. “Aristide me la pagherai cara. Prevedo una settimana molto dura” dice Sossio tra le risate. Poi torna a letto ma prima manda un sauto al suo grande rivale: “Ciao Zequila!”.

GRANDE FRATELLO VIP: ANTONELLA ELIA, PATRICK RAY PUGLIESE E DENVER AL TELEVOTO PER LA FINALE. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 i verdetti della semifinale. Eliminati Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. I finalisti del Gf Vip 2020 sono Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto, Sossio Aruta e Aristide Malnati. I concorrenti al televoto che si giocheranno gli ultimi due posti della finale sono Antonella Elia, Denver e Patrick Ray Pugliese. La finale del Grande Fratello Vip 4 sarà mercoledì otto aprile. Ecco com'è andata la diciannovesima puntata.

GRANDE FRATELLO VIP 4, TERESANNA ELIMINATA. PAOLO CIAVARRO IN FINALE. GF VIP 4 NEWS

Il presentatore del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini apre il secondo televoto flash della puntata e chiama Teresanna Pugliese: "Per te la finale potrebbe essere vicina, ma sarà il pubblico a decidere, e per questo motivo tu sei ufficialmente al televoto". Subito dopo: "Ora chiedo ai tre uomini non finalisti di mettersi davanti ai led. Ora voglio che mi dici chi tra loro tre vuoi sfidare al televoto". Paola Di Benedetto fa il nome di Paolo Ciavarro. Lui manda in nomination Denver. ​​​​​​Il pubblico decide che Teresanna Pugliese è eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 e Paolo Ciavarro è in finale.

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAOLA DI BENEDETTO IN FINALE. LICIA NUNEZ ELIMINATA. GF VIP 4 NEWS

Il Grande Fratello Vip 4 apre un televoto flash per il terzo finalista e il secondo eliminato. Gli uomini rimasti in gara devono indicare il nome di una donna che non merita la finale. Paolo Ciavarro dice Antonella Elia. Patrick Ray Pugliese sceglie Licia Nunez, Denver nomina Teresanna Pugliese. Sossio Aruta dice Licia, Aristide Malnati punta su Antonella Elia: chi vince va direttamente in finale, chi perde viene eliminata. Paola Di Bendetto è salva. Il pubblico elimina Licia Nunez, Paola Di Benedetto è la terza finalista del Grande Fratello Vip 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ANTONIO ZEQUILA ELIMINATO. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 regala sorprese nella semifinale. Il reality di Canale 5 vede subito l'uscita di Antonio Zequila che era in nomination con Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Il televoto decide che deve essere l'attore a uscire dal Gf Vip 2020. Prima però l'intervista doppia tra Zequila e Patrick, che lo aveva messo in nomination la scorsa settimana. Antonio: "Patrick è un serpente a sonagli". Patrick: "Sono più umile di lui". Zequila: "Dell'umiltà ho fatto il mio verbo di vita. Il mio corpo è migliore del suo. Ha 42 anni e pesa 100 chili, il mio fisico è scolpito". Antonio Zequila esce dalla Casa dopo l'eliminazione e se ne va arrabbiato senza salutare nessuno.

Grande Fratello Vip 2020 3 ELIMINAZIONI E NOMINATION: SEMIFINALE. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 semifinale, la diciannovesima puntata in onda il 1 aprile 2020, su Canale 5 a partire dalle ore 21.40 porta i concorrenti del Gf Vip 2020 verso la finale dell'8 aprile. Tre sono in nomination (Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese), due finalisti sicuri (Sossio Aruta e Aristide Malnati). Nella Casa ci sono anche Antonella Elia, Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. Il Grande Fratello Vip vedrà 3 eliminazioni. Chi uscirà? Spazio anche ai confronti tra i concorrenti. In questi giorni ha tenuto banco il litigio tra Teresanna Pugliese con Sossio Aruta. Nel frattempo Alfonso Signorini, con un video messaggio, ha aggiornato i concorrenti di #GFVIP sull'emergenza Coronavirus.

Grande Fratello Vip 2020, SOSSIO E TERESANNA: SCONTRO TOTALE. Gf vip 4 news

Lite durissima nella casa del Grande Fratello Vip 4 tra Sossio e Teresanna. I due concorrenti non riescono proprio ad andare d'accordo, questa volta il litigio si scatena per... un pollo cucinato da Teresanna Pugliese. Al momento della cena Sossio Aruta si siede a tavola con un piatto di pollo cucinato dall'inquilina della casa del GF VIP 2020. "Non ti capisco, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici, hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera”. Sossio replica: "Io non sono falso, non ti calcolo proprio”. Vengono fuori le ruggini tra Sossio e Teresanna, tra cui alcune imitazioni fatte da lui nei confronti di lei. “Allora tu non mi deridi, quindi sii coerente, sei un uomo di cinquant’anni, fai l’uomo , se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni la mia imitazione non la fai”, le parole di Teresanna. “Siamo in un posto in cui dobbiamo convivere per forza, allora accetti anche le mie imitazioni”, risponde Sossio. I toni si alzano nella casa del Grande Fratello Vip 4: “Io non accetto niente, già tu mi dai fastidio, non mi saluti e poi ti permetti pure di deridere!”. Sossio riporta il pollo in cucina e dice a Teresanna di non averlo mai ringraziato tutte le volte che lui ha lavato i piatti. Teresanna: “Visto che tu la mattina non dai né il buongiorno e il buonasera questo piatto non ti è dovuto”. Sossio: “Non ti saluto perché ti sto sulle scatole!”. Il faccia a faccia tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese è molto duro. Guarda il video.

Grande Fratello Vip 2020 ANTONELLA ELIA E QUEL SOGNO RICORRENTE.. Gf Vip 4 News

Nella Casa del Grande Fratello 4, Antonella Elia racconta nel corso della notte a Paola Di Benedetto: “Stanotte ho sognato che ero coperta di fango nero, era stranissimo”. La concorrente del Gf Vip 2020 le domanda: “E come mai?”. La showgirl le dice: “Cercavo di nascondermi, ma mi guardavano con ribrezzo tutti, poi mi ricordo di essere arrivata in un punto con dei vetri rotti dove c’era il mio cane ed ero spaventata che si facesse male quindi lo tenevo stretto a me su una poltrona che si muoveva”. Paola Di Benedetto le chiede: “Ma gli hai dato una spiegazione?”. Antonella Elia: “Non ho mai capito, sono due volte in tre mesi che sogno il mio cane, come se io lo dovessi salvare... Il nero che mi copre forse è perché mi vergogno di me stessa”. Paola Di Benedetto prova a dare una spiegazione: “È normale, può essere perché qua ti sei messa a nudo e senti di volerti nascondere”. Poi è Paola a raccontare: “Io non ho mai fatto sogni belli, a casa mia invece ne faccio alcuni bellissimi che a volte riprendo anche il giorno seguente, qua dentro invece no, sicuramente sono le preoccupazioni”. Antonella Elia racconta un sogno che le è piaciuto: “Una volta ne ho fatto uno molto bello, questa volta avevo il corpo coloratissimo e volavo, anche se non è stato facile prendere sonno qua dentro, la prima notte mi ricordo che cercavo di fare la persona educata ma ero spaventatissima”. Paola Di Benedetto le dice ridendo: “Ma chi ha dormito, quella sera una notte bianco!”.

Grande Fratello Vip 2020 ZEQUILA-TERESANNA: SCINTILLE IN CASA. Gf Vip 4 News

Nella Casa del Grande Fratello Vip 4 atmosfera elettrica prima di cena. Antonio Zequila rivolgendosi a Teresanna Pugliese chiede: “Vogliamo fare la soap? Facciamo vedere che sappiamo recitare”. L’ex tronista si mostra infastidita e risponde al coinquilino: “Antonio non hanno voglia i ragazzi e io non devo dimostrare di saper fare nulla”. Zequila replica piccato: “Ma perché devi rispondere così, vuoi litigare con me?”. I toni tra i due concorrenti del GF VIP 2020 si scaldano un po'. Teresanna Pugliese sottolinea: “Non voglio recitare e non è che se io ho un’idea diversa da te significa che voglio litigare”. Zequila risponde: “Ma era una tua proposta, io sono propenso a fare questi giochi ma no perché sono un attore e voglio far vedere che sono bravo”. Teresanna chiude la discussione: “Ma gli altri già non hanno voglia, figuriamoci se la gag la facciamo diventare un copione…”. Antonio Zequila non prende bene il battibecco e si allontana dal gruppo per cenare da solo.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, PATRICK-ZEQUILA: SCONTRO E CHIARIMENTO. GF VIP 4 NEWS

Antonio Zequila contro Patrick Ray Pugliese, Patrick Ray Pugliese contro Antonio Zequila. Atmosfera elettrica della Casa del Grande Fratello Vip 4. Poi arriva un chiarimento di massima tra i due. Tutto inizia dopo le nomination della diciottesima puntata del GF Vip vip 2020. Zequila non prende bene le dinamiche che lo portano al televoto con il rischio eliminazione. “Potevate lasciarmi tranquillo questa settimana, anche se poi la prossima sarei uscito lo stesso ma almeno mi sarei vissuto tranquillamente questi giorni. Patrick è un falso, quando ha visto che non sono andato in finale, si è galvanizzato ed essendo un giocatore mi ha sfidato ad andare in Nomination con lui. Lui è un falso. È un gran giocatore”. Patrick Ray Pugliese si sfoga con Paola Di Benedetto: "La finale la merita per come gioca sporco" dice di Zequila. “Ha sempre fatto il superiore, ora ho detto basta, quando ho cercato di avvicinarlo di nuovo non voleva sentire ragioni”, le parole del concorrente del Grande Fratello Vip 4. Poi dopo qualche ora Patrick prova a riallacciare il dialogo con Zequila e circa lo scontro di Antonio con Sossio gli dice: “Ho notato un po' di insofferenza come ti ho detto, ho cercato di dirti di non infierire”. L’attore risponde: “Con lui ho chiarito, era rimasto male perché gli avevo detto di parlare bene italiano invece che di moderare i termini”. Patrick: “Sai io la prendo sempre a ridere ma lui no, l’altra sera ha urlato ma tu ti sei comportato bene a mantenere la calma”. Antonio Zequila: “Però doveva rimanere coerente, abbiamo giocato due mesi, la mia non è mai voluta essere un’offesa”. Patrick tende la mano al conuilino nella casa del GF VIP 2020: “La mia non voleva essere una critica, mi riferivo al tuo carattere, a volte ti senti di più degli altri, ma mi sono dispiaciuto, non voglio che ci stai sempre a pensare”. E Zequila sottolinea: “L’importante è che mi riconosci che non ho mai voluto mancarti di rispetto, assolutamente, io ho sempre giocato”. Tra i due sembra tornata un po' di pace.

Grande Fratello Vip 4, Fernanda Lessa e Sara Soldati eliminate. Aristide Malnati finalista. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4: la diciottesima puntata, condotta da Alfonso Signorini, ha visto una doppia eliminazione, con l'uscita dalla Casa di Fernanda Lessa e Sara Soldati (che perde il televoto lampo con Antonio Zequila, Teresanna Pugliese e Aristide Malnati). Fernanda Lessa e Antonella Elia prima del verdetto si abbracciano. La modella dopo l'eliminazione dice ad Antonella Elia: "Anche con lei ho trascorso bei momenti qua dentro, era giusto così". Fernana Lessa poi si rivolge a tutti: "Non voglio abbracci perché ritroverò tutti fuori ma questo è un momento difficile e la mia famiglia ha bisogno di me". Aristide Malnati è il secondo finalista del GF VIP 2020 e raggiunge Sossio Aruta.





Grande Fratello Vip 4 Nomination: Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Gf Vip 4 news

Aristide Malnati e Sossio Aruta devono dire chi vogliono portare avanti con loro in finale. Sossio sceglie Denver, Aristide dice Antonio Zequila. Andrea Denver salva Antonella Elia. Antonio Zequila salva Licia Nunez, Antonella Elia dice Paola Di Benedetto. Licia Nunez fa il nome di Teresanna Pugliese. Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro sono in nomination. I due, dopo essersi consultati, decidono di portare con loro al televoto Antonio Zequila. Nomination per Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Uno di loro uscirà nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ADRIANA VOLPE: MESSAGGIO AI CONCORRENTI. Gf vip 4 news

Adriana Volpe ha mandato un videomessaggio ai concorrenti del Gf Vip: "Da quando siamo entrati nella casa il mondo è cambiato. L'augurio che posso fare e farci è di tornare alla normalità. Andrà tutto bene, voi siate forti ragazzi, vorrei ringraziare ognuno di voi per questa esperienza. Vi voglio bene". Adriana ha avuto parole d'affetto per i suoi ex coinquilini. "Paola, io e te ci siamo scelte, abbiamo pianto e riso; Patrick, mi hai strappato sempre un sorriso; Fernanda, in questo viaggio siamo state vicine e tu mi hai letto molte volte negli occhi; Paolo, quante volte mi hai fatto compagnia; Antonella, abbiamo litigato spesso ma guardandoci spesso negli occhi e sai che ti voglio bene; a tutti voi altri vi faccio l’augurio ti tornare alla normalità, mi mancate tutti moltissimo. Denver sei un ragazzo meraviglioso e questa tua capacità di commuoverti senza vergogna fa di te una persona speciale". Alfonso Signorini: "Adriana ci manchi tanto, sei stata una protagonista assoluta di questa edizione".

GRANDE FRATELLO VIP 4 SOSSIO ARUTA E ANTONIO ZEQUILA AI FERRI CORTI. Gf vip 4 news

Nella puntata del Grande Fratello Vip 4 si è evidenziata la tensione tra Sossio Aruta e Antonio Zequila.

GRANDE FRATELLO VIP 4, SORPRESE PER I CONCORRENTI. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 torna mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Canale 5 con il diciottesimo appuntamento. La trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy e condotta da Alfonso Signorini vivrà una serata piena di emozioni per gli inquilini del loft di Cinecittà che riceveranno grandi sorprese, balsamo per il cuore in questo momento complicato per tutti.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ELIMINAZIONE DOPPIA. GF VIOP 4 NEWS

Doppia eliminazione muoverà gli equilibri della Casa del Grande Fratello Vip 4. La settimana scorsa, al televoto sono finite Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una delle tre concorrenti in nomination abbandonerà il GF VIP 2020. Ma non sarà l’unico addio della serata… Chi tra gli altri concorrenti dovrà lasciare Grande Fratello Vip 4?

GRANDE FRATELLO VIP 4 FINALISTA: SECONDO NOME. E NOMINATION GF VIP 4 NEWS

È tempo anche per eleggere il secondo finalista del Grande Fratello Vip 4. Dopo Sossio Aruta, un altro vip andrà direttamente in finale, non senza colpi di scena. E nuove nomination in vista delle prossime eliminazioni.

GRANDE FRATELLO VIP 4 VIDEO MESSAGGIO DI ADRIANA VOLPE. GF VIP 4 NEWS

Adriana Volpe tornerà nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai compagni d’avventura.

Grande Fratello Vip 2020, ANTONELLA ELIA: "QUESTO E' UN TRADIMENTO". Gf Vip 4 news

Antonella Elia si sente tradita da Sossio Aruta. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 chiede all'ex calciatore e cavaliere di Uomini e Donne: "Ma tu chi sceglieresti se dovessi salvare me o Antonio (Zequila)?". E lui non si sbilancia: "Ho dei dubbi, non ho motivi gravi per fare il nome di qualcuno, con lui mi diverto", spiegando che sarebbe in difficoltà. Da lì nasce una discussione tra i due inquilini nella Casa del GF VIP 2020 e Antonella Elia ammettere di esserci rimasta male: "Per me questo è un tradimento perché pensavo fossi tua amica, questa cosa mi affligge", risponde. Sossio Aruta. "Ma io non sto dicendo che sei al suo stesso livello, sto dicendo che sono stato bene anche con lui, abbiamo creato dei momenti divertenti". La Elia: “Io credevo di avere un grande amico”. GUARDA IL VIDEO

ADRIANA VOLPE: "La vita può allontanarci, l'amore continuerà"

Adriana Volpe scrive ai concorrenti del Grande Fratello Vip 4 dopo l’addio alla casa e la morte del suocero Ernesto Parli. La conduttrice sta vivendo un momento difficile, ma ha voluto mandare un commovente e bellissimo messaggio ai suoi ex compagni di viaggio nel programma di Mediaset. “GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GFVIP4 per aver condiviso con me un momento difficile. La vita può allontanarci l’amore continuerà”.

ASCOLTI TV, GRANDE FRATELLO VIP 2020 A 4,6 MILIONI. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, gli ascolti tv sono buoni anche nella diciassettesima puntata: il reality ha ottenuto il 19,19% di share sul pubblico attivo con 4.643.000 spettatori totali nella fascia di prima serata.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, VALERIA MARINI E FABIO TESTI ELIMINATI. SOSSIO FINALISTA. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, diciassettesima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Fabio Testi eliminato al televoto, si salvano Adriana Volpe e Antonella Elia. Nel secondo televoto a sorpresa viene eliminata Valeria Marini e Sossio Aruta è il primo finalista del GF VIP 2020. In nomination Antonella Elia, con Licia Nunez e Fernanda Lessa.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION: ANTONELLA ELIA, FERNANDA LESSA E LICIA NUNEZ. GF VIP 4 NEWS

Nomination palesi in salone al termine della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Fernanda Lessa nomina Sara Soldati. Paola Di Benedetto dice Licia Nunez, Patrick Ray Pugliese nomina Antonella Elia. Denver dice Fernanda Lessa. Anche Sara Soldati punta su Fernanda Lessa. Paolo Ciavarro nomina Antonella Elia. Quest'ultima fa il nome di Licia Nunez. Aristide Malnati mette la sua nomination su Fernanda Lessa. Licia Nunez dice Antonella Elia. Adriana Volpe vota Antonio Zequila. E lui che vota Sara Soldati. Teresanna Pugliese nomina Antonella Elia. Sossio Aruta dice Licia Nunez. In nomination Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Il televoto della diciottesima puntata del GF vip 2020 eliminerà una delle tre.

GRANDE FRATELLO VIP 4, VALERIA MARINI E ANTONELLA ELIA: CONFRONTO FINALE. GF VIP 4 NEWS

Alfonso Signorini prima di leggere la prima eliminazione della puntata del Grande Fratello Vip 4 vuole verificare se il rapporto tra Valeria Marini e Antonella Elia sia recuperabile o meno. Antonella deve andare in confessionale, Valeria in Mistery Room. Le due rispondono a domande in cui l'una deve descrivere l'altra. Valeria prova a smorzare, Antonella non arretra. Il verdetto di Pupo è che la situazione è insanabile.

GRANDE FRATELLO VIP 4 PRIMO FINALISTA. GF VIP 2020 NEWS

Grande Fratello Vip 4 alla diciassettesima puntata in onda mercoledì 18 marzo, in prima serata su Canale 5. Durante la puntata del Gf Vip 2020 sarà incoronato il primo finalista della quarta edizione.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION E DOPPIA ELIMINAZIONE. GF VIP 4 NEWS

Per i “vipponi” però non ci saranno solo emozioni positive. Il Grande Fratello Vip 4 oltre all’eliminazione canonica attraverso il televoto che vede coinvolti Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, ha deciso che tutti saranno chiamati a scegliere , a sorpresa, un’altro nome da far uscire dalla Casa più spiata d'Italia. Doppia eliminazione nella puntata.

GRANDE FRATELLO VIP 4 E L'EMERGENZA CORONAVIRUS. GF VIP 2020 NEWS

Gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 4 sono costantemente informati sull’emergenza coronavirus. Dopo l'aggiornamento attraverso un video messaggio di Alfonso Signorini, ai concorrenti del Gf Vip 2020 è stata data loro la possibilità di sentire le proprie famiglie. Il contatto con l’esterno ha regalato grandi gioie tra le mura del loft di Cinecittà.

GRANDE FRATELLO VIP 4 VALERIA MARINI VS ANTONELLA ELIA. SOSSIO ARUTA E GLI SCONTRI DELLA SETTIMANA. GF VIP 4 NEWS

La settimana appena trascorsa non ha risparmiato comunque nuovi scontri all'interno del Grande Fratello Vip 4: Valeria Marini e Antonella Elia restano le principali antagoniste della Casa. Anche Sossio Aruta non gode della simpatia di molti dei suoi coinquilini. Il calciatore infatti spesso discute con gli altri vip per le problematiche più disparate.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, CHIUDE PRIMA? I RUMORS. Gf Vip 4 news

Il Grande Fratello Vip 4 avrebbe dovuto concludersi il 27 aprile. Ma la finale è stata anticipata all'8 aprile vista l'emergenza coronavirus in Italia. I rumors delle scorse ore sulla chiusura del Gf Vip 2020 sono stati confermati. Fabio Testi, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno letto il comunicato, poi c’è stato un aggiornamento video di Alfonso Signorini: “La situazione in cui siamo in Italia e in altri Paesi, è unica, incredibile e mai accaduta prima…D’ora in poi vi daremo conto di tutto questo dandovi la possibilità di parlare con i vostri cari uno a uno, vi faremo vedere cosa fanno gli italiani a cui portate un po’ di leggerezza e ogni giorno vi daremo nuove informazioni. Vi comunichiamo che il GF ha deciso di arrivare fino all’inizio di aprile tornando alla sua configurazione iniziale“

GRANDE FRATELLO VIP 2020, SOSSIO-TERESANNA LITE E LE REAZIONI. Gf Vip 4 news

Teresanna Pugliese, stufa di vedere disordine nella Casa e nel giardino del Grande Fratello Vip 4, fa pulizie in veranda con l’aiuto di Antonio Zequila. “Qua prendono il sole e pensano di stare al lido”, dice mostrando disappunto. “Oggi non è giornata, facciamo attenzione a quello che diciamo”, repica Sossio Aruta. “Che ti senti chiamato in causa? Stavamo facendo un discorso generale, questa mattina ti ho chiamato con educazione a ripulire la poltrona dopo che ti eri depilato”, dice la concorrente del Gf Vip 2020. E parte una lite (vedi video). “Ho urlato tanto, non avrei mai urlato così tanto con te o con altri, è stato un modo molto brutto, poi non mi piaccio in queste vesti”, dirà poi sconfortata Teresanna Pugliese a Patrick Ray Pugliese. Poi va in giardino a inizia a piangere nascosta dalla coperta. Patrick e Valeria Marini corrono a consolarla. Teresanna dice loro che si sente sconfortata per le parole che avrebbero pronunciato Sossio Aruta e Antonio Zequila durante una conversazione “privata” nei suoi confronti. Successivamente in camera Licia Nunez tenta di consolare Teresanna Pugliese dopo la lite con Sossio e le dà dei consigli: “Una pagina brutta di televisione ti devo dire la verità”. “Mi dispiace che ci sono cascata, ma non ci casco più”, le risponde Teresanna. Licia Nunez: “Basta provocazioni, lascia perdere. In te ho rivisto un po’ lei, e ti dico basta. Poi va in contrasto con tutto quello che facciamo per il momento che stiamo passando”. E ancora: “Sei una persona istintiva, e ci sei cascata. Basta che non capiti più. Non devi trasferire un’immagine che non ti appartiene, te lo dico perché ti voglio bene. Proprio perché sai che il suo obbiettivo è quello, tu non dare più contenuti”.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI: LITE SULL'ETA' - GF VIP 4 NEWS

Nuova lite in Casa Grande Fratello Vip 2020 tra Antonella Elia e Valeria Marini. Tutto inizia mentre le due showgirl sono sedute attorno al tavolo con Fabio Testi. L'attore chiede ad Antonella: “Ma tu non hai figli? Quanti anni hai”. La Elia: “Ne ho 56”. Valeria Marini interviene: “Ah, 56, ne dimostri di più. Te ne davo 58”. Antonella replica: “Ma come sei carina Valeria, questo è il modo migliore per instaurare bei rapporti con un’altra donna”. Valeria Marini: “Io ne ho 52. Ma ne dimostro di meno, me ne danno 38.” “Le persone cieche te ne danno 38”... GUARDA IL VIDEO

Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez a Valeria Marini: "Antonella Elia non smetterà mai di provocare". Gf Vip 4 news Licia Nunez reduce da un duro scontro nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 con Antonella Elia la critica mentre è in compagnia di Valeria Marini: "Non finirà mai. Lei non smetterà mai di offendere e di provocare. Lo ha fatto anche oggi con me". La showgir la pensa come Licia ed è convinta che il pubblico eliminerà Antonella Elia (in nomination con Fabio Testi e Sara Soldati): "Ha sempre argomenti di pochezza e cattiveria. Le provocazioni continue danno fastidio. Uno cerca di ritrovare il sorriso e l'equilibrio. Lei non vuole andare via, lei vuole rimanere, ma il pubblico lo capirà". ASCOLTI TV, GRANDE FRATELLO VIP 4 BENE. I DATI AUDITEL DEL GF VIP 2020

Grande Fratello Vip 4, ascolti tv molto buoni nella sedicesima puntata in onda su Canale 5. Il GF VIP 2020 ha avuto 3.743.000 spettatori pari al 19% di share.

GRANDE FRATELLO VIP 2020, ASIA VALENTE ELIMINATA. NOMINATION. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, sedicesima puntata. I concorrenti sono stati aggiornati sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza “Coronavirus”. Gf Vip 2020 è andato in onda senza pubblico in studio a Cologno Monzese. "Vogliamo darvi una boccata d'aria, uno stacco, regalarvi qualche momento di sana spensieratezza", ha detto Alfonso Signorini. In studio c'è solo Pupo: "Wanda Nara che è a Parigi e ci sta guardando". A Roma ci sono Rita Rusic e Michele Cocuzza. "Mi è piaciuto il buon senso, ho compreso lo sconcerto di Antonio Zequila e Sossio, ho compreso lo sconcerto di Valeria, come il pianto di Andrea, stiamo tutti vivendo un momento particolare, voi farete compagnia a un milione di persone che sono costrette a casa, la vostra casa è la casa fra le case. Siete chiamati a qualcosa di grande", dice il conduttore del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini spiega ai concorrenti che dovranno continuare ad essere se stessi, continuare a litigare, ridere, piangere. "Siete chiamati a essere voi stessi, non dovete indossare una maschera. Avete la responsabilità di fare compagnia agli italiani". Col televoto intanto il pubblico ha deciso che ad uscire dalla Casa è Asia Valente. In nomination Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 NOMINATION: Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi - Gf Vip 4 news

Le nomination della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini legge le regole: tutti possono votare chiunque, uomo o donna, senza immuni o favoriti. Gli uomini votano in confessionale, le donne in modo palese. Patrick Ray Pugliese nomina Antonella Elia. Aristide Malnati dice Sossio Aruta. Antonio Zequila punta su Adriana Volpe. Sossio Aruta nomina Teresanna Pugliese. Paolo Ciavarro fa il nome di Antonella Elia. Andrea Denver nomina Fabio Testi. Adriana Volpe è la scelta di Fabio Testi. Paola Di Benedetto nomina Licia Nunez. Teresanna Pugliese nomina Antonella Elia. Valeria Marini è il nome di Antonella Elia. Adriana Volpe punta su Antonio Zequila. Fernanda Lessa vota Antonella Elia. Sara Soldati nomina Fabio Testi, Valeria Marini dice Antonella Elia. Licia Nunez fa il nome di Antonella Elia. Nomination e televoto per Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi.

GRANDE FRATELLO VIP 4 FABIO TESTI RESTA NELLA CASA - GF VIP 4 NEWS

Il Grande Fratello Vip 4 vede l'eliminazione di Asia Valente nella sedicesima puntata. Fabio Testi aveva più volte manifestato il desiderio di uscire soprattutto dopo aver saputo della situazione coronavirus, ha invece ottenuto un forte consenso del pubblico. Alfonso Signorini gli chiede di restare. Lui spiega le sue ragioni: "Lo spettacolo deve andare avanti. Ho tre figli di cui uno a Shangai. Con quello che sta succedendo il mio spirito qui dentro è calato. Sento che devo fare il padre, cosa che non sono riuscito a fare in questi anni viste le vicissitudini di una separazione violenta. Mi sento in dovere, con un complesso di non aver fatto abbastanza".

GRANDE FRATELLO VIP 4, VALERIA MARINI RIVELAZIONE SU ZEQUILA - GF VIP 4 NEWS

Durante il litigio proprio tra Adriana Volpe e Antonio Zequila a sopresa Valeria Marini ha ammesso: «È vero anni fa abbiamo avuto un flirt».

GRANDE FRATELLO VIP 4 FERNANDA LESSA SI COMMUOVE - GF VIP 4 NEWS

Sorpresa per Fernanda Lessa nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 4: un diario scritto dalle sue bambine. La concorrente del GF VIP 2020 si commuove nel vedere i disegni delle piccole Lua Clara e Ira Marie Dileo.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI SEMPRE AI FERRI CORTI - GF VIP 4 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 2020 COMUNICAZIONE AI CONCORRENTI SULL'EMERGENZA CORONAVIRUS - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 in onda per la sedicesima puntata nel prime time di Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy ha visto gli inquilini della Casa essere stati aggiornati – attraverso un videomessaggio di Michele Cucuzza – sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza “Coronavirus”. Anche il Gf Vip 2020 si adegua e va in onda senza pubblico in studio. Inoltre, eccezionalmente, Alfonso Signorini condurrà da Cologno Monzese in collegamento con Cinecittà.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA PACE CON FERNANDA LESSA - GF VIP 4 NEWS

Nuove alleanze e triplici intese al Grande Fratello Vip 4 per Antonella Elia. Pace fatta con Fernanda Lessa, dopo le accuse reciproche dei giorni scorsi, le due sono finalmente arrivate a un chiarimento.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA VS VALERIA MARINI E LICIA NUNEZ . GF VIP 4 NEWS

Continua invece lo scontro al Grande Fratello Vip 2020 tra Antonella Elia e Valeria Marini e tra Antonella Elia e Licia Nunez. Sembra proprio che le tre prime donne non riescano a trovare un punto di incontro per una convivenza pacifica nel loft.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ADRIANA VOLPE, SETTIMANA TURBOLENTE . GF VIP 4 NEWS

Settimana turbolenta al Gf vip 2020 per Adriana Volpe che continua a mettere in discussione ogni cosa, principalmente il rapporto con Antonio Zequila. I due alternano aspre discussioni a momenti di apparente tranquillità. Nel frattempo, Sossio Aruta e Zequila si contendono la leadership maschile della Casa.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION: FABIO TESTI, SARA SOLDATI, ASIA VALENTE - GF VIP 4 NEWS

Nomination. Lunedì scorso al Grande Fratello Vip 4 sono finiti al televoto Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente. L’attore ha chiesto esplicitamente ai compagni di viaggio di essere nominato per poter uscire dalla Casa e riabbracciare i suoi figli. Il pubblico avrà accolto la richiesta di Testi e lo lascerà tornare a casa?

Grande Fratello Vip 2020, concorrenti in lacrime per l'emergenza coronavirus - Gf Vip 4 news

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4 vengono aggiornati sull'emergenza coronavirus in Italia con un videomessaggio di Michele Cucuzza. Il GF VIP 2020 ha voluto rassicurare tutti i partecipanti al reality di Mediaset con dei videomessaggi dei familiari dove li confortavano sul proprio stato di salute. Nessuno di loro, di fronte a questa situazione di emergenza che sta affrontando l'Italia, è riuscito a trattenere le lacrime. Videomessaggio per Paola Di Benedetto (che ha pianto subito), poi del marito di Fernanda Lessa e di Barbara la compagna di Licia Nunez. Patrick Ray Pugliese è stato rassicurato dalla fidanzata Martina. Eleonora Giorgi ha mandato un messaggio allegro per dare fiducia al figlio Paolo Ciavarro. Subito dopo un messaggio molto dolce della mamma di Asia Valente. Aristide Malnati è stato a sua volta volta rassicurato da sua mamma. "Sto bene, ti guardo dalla mattina alla sera, ricordati quello che ti ha detto mamma!", il videomessaggio per Antonio Zequila. "Noi stiamo bene, in bocca al lupo e stai tranquillo, un bacio", hanno detto i genitori ad Andrea Denver. Teresanna Pugliese si è commossa alle belle parole del marito. "Ti mando questo messaggio per tranquillizzarti, stai serena. Adesso più che mai mi rendo conto di quanto sei brava ad organizzare tutto". Adriana Volpe è stata rassicurata dal marito: "Gisele sta bene, Roberto sta bene, stiamo tutti bene, continua a brillare e divertiti". Ursula ha rincuorato Sossio Aruta: "Siamo tutti bene, anche la tua mamma, e spero di vederti un po' più in là".

GRANDE FRATELLO VIP 2020 VA IN ONDA MERCOLEDI' 11 MARZO. MA ALFONSO SIGNORINI CONDURRA' DA MILANO - GF VIP 4 NEWS

Il Grande Fratello Vip 4 va avanti. Smentite le indiscrezioni su una sospensione del reality di Canale 5, programmato regolarmente per mercoledì 11 marzo. Alfonso Signorini condurrà il GF VIP 2020 da Milano dallo studio di Milano di CR4 – La Repubblica delle Donne, con i concorrenti reclusi nella Casa di Cinecittà. Il conduttore comunicherà gli ultimi sviluppi sul coronavirus. Va sottolineato che Mediaset in queste ore ha deciso di cambiare i suoi palinisesti e di implementare l'informazione dedicata all'emergenza Coronavirus, sospendendo programmi come Verissimo, Domenica Live e CR4. Il Grande Fratello Vip 4 invece sarà quindi in onda e regalerà anche qualche ora di svago al pubblico (come confermano gli ottimi risultati degli ascolti tv). Alfonso Signorini alla luce delle disposizioni emanate dal Governo per prevenire la diffusione del coronavirus, resterà a Milano dove vive e condurrà il reality dallo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne. Wanda Nara e Pupo saranno in collegamento da Roma ma senza pubblico.

Grande Fratello Vip 2020 ASIA VALENTE VS VALERIA MARINI - Gf Vip 4 news

Tensione tra Asia Valente e Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip 4. A fine cena Asia lascia il piatto delle tortillas sul piano della cucina; “Asia questo non è un ristorante!”, il rimprovero di Valeria Marini. La Valente: “Io lo volevo mettere da parte perché non lo volevo buttarle”, poi va da Fabio Testi e commenta: “Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così!”. Fabio Testi le consiglia di non parlare. “Shh”. Ma Asia Valente non si ferma: “Io dico quello che penso”. Valeria Marini: “Mi sono stufata, non esiste, io è tutto il giorno che lavo. Se ne deve andare, e poi c’è qualcuno che gli da manforte”, dice riferendosi ad Antonella Elia. “Ma questo non c’entra, mangia e lascia tutte le cose in mezzo, e quando è troppo è troppo”, commenta molto contrariata. Paolo Ciavarro dà ragione a Valeria Marini: “Da quando è qui non l’ho mai vista alzare un dito”. Valeria Marini prosegue: “Io faccio tutto per tutti e mi fa felice, poi alza pure la voce, l’educazione dov’è!” Nella cucina del GF VIP 2020 Teresanna Pugliese prova di far ragionare Asia Valente: “Qua tutti fanno qualcosa, non è un caso, sono tanti casi in cui si vede che tu non fai niente, è bello che tutti fanno qualcosa”. Asia le dà parzialmente ragione: “Ma se mi dite cosa fare io lo faccio, ma non mi alzi la voce così”.

GRANDE FRATELLO VIP 4 PAOLA DI BENEDETTO IN LACRIME - GF VIP 4 NEWS

Paola Di Benedetto scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 4. La concorrente del reality di Canale 5 non riesce a trattenere la malinconia mentre ascolta una canzone e inizia a piangere mentre si asciuga i capelli sotto gli occhi delle sue coinquiline. Fernanda Lessa e Sara Soldati capendo il momento di difficioltà della concorrente del GF VIP 2020 si sono avvicinate a lei e le sono rimaste accanto fino a quando Paola Di Benedetto non ha ritrovato il sorriso, al termine della canzone "La musica non c'è" di Coez. Non è la prima volta che Paola Di Beneetto ha un momento di malinconia nella casa del Grande Fratello Vip 4, confessando di sentire molto la mancanza del suo compagno, Federico Rossi. «Effettivamente, sono due mesi che non lo vedo. Io lo immagino che sta continuando la sua vita...», ha detto di recente. «Mi vengono tante domande, se c'è ancora, se è tutto uguale a prima... Non è cambiato niente, anzi sì, qualcosa è cambiato, che è tutto molto più forte rispetto a prima».

Grande Fratello Vip 2020 ASIA VALENTE SQUALIFICATA? Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, Asia Valente rischia la squalifica dal reality di Canale 5 (che sta volando negli ascolti tv in queste ultime settimane)? Il pubblico si interroga: la bella Asia Valente sarà o non sarà squalificata? L'influencer era stata ripresa in diretta dal conduttore del GF VIP 2020, Alfonso Signori, per aver utilizzato la parola 'down' come un'offesa verso un altro concorrente. La scorsa settimana infatti Sossio Aruta le aveva fatto uno scherzo innocente ad Asia Valente e lei aveva detto: «Ma sei un Down!». Ora ci è ricascata. Dopo un gavettone di Sossio Aruta, la modella campana ha ripetuto una parola incriminata. Resasi conto di quello che aveva detto Asia Valente è scoppiata in lacrime "Mi ha fatto il gavettone e gli ho detto quella parola […] E io sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. No, perché io ho un lessico così, no? Quindi mi controllo da quando sono qui e mi concentro a non dire cose che non devo. Però arriva lui, una volta alle tre di notte là dentro. mo guardavamo per aria ‘sto striscione e allora mi ha fatto ‘sto gavettone, mi ha bagnata tutta quanto e io gli ho detto: 'Sei proprio…', ha detto piangendo la concorrente del Grande Fratello Vip 4 mentre Antonella Elia, Valeria Marini e Fernanda Lessa hanno cercato di confortala.

Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia: "Ecco perché ho "mentito" sulla mia età" - GF VIP 4 NEWS

Clizia Incorvaia è uscita da qualche giorno dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Molti fans sentono la mancanza dell'influencer all'interno del reality di Mediaset. Intanto è stata svelata la sua vera età: 39 anni e non 36. Ed è proprio Clizia Incovaia che ha spiegato le ragioni che l'avevano portata a dichiarare tre anni in meno: “Quando lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto infantile – ha spiegato l'ex concorrente del GF VIP 2020 - non riuscivo ad avere ingaggi perché avevo 18 anni ma ne dimostravo 15. Quindi il mio agente, pur di farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno, che è l’età che ho detto al Grande Fratello. Io mi vergognavo come una ladra perché facevo le pubblicità con quelli di 18 anni e a quell’età non è bello dimostrarne di meno. Ho vissuto questa cosa di sembrare più giovane come una frustrazione”

Grande Fratello Vip 2020 Paola Di Benedetto, dichiarazione d'amore a Fede. Gf Vip 4 news

Paola Di Benedetto manda una dichiarazione d'amore al suo Fede (cantante del duo Benji e Fede) dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Con l'aiuto del calore della piscina che appanna il vetro, scrive: "Amore vieni da me!". In queste ore l'ex Madre Natura di Ciao Darwin (nonchè ex concorrente all'Isola dei Famosi 2018) ha confessato: "Di recente ho capito quanto sia dura questa esperienza. Fede mi manca e alcune volte penso di mollare. L'avevo presa sottogamba". Sara Soldati le ha fatto forza: "Lui penserà a te e se il sentimento è così forte ti aspetterà fuori. Sicuramente è avvantaggiato perché ti vede e sa cosa fai, ma sono sicura che questa vicenda sarà la prova del nove per voi due. Non dire cavolate, lo rivedrai". Intanto con la dedica sul vetro appannato Paola Di Benedetto ha espresso il suo desiderio, chissà se il cantante comparirà nella prossima puntata del Gf Vip 2020...

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION: SARA SOLDATI, FABIO TESTI E ASIA VALENTE - Gf Vip 4 news

NOMINATION. Nelle votazioni della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 viene attivata la catena di salvataggio. Sossio Aruta salva Valeria Valerini, Paolo Ciavarro salva Fernanda Lessa, Andrea Denver salva Paola Di Benedetto, Aristide Malnati salva Licia Nunez, Patrick Ray Pugliese salva Adriana Volpe, Fabio Testi salva Teresanna Pugliese. Antonio Zequila salva Antonella Elia. In nomination Asia Valente e Sara Soldati. Nomionation degli uomini. Fabio Testi fa il nome di Aristide Malnati. E Aristide Malnati fa il nome di Fabio Testi. Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta dicono Fabio Testi. Votano le donne con nomination segrete in Confessionale: Antonella Elia nomina Aristide Malnati, Fernanda Lessa dice Fabio Testi. Paola Di Benedetto e Licia Nunez pure loro dicono Fabio Testi, Adriana Volpe vota invece Antonio Zequila. Nomination: Asia Valente, Sara Soldati e Fabio Testi sono al televoto e quno di loro uscirà nella sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ASIA VALENTE PERDE IL TELEVOTO, MA NIENTE ELIMINAZIONE: ANNUNCIO DI SIGNORINI - GF VIP 4 NEWS

I vip in Nomination nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 sono quattro: Asia Valente, Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Fabio Testi. Alfonso Signorini fa un annuncio importante: "Questa sera non ci sarà nessuna eliminazione il Vip che ha preso meno voti sarà il primo in Nomination questa sera - spiega Signorini prima di leggere il verdetto - Il pubblico ha deciso che il primo nominato di questa sera è Asia".

GRANDE FRATELLO VIP 4, bella sorpresa per Fabio Testi - Gf Vip 4 news

Fabio Testi è preoccupato per il Fabio jr che si trova a Shanhgai, dove il coronavirus c'è da tempo. Alfonso Signorini lo tranquillizza dicendogli che stanno tutti bene. Il Grande Fratello Vip fa una bella sorpresa a Fabio Testi che al confessionale riceve il videomessaggio di Fabio jr. L'attore scoppia in lacrime: "Voglio rivolgermi al pubblico, da padre a padre, se andrò in Nomination mandatemi a casa, grazie".

GRANDE FRATELLO VIP 4 LETTERA AD ADRIANA VOLPE DAL MARITO - GF VIP 4 NEWS

Roberto Parli invia una lettera al Grande Fratello Vip 4 perché non ha gradito alcuni atteggiamenti della moglie. Adriana Volpe si difende e spiega: "Qua dentro viviamo vicini, condividiamo un'intimità che in esterno non sarebbe pensabile. Ai primi giorni eravamo attenti a come ci spogliavamo. Dopo un po' ti spogli anche davanti agli altri, non hai più quel limite che fuori c'è, nella Casa non c'è. Un abbraccio è importante, una complicità è importante, fatta da un ragazzo o da una ragazza. Un loro abbraccio per me è stato importante". E sottolinea: "Io nei momenti di crisi non ho piacere a far vedere l'Adriana che ricorda un pezzo della nostra nostra, casca una lacrima, non la voglio far vedere e cerco rifugio in qualcuno e lo faccio perché voglio far vedere una mamma forte e allegra a mia figlia. Tu ci hai dato la notizia che questo programma durerà di più, io devo avere una conferma da mia figlia perché con lei avevo fatto una promessa", ha concluso Adriana Volpe, che spera di ricevere una visita di Giselle.

Grande Fratello Vip 2020, nomination: Sara Soldati, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Fabio Testi - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 al quindicesimo appuntamento lunedì 2 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. Torna il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. In nomination: Sara Soldati, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Fabio Testi. Chi uscirà dalla Casa del Gf Vip 2020?

Grande Fratello Vip 2020, ANTONELLA ELIA-VALERIA MARINI CHIARIMENTO O NO? Gf Vip 4 news

Nel corso dell’ultima settimana, l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Le due sono state protagoniste di momenti controversi di cui si discuterà lunedì sera, riusciranno a chiarire una volta per tutte?





GRANDE FRATELLO VIP 4, VIDEO DA SHANGHAI PER FABIO TESTI - Gf Vip 4 news

Nella puntata del Grande Fratello Vip 4 di lunedì scorso, quando i “vipponi” sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al “Coronavirus” Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l’attore.

GRANDE FRATELLO VIP 4, annuncio di Alfonso Signorini ai concorrenti - GF VIP 4 NEWS

Durante le prove del programma Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che Grande Fratello Vip 4 si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip. Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso “Coronavirus”.

Grande Fratello Vip 4, VALERIA MARINI E ANTONELLA ELIA: SCONTRI E SCINTILLE. Gf Vip 4 news

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 4 tra Antonella Elia e Valeria Marini. La prima litigata nasce da una discussione in cui i toni salgono piano piano. Motivo iniziale del contendere l'amicizia di Aristide Malnati. Si parla sul filo dell'ironia ma poi la situazione diventa calda. "Tu non sei simpatica Valeria - dice Antonella Elia -. Tu pensi di essere chissà che e non sei niente. Questa è la mostruosità della cosa". Valeria Marini: "Ecco, tiri fuori la cattiveria che c'è in te. Poi vedrai quando esci!". Antonella Elia: "Ma quando esco sti cacchi!". Valeria Marini accusa la Elia di prendersela con le donne, Antonella risponde che non è così con tutte. Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 4 cercano di stemperare i toni. Valeria prova a quel punto ad abbassarli ("io stavo scherzando") ma Antonella Elia è arrabbiata: "Io invece facevo sul serio!". Poi le due passano la giornata a debita distanza. Ma a sera è tempo di un nuovo scontro. Antonella Elia si veste da perfetta sirenetta per gli scatti del calendario di Grande Fratello Vip 2020 e va alla ricerca di Antonio Zequila e Aristide Malnati che sono i suoi fotografi. Valeria Marini, la vede e dice ad Antonio Zequila: “Che fai, vai a fotografare la bambola assassina, il tema era un altro!”. Il commento ironico della Marini viene sentito da Antonella Elia: “Stai a sbraitare da un’ora, stai dando i numeri? Guarda che io ti vengo vicino e ti zittisco subito!”. Valeria Marini: “Stai calma!”, dice ridendo. Antonella Elia va nel giardino del GF Vip 2020 con Aristide Malnati e Antonio Zequila: “Ragazzi però difendetemi un attimo, io non posso impazzire, ora ho due corvi sulle spalle, non posso vivere così, zittitela un attimo (...) Io la prendo a calci in...”.

Grande Fratello Vip 4, Sara Soldati geisha, Asia Valente sexy: Carnevale in Casa. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4: si festeggia il Carnevale nella Casa. Maschere, balli e un po' di allegria tra gli inquilini. Splendide le vippone: si passa da una sensualissima Teresanna Pugliese in versione Biancaneve, ad Antonella Elia assistente di un'illusionista. Cappuccetto Rosso non è mai stata così affascinante come nella versione di Paola Di Benedetto. E poi ancora: da urlo Sara Soldati vestita da geisha, o la domatrice Asia Valente. E Valeria Marini... GUARDA IL VIDEO

Grande Fratello Vip 4, PAOLO CIAVARRO, SEPARAZIONE DA CLIZIA INCORVAIA SEMPRE PIU' DURA - Gf Vip 4 news

Clizia Incorvaia squalificata nella quattordicesima puntata del Gf Vip e Paolo Ciavarro sente la sua mancanza nella Casa del Grande Fratello vip 4. “Non ci posso pensare che sta fuori” spiega un pensieroso Paolo Ciavarro, che poi continua “è stato giusto così, lei è forte”. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è sicuro che Clizia Incorvaia abbia capito l’errore ma gli dispiace che non sia lì. “Qui psicologicamente è dura”, spiega il concorrente del GF VIP 2020. E spiega: “Non stavo così da parecchio tempo, come ha detto ieri io e lei abbiamo vinto”.

Grande Fratello Vip 4, SARA SOLDATI: "MI PIACE DENVER" - Gf Vip 4 news

Sara Soldati confessa che ha un debole per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4: "Mi piace Andrea Denver" confessa. “Già gli faccio delle moine e vedo che mi guarda, poi mi piace perché è timido, è diverso dagli altri uomini”. Denver però è impegnato. Anche se Asia Valente non è convinta: “Secondo me non è fidanzato, l’ha detto solo per difendersi dalla storia di Elisa”. “Lo devi sedurre”, le dice Antonella. E quando Valeria entra nella stanza e le viene spiegato l’oggetto del chiacchiericcio dice a Sara Soldati: “Secondo me gli piaci”.

Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia squalificata. "Ho vinto comunque grazie a Paolo Ciavarro" - Gf Vip 4 news

Clizia Incorvaia squalificata dal Grande Fratello Vip 4 per le parole pronunciate nei confronti di Andrea Denver ("Pentito, Maledetto, sei un Buscetta", vedi sotto). "In quel momento ho perso il senno, chiedo scusa a tutte le famiglie e alla mia. Non so perché ho detto quella cretinata. Voglio andare fuori", si è scusata nel corso della diretta del Gf Vip 2020. "Offendi chi ha messo in pericolo la sua vita e quella dei famiiari, Ed è ancora più grave detto da te che sei siciliana. Abbiamo cercato una giustificazione ma sei indifendibile", ha spiegato Alfonso Signorini ufficializzando la squalifica. "Io ho vinto grazie a te", ha detto Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro. Che si commuove. "Accetto di bere con te le due birrette a Fregene, avevo sempre detto che ti avrei fatto sapere...", gli dice in lacrime. "E' un epilogo strano il mio cuore ha ripreso a battere e non credevo che fosse più possibile". Paolo Ciavarro: "E' così anche per me". Alfonso Signorini chiede: "C'è un futuro fuori da qui?". Ciavarro: "Assolutamente sì".

Grande Fratello Vip 4, Andrea Montovoli lascia - Gf Vip 4 news

Andrea Montovoli non ce la fa più a proseguire e abbandona il Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini e Adriana Volpe cercano di convincerlo a cambiare idea, ma Denver è irremovibile ed esce ufficialmente dal gioco.

GRANDE FRATELLO VIP 4, VALERIA MARINI E SOSSIO ARUTA - GF VIP 4 NEWS

Valeria Marini rientra nella Casa del Grande Fratello Vip 4, questa volta da concorrente. Con lei anche Sossio Aruta pure lui nuovo inquilino del Gf Vip 2020.

Grande Fratello Vip 4 nomination Sara Soldati, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Fabio Testi - Gf Vip 4 news

In nomination al Gf Vip 2020 questa settimana ci sono le tre news entry della scorsa settimana Sara Soldati, Asia Valente, Teresanna Pugliese. A loro si aggiunge un vippone: si tratta di Fabio Testi. Uno di loro uscirà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4 , la comunicazione ai concorrenti sul Coronavirus - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso “Coronavirus”. Alfonso Signorini, accompagnato dall'infettivologo Alessandro D'Avino, entrerà nella Casa di “Gf Vip” per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini del loft di Cinecittà vorranno fargli.

GRANDE FRATELLO VIP 4 VALERIA MARINI E UN ALTRO CONCORRENTE IN CASA - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 al quattordicesimo appuntamento in prima serata su Canale 5, il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Due nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia: Valeria Marini e…un concorrente a sorpresa varcheranno infatti la Porta Rossa e si uniranno al gruppo di “vipponi”. La Marini torna ad abitare il loft di Cinecittà che l’ha già vista protagonista della prima edizione di Gf Vip 2020.

GRANDE FRATELLO VIP 4 provvedimento disciplinare - Gf Vip 4 news

Dopo l’annullamento del televoto del Grande Fratello Vip 4, che vedeva protagonisti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli, si scoprirà l’esito del provvedimento disciplinare preso nei confronti di un inquilino che ha pronunciato frasi inaccettabili.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA SERATA DI EMOZIONI - Gf Vip 4 news

Serata all’insegna delle emozioni al Grande Fratello Vip 4 per Antonella Elia che aggiungerà un nuovo capitolo alla sua tormentata storia d’amore.

Grande Fratello Vip 4, TELEVOTO ANNULLATO. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. NOMINATION - Gf Vip 4 news

Il televoto del Grande Fratello Vip 4 "che vedeva coinvolti i concorrenti Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente che ha pronunciato frasi inaccettabili". Lo spiega un comunicato del Gf Vip 2020. "Nella puntata di lunedì 24 febbraio, di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati". Non resta che attendere le decisioni che verranno comunicate dal presentatore del reality, Alfonso Signorini.

GRANDE FRATELLO VIP 4 CLIZIA INCORVAIA A RISCHIO SQUALIFICA? LE FRASI AD ANDREA DENVER - GF VIP 4 NEWS

Annullato il televoto al Grande Fratello Vip 4. Stando agli avvenimenti accaduti in casa negli ultimi giorni, potrebbe essere Clizia Incorvaia a subire la punizione, in seguito ad alcune frasi pronunciate contro Andrea Denver. “Tu sei un maledetto, Buscetta, pentito. Sei un pentito, un Buscetta e io non parlo con i pentiti (…) Hai ammazzato un fratello“. La concorrente del Grande Fratello Vip 2020 successivamente, dopo essere stata informata del fatto che Denver stava piangendo, ha poi detto: “Ma è una femminuccia? Piange come una ragazzina, sta ‘femminuccia, ’sto Buscetta. Ma cosa hai 12 anni? Ma sei una bimba? Basta gentil sesso… (…) Io non parlo con i pentiti, sei un pentito“.

GRANDE FRATELLO VIP 4, DENVER CONFESSA AD ADRIANA VOLPE CHE... GF VIP 4 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 4, VALERIA MARINI CONCORRENTE - GF VIP 4 NEWS

Valeria Marini diventerà una concorrente del Grande Fratello Vip 4 a partire dalla quattordicesima puntata in onda su Canale 5 lunedì 24 febbraio.

GRANDE FRATELLO VIP 4 PAGO ELIMINATO. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, la tredicesima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti, ha visto l'eliminazione di Pago che ha perso il televoto (ballottaggio con Licia Nunez) e abbandonato la Casa. In nomination Clizia Incorvaia, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli, ma nessuno verrà eliminato: il meno votato sarà il primo nominato della prossima puntata.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 NOMINATION (PAGO-LICIA NUNEZ), ELIMINAZIONE E ALLEANZE - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, venerdì 21 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tanti i temi di questi ultimi giorni: dalla pace/tregua tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese (ma Fernanda Lessa non si fida: "Ormai non le parlo più, tanto ho capito che fa di tutto per provocarci”, ha detto a Patrick), allo scontro Pago-Andrea Montovoli. I concorrenti in nomination sono Licia Nunez e Pago (Patrick ha le idee chiare sul tema: "Credo che Pago abbia consumato il suo percorso all'interno della Casa..."), il televoto decreterà l'uscita di uno dei due dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. Intanto i concorrenti stanno tessendo trame e alleanze in vista della nuova tornata di nomination...

Grande Fratello Vip 4, CLIZIA INCORVAIA FUORI DI SENO: SI SPOSTA IL COSTUME - Gf Vip 4 news

Incidente sexy per Clizia Incorvaia. Alla bella influencer, grande protagonista di questo Grande Fratello Vip 4 (nella Casa in queste settimane è nata una bella intesa tra lei e Paolo Ciavarro), mentre stava facendosi la doccia nella vasca del GF VIP, le si è spostato per un attimo il costume. La cosa però non è sfuggita all'attentissimo pubblico del reality di Mediaset e le foto del 'fuori di seno' di Clizia Incorvaia sono divenute sono virali.





Grande Fratello Vip 4, ASIA VALENTE RIVELA AI VIPPONI DI MORGAN E BUGO A SANREMO - GF VIP 4 NEWS

Asia Valente è una delle tre nuove aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Le ragazze (con lei, Teresanna Pugliese e Sara Soldati) - bellissime, dal fascino che non passa innosservato - sono entrate nella dodicesima puntata del GF VIP 2020 andata in onda lunedì 17 febbraio. Asia Valente - che molti ricorderanno a Saranno Isolani, lo spin-off dell’Isola dei Famosi ma anche alle Iene, Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso e a Ciao Darwin - ha svelato quanto successo al Festival di Sanremo 2020 fra Bugo e Morgan: “Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo”, ha detto Asia Valente. “Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”. Stupore generale. Paola Di Benedetto: “Ti hanno detto che non potevi dircelo?”. Come noto i concorrenti non devono sapere nulla di quanto accade fuori, a meno che non sia il conduttore a rivelarglielo. Nel frattempo, dopo la rivelazione, Asia Valente è stata convocata d’urgenza in confessionale. Probabile che gli autori del Gf Vip, abbiano immediatamente voluto ricordarle cosa è proibito fare nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4: SARA SOLDATI, DOCCIA BOLLENTE - Gf Vip 4 news

Sara Soldati è entrata da poche ore nella Casa del Grande Fratello Vip 4 (nel corso della dodicesima puntata andata in onda lunedì 17 gennaio, assieme a lei anche Teresanna Pugliese e Asia Valente) ma non è passata inosservata. “Sei stupenda”, le ha detto Antonio Zequila. L'aspirante concorrente del GF VIP 2020 si è concessa una doccia rilassante che ha risaltato il suo fisico davvero perfetto. Bella e sensuale, ma chi è Sara Soldati? “Ho solo 20 anni ma ciò non vuol dire che ho poco da dire. Son single perché ho gusti molto difficili, non amo i belli ma chi ha qualcosa da dire", ha spiegato lei nel suo video di presentazione. In tv vanta un'apparizione a CR4 – La Repubblica delle Donne, programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4 (nel novembre del 2018). La scorsa estate è stata paparazzata con Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid e della nazionale belga , mentre i due si trovavano insieme a Ibiza. Nel filmato di presentazione del Grande Fratello Vip ha però chiarito che tra loro non c'è stato nessun tipo di relazione: "Siamo solo buoni amici", ha spiegato Sara Soldati.

GRANDE FRATELLO VIP 4 SERENA ENARDU ELIMINATA - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4: la dodicesima puntata ha decretato l'eliminazione di Serena Enardu che ha perso il ballottaggio al televoto con Fabio Testi. Serena Enardu dopo essere stata eliminata nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4 è arrivata in studio e ha spiegato: "Nella Casa è entrata la mia storia con Pago e quello mi ha penalizzato. Per me ho vinto perché sono entrata per lui, perché era malinconico. Volevo che lui non avesse alcun peso. Adesso sono felice perché so che lui è sereno. Il nostro futuro è insieme". Alfonso Signorini le chiede se lei e Pago si sposeranno, Serena Enardu risponde sicura: "Spero di sì".

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION: PAGO E LICIA NUNEZ - GF VIP 4 NEWS

Nomination della dodicesima puntata al Gf Vip 2020. Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Andrea Denver, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese sono immuni. Al termine delle votazioni finisco al televoto Pago e Licia Nunez. Venerdì 21 febbraio uno dei due verrà eliminato dal Grande Fratello Vip 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4, 3 CONCORRENTI NELLA CASA - GF VIP 4 NEWS

Prima della puntata del Grande Fratello Vip 2020 andata in diretta su Canale 5 era annunciato l'ingresso di tre aspiranti concorrenti e così è stato. Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati hanno varcato la Porta Rossa di Cinecittà.

GRANDE FRATELLO VIP 4, SORPRESA PER PAOLO CIAVARRO - GF VIP 4 NEWS

La puntata del Grande Fratello Vip 4 porta una bella sorpresa per Paolo Ciavarro. Va a trovarlo papà Massimo Ciavarro. "Sono fiero di te da sempre, stai vivendo il tuo momento. Sei fuori dalle strategie, stai vivendo la vita vera". Subito dopo li raggiunge anche Eleonora Giorgi: "C'è stato un sabato del Festival di Sanremo, cambio canale e vedo te che baci una ragazza bionda e bella. Mi sono vergognata e da quel momento non posso più guardare il Gf perché state sempre a baciarvi"

GRANDE FRATELLO VIP 4, SCONTRO ANTONELLA ELIA E PATRICK RAY PUGLIESE - GF VIP 4 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 4: ANTONELLA ELIA E FERNANDA LESSA: SCONTRO - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020: 3 ASPIRANTI CONCORRENTI NELLA CASA. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, lunedì 17 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, dodicesimo appuntamento con il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa del Gf Vip 2020: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai "vipponi"?

Grande Fratello Vip 4: liti, nomination, eliminazione: Serena Enardu o Fabio Testi? GF VIP 4 NEWS

A proposito, il gruppo del Grande Fratello Vip 4 è ormai spaccato: i litigi sono all’ordine del giorno, si delineano le varie strategie, chi avrà la meglio? Serena Enardu è in nomination contro Fabio Testi, chi riuscirà a superare il televoto?

Grande Fratello Vip 4: Paolo Ciavarro, doppia sorpresa per lui. GF VIP 4 NEWS

Doppia sorpresa al Grande Fratello Vip 4 per Paolo Ciavarro, sempre più vicino alla bella Clizia Incorvaia. Per lui arrivano mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Entrambi tifano per lui ma avranno qualcosa da dirgli o da rimproverargli?

GRANDE FRATELLO VIP, ANTONELLA ELIA-LICIA NUNEZ: LITE. GF VIP 4 NEWS







GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA-PATRICK RAY PUGLIESE: LITE. GF VIP 4 NEWS





GRANDE FRATELLO VIP 2020 NOMINATION: SERENA ENARDU E FABIO TESTI - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4: undicesima puntata scoppiettante. In nomination Serena Enardu e Fabio Testi e si apre il Televoto: uno dei due uscirà dal GF VIP 2020 nella prossima puntata in onda su Canale 5. Il riepilogo delle nomination. Con i voti degli inquilini della settimana sono state assegnate tre immunità a tre uomini Zequila, Denver e Paolo Ciavarro e tre a tre donne Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa. Gli altri sono chiamati a scegliersi per le nomination della prossima puntata con voto palese. Gli immuni votano invece con voto segreto. In nomination con Serena Enardu va Fabio Testi.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ADRIANA VOLPE: ROSE PER SAN VALENTINO. E LO SCHERZO AD ANTONELLA ELIA... - GF VIP 4 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAGO E SERENA ENARDU: AMORE PIU' FORTE DI PRIMA - GF VIP 4 NEWS

Il presentatore del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini mostra la clip con il suo faccia a faccia con Alessandro a "Uomini e Donne". L'uomo dice di aver rivisto Serena Enardu dopo Temptation Island. Alfonso allora chiede a Serena: “Ma in questo weekend avete consumato o no?”. La Enardu: “Mi piace che rimanga il dubbio (…) Quello che è successo lo devo sapere io, Alessandro e Pago”. Il cantante: “Mi dispiace ma io so tutto”. Pago spiega che anche lui, nel periodo in cui si erano lasciati, ha avuto qualche avventura: “La storia era finita, quindi ognuno poteva fare ciò che voleva”.. L'amore tra Pago e Serena Enardu è più forte di prima.

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAOLA DI BENEDETTO: CANZONE D'AMORE DI FEDE PER LEI - GF VIP 4 NEWS

Buon San Valentino Paola di Benedetto: c’è una canzone per te da parte del fidanzato Fede per la concorrente del Grande Fratello Vip 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4 PUNTATA DI SAN VALENTINO - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 all'undicesima puntata venerdì 14 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5. Il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti, va in onda la sera di San Valentino. E nella Casa del Gf Vip 2020 saranno i sentimenti al centro della puntata… ma tutto quello che accadrà avrà un lieto fine?

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAGO-SERENA E L'INTERVISTA DI ALFONSO SIGNORINI - GF VIP 4 NEWS

Lieto fine anche per Pago e Serena? A mettere in crisi la loro storia d’amore fu l’intesa che nacque tra la Enardu e Alessandro Graziani, ex tentatore di “Temptation Island Vip”, proprio la scorsa estate. Il presentatore del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini, ha chiesto a Maria De Filippi di poter intervistare Alessandro Graziani durante una puntata di “Uomini e donne”. Ottenuto il consenso della conduttrice e dello stesso Graziani, si è svolto un serrato faccia a faccia che vedremo nell'undicesima puntata del “Grande Fratello Vip 2020”.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ADRIANA VOLPE E PAOLA DI BENEDETTO: SORPRESE DI SAN VALENTINO - GF VIP 4 NEWS

Il marito di Adriana Volpe con un colpo di scena entrerà nel loft di Cinecittà del Grande Fratello Vip 4 per augurare buon san Valentino alla moglie. Festa degli innamorati all’insegna del romanticismo anche per Paola Di Benedetto: il suo Fede – cantante del duo Benji e Fede - le ha dedicato una canzone che la modella ascolterà per la prima volta nella diretta del Gf Vip 2020.

GRANDE FRATELLO VIP 4, Barbara Alberti in studio. Nomination - Gf Vip 4 news

Barbara Alberti torna in studio per raccontare i motivi che l’hanno portata a ritirarsi dal Grande Fratello Vip 4. Nuova tornata di nomination, dopo che nella decima puntata del GF Vip 2020 erano state Serena Enardu e Licia Nunez a essere nominate.

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAGO A SERENA. "MI INTERESSA STARE CON TE" - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020 CLIZIA E PAOLO: BACI PASSIONALI E COCCOLE IN PISCINA. Gf Vip 4 news

Al Grande Fratello Vip 4 cresce l'intesa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Baci e coccole nella piscina del GF VIP 2020. Clizia ha invitato Paolo in piscina. “Dai che è caldissima, io ti avevo chiesto un bacio”, gli dice dopo essersi tuffata. Il giovane la raggiunge: “Ma ci dobbiamo regolare”. Gioco di sguardi tra i due. Poi Ciavarro rompe gli induci: “Non me ne frega niente, vieni qua”. E baci intensamente Clizia.

Grande Fratello Vip 2020 PAGO-SERENA, CRISI E LACRIME. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, sono ore non facili per Pago. Il cantante non ha gradito i like su Instagram di Serena Enardu al tentatore di "Temptation Island" che ha provocato la loro crisi. "Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così, non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome", dice Pago a Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi gli dà ragione: "Se vuole ricostruire la fiducia, non può fare questi errori". E il cantante: "Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro". Secondo Paolo Ciavarro sarebbe stato meglio aver avuto un dialogo fuori dal GF VIP 2020. Pago gli dice: "Sì, ma ora andiamo avanti, siamo riuscita a riprenderci, ora è una tortura che non voglio vivere più. Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia".

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAGO-SERENA. ENARDU IN LACRIME - GF VIP 4 NEWS

Dopo il confronto avvenuto nella puntata del Grande Fratello Vip 4 con Pedro, fratello di Pago, Serena Enardu scoppia in lacrime: "Ti farò sempre del male..."

Grande Fratello Vip 2020, MICHELE CUZUZZA ELIMINATO. BARBARA ALBERTI LASCIA - Gf Vip 4 News

Grande Fratello Vip 4 alla decima puntata: Michele Cucuzza eliminato. Barbara Alberti lascia il Gf Vip 2020. "Voglio assolutamente uscire", annuncia. Signorini: "È mio dovere dirti che sono tantissimi a tenere a te e alla tua presenza".

Grande Fratello Vip 4 NOMINATION: Serena Enardu e Licia Nunez - Gf Vip 4 News

Il televoto del Grande Fratello Vip 4 non prevederà nessuna eliminazione, il Vip meno votato sarà il primo ad andare in nomination la prossima settimana. Licia Nunez nomina Aristide Malnati. Pago dice Licia Nunez. Serena Enardu nomina Fabio Testi. E lui vuol mandare in nomination Pago. Antonella Elia vota Barbara Alberti. Patrick Ray Pugliese dice Serena Enardu. Barbara Alberti restituisce il voto ad Antonella Elia e annuncia di voler uscire. Andrea Montovoli nomina Licia Nunez, Fernanda Lessa dice Serena Enardu. Clizia Incorvia e Paolo Ciavarro nominano Licia Nunez. Adriana Volpe fa il nome di Serena Enardu. Antonio Zequila nomina Pago. Serena Enardu e Licia Nunez in nomination in vista dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4, Clizia e Paolo bacio e... "Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce" - Gf Vip 4 News

La decima puntata del Grande Fratello Vip 4 vede Alfonso Signorini mostrare a tutti le immagini del bacio tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due nel rivedersi non riescono a trattenere l'imbarazzo e Alfonso commenta: "La cosa che amo di più è il vostro imbarazzo, vedere nascere un' emozione che non può essere trattenuta è sempre un bel momento". Clizia e Paolo non escludono di voler continuare questa frequentazione. "Non sono bravo con le parole, soprattutto quando si tratta di raccontare esperienze personali - ha detto Paolo Ciavarro - posso solo dire che sono felice". Clizia Incorvaia spiega: "Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce".

GRANDE FRATELLO VIP 4, Lory Del Santo e Antonio Zequila confronto - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia si chiarisce con il fidanzato - GF VIP 4 NEWS

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip 4 Antonella Elia si chiarisce finalmente con il fidanzato Pietro che viene perdonato.

GRANDE FRATELLO VIP 4, Zequila riceve la visita di Lory Del Santo - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, al decimo appuntamento lunedì 10 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5. Torna il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Nel prime time del GF VIP 2020 Antonio Zequila riceverà la visita di Lory Del Santo. Cosa avrà di tanto importante da dire la showgirl al nostro "underwear"?

GRANDE FRATELLO VIP 4, CLIZIA E PAOLO BACIO. E ZEQUILA... Gf Vip 4 news

A proposito di Zequila… al Grande Fratello Vip 4 ci sono stati romantici sviluppi del rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo il primo bacio, cos'altro potrà accadere? E tutto questo romanticismo che effetto avrà sul bell’Antonio che ha appena dedicato alla ragazza una poesia e dunque non sembra affatto insensibile al suo fascino? “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”, ha confidato Clizia Incorvaia a Denver alla vigilia della decima puntata del Grande Fratello Vip 4. “Ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”.

GRANDE FRATELLO VIP 4 - ANTONELLA ELIA, IL FIDANZATO E LE FOTO... Gf Vip 4 news

Il fidanzato di Antonella Elia troverà il modo di giustificare le foto che la settimana scorsa Grande Fratello ha mostrato alla concorrente?

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAGO AVRA' UN DURO CONFRONTO - Gf Vip 4 news

Due cuori e una capanna rendono più ‘serena’ la vita di Pago nel loft di Cinecittà del Grande Fatello Vip 4. Ma, attenzione, lo attende un duro confronto con una persona che ha molte cose da dirgli.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION ED ELIMINAZIONE - Gf Vip 4 news

La decima puntata del Grande Fratello Vip 4 vede in nomination Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe, oltre a Michele Cucuzza. Uno di loro uscirà al televoto. Poi dopo l'eliminazione, il GF VIP 2020 farà una nuova tornata di nomination.

Grande Fratello Vip 2020 CLIZIA INCORVAIA PAGA 'PEGNO' CON PAOLO CIAVARRO. Gf Vip 4 news

Clizia Incorvaia, dopo aver perso la scommessa sull’ipotetico party organizzato da Grande Fratello Vip 4, salda il suo debito e fa un massaggio sulla schiena a Paolo Ciavarro - L'influencer gli domanda: “Che significa quando mi hai detto - Io ti ho inquadrata -”. Il figlio di Eleonora Giorgi prende tempo: “Te lo dirò più tardi”. Il feeling fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è chiaro. Patrick Ray Pugliese si rivolge al ragazzo: “Io te l’avevo detto Paolo che Clizia è una donna da sposare”. E la giovane concorrente, visibilmente imbarazzata, risponde “Ma sto pagando il mio debito”. Serena Enardu, mentre Pago scatta una foto per il calendario di Grande Fratello VIP 4, ci scherza su: “E ti vedo proprio dispiaciuta infatti”. Clizia Incorvaia si diverte, il clima è molto amichevole e rivolgendosi al Grande Fratello Vip chiede: “Ragazzi posso avere della musica rilassante?”. Paolo Ciavarro timidamente dice: “Ma non dargli queste idee, poi si mette male”. Clizia prontamente: “Ma accompagna il massaggio, così diventa più rilassante”. Paolo si abbandona al massaggio della concorrente del GF VIP 2020. “È vero è un’ottima idea, sai mi fa malissimo al collo, forse dovrò riprendere piscina fra una settimana". Clizia rassicura Ciavarro: “Ora ci penso io non ti preoccupare”. Più tardi i due restano da soli. Clizia Incorvaia riprende il discorso lasciato in sospeso. “Quando mi hai detto che mi avevi inquadrato perché parlo di tutti e poco di me, ho capito che hai pensato che non fossi sincera”. Paolo Ciavarro: “Ma tu al contrario cosa avresti pensato?”. La concorrente del GF VIP 2020: “Non avevamo mai parlato di faccende sentimentali del presente, mi sono sentita di dirtelo ma ammetto che anche io avrei pensato che non era un comportamento trasparente”. Paolo Ciavarro tranquillizza Clizia Incorvaia: “Però non è detta l’ultima parola, se hai sentito il bisogno di dirmelo un motivo ci sarà, piano piano è tutto più chiaro”. E lei: “È normale che ancora ci dobbiamo conoscere, però mi dispiaceva sentirti lontano”.

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAOLO CIAVARRO SI CONFIDA CON CLIZIA INCORVAIA - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020, Andrea Montovoli abbandona la Casa? "Può essere che me ne vado" - Gf Vip 4 news

Il Grande Fratello Vip 4 registrerà l'abbandono di un altro concorrente? Nei giorni scorsi ha lasciato Carlotta Maggiorana. Ora, dopo l'ex Miss Italia, tocca ad Andrea Montovoli confesssare che potrebbe uscire dalla Casa dal Gf Vip 2020. “Oggi ho parlato dentro di una cosa che non affrontavo da 17 anni. Può essere pure che me ne vado”. Paolo Ciavarro è spiazzato: “Cosa stai dicendo?”. Andrea Montovoli gli spiega: “Prima di entrare qui mi sono detto che se fossi riuscito a parlare di questa roba sarebbe stato il mio goal”. Paolo Ciavarro gli domanda: “Hai paura di doverne parlare ancora, per questo te ne vuoi andare?”. Andrea Montovoli dice: “Sì, sempre perché è legato alla mia libertà, ma so che ne ho parlato e prima o poi esce fuori. Non sono venuto qui per vincere, non ho voglia di infognarmi, quando potrò dirti di cosa si tratta, capirai”. Paolo rispetta la scelta dell’amico: “So soltanto che hai tirato fuori una cosa che tenevi dentro da 17 anni e quindi hai fatto un gran passo avanti”. Andrea Montovoli conclude il discorso: “Sono molto contento di essere riuscito a parlarne, d’altronde ero entrato proprio con lo scopo di scavare”. Deciderà di lasciare il Grande Fratello Vip 4 o resterà nella Casa?

Grande Fratello Vip 2020, ADRIANA VOLPE-BARBARA ALBERTI: ALTA TENSIONE. Gf Vip 4 news

Confronto tra Adriana Volpe e Barbara Alberti nella Casa del Grande Fratello Vip 4. “Ci sono rimasta male quando Rita (Rusic, ndr) ti ha parlato male di me come se fossi la regina della Casa e tu non hai detto nulla”, dice la prima “Perché secondo me sei stata brava, la volevi mandare fuori e ci sei riuscita”, la replica. “Ma lo posso imputare anche a te, chi hai voluto nominare poi è stato eliminato, non ti devi permettere di dire che io odio Rita”, ci tiene a chiarire Adriana Volpe. Il confronto tra le due concorrenti del Gf Vip 2020 prosegue. “Finisce sempre che tu hai ragione, parlare con te è tempo sprecato, la vostra è una rivalità reciproca, adesso ce l’hai con me perché sono amica sua”, le parole di Barbara Alberti. La showgirl replica: “Tu memorizzi quello che vuoi, io ho votato Rita solamente perché fra le donne della Casa è quella con cui mi sono raccontata di meno, questo per me non è odio”. Controreplica della scrittrice: “Tu vuoi fare la maestrina, ma quello che dici non è una verità assoluta”. Adriana Volpe non ci sta: “Io spiego solo il mio punto di vista, ti dico solo che ci sono rimasta male che non ti sei confrontata con me dando ragione a lei”. Barbara Alberti: “Abbiamo modi di pensare differenti e tu non devi farmi lezioni, non c’è una regola per tutto calmiamoci per favore”. Adriana Volpe: “Va benissimo ma non mettermi in bocca parole e sentimenti che non mi appartengono, perché io non odio proprio nessuno”. Più tardi le due inquiline della Casa del Grande Fratello Vip 4 riprendono il dialogo in modo apparentemente più sereno.

GRANDE FRATELLO VIP 4, CLIZIA INCORVAIA PARLA DI PAOLO CIAVARRO CON LICIA NUNEZ - Gf Vip 4 news

GRANDE FRATELLO VIP 4, CARLOTTA MAGGIORANA DECIDE DI LASCIARE - GF VIP 2020 NEWS

Carlotta Maggiorana lascia il Grande Fratello Vip 4. La decisione arriva durante la nona puntata. L'ex Miss Italia nelle scorse ore, parlando con Patrick Ray Pugliese, aveva già fatto sapere di sperare nell'eliminazione al televoto (vedi sotto). Nel corso della diretta su Canale 5 Carlotta Maggiorana ha scelto di uscire dal Gf Vip 2020. Alfonso Signorini ha chiamato la concorrente nella mistery room ma prima di parlare con lei ha sentito il parere degli altri "vipponi". Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia e Pago hanno spiegato che fosse meglio per lui andare a casa. Il conduttore del Grande Fratello Vip 4 dice a Carlotta Maggiorana che sia lui che tanti altri hanno notato il suo disagio profondo e non vogliono "che lei soffra così". Viene mostrato alla ragazza un video con alcuni momenti degli ultimi giorni, con anche alcuni commenti dei compagni, qualcuno comprensivo, qualcun altro meno. Carlotta Maggiorana spiega poi che ha voluto fortissimamente questa avventura al Grande Fratello Vip 2020 e di averla vissuta con grande piacere. Ma ora sta davvero male e vuole andare via. Signorini accetta la decisione dell'ex Miss Italia. Che lascia il GF VIP.

GRANDE FRATELLO VIP 4 CARLOTTA MAGGIORANA ACCOLTA IN STUDIO CON UNA CLIP 'PICCANTE'. GF VIP 4 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 4, ZEQUILA INCONTRA EVA ROBINS' - GF VIP 2020 NEWS

Antonio Zequila viene invitato davanti alla glass room del Grande Fratello Vip 4. Incontra Imma, una donna che avrebbe sedotta e abbandonata nel 1987, dopo essersi fatto anche pagare la cena. Inizialmente Zequila nega di ricordare, poi quando le viene rivelata, ammette. Poi incontra Eva Robin's. Lui ammette di ricordare. Eva entra in casa. Appena "sfreezato" Antonio Zequila bacia Eva Robin's conferma di avere avuto una liasion con lei e nega di averla omessa dall'elenco delle sue ex. E dietro domanda diretta ammette di "aver consumato" con lei.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION PALESI: BARBARA ALBERTI E FABIO TESTI - GF VIP 4 NEWS

NOMINATION nella nona puntata del Grande Fratello vip 4. Prima quelle palesi. Adriana Volpe, Barbara Alberti, Paola Di Benedetto, Fabio Testi, Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza, Paolo Ciavarro e Pago vengono convocati nella stanza super led. Michele Cucuzza nomina Patrick Ray Pugliese, Paola Di Benedetto dice Fabio Testi. Tocca poi proprio a Fabio Testi che vota Paolo Ciavarro. E Paolo Ciavarro vota Fabio Testi. Adriana Volpe nomina Barbara Alberti. La nomination di Barbara Alberti? Ad Adriana Volpe ("per vendetta" perché dice di essere completamente dalla parte di Rita Rusic). Patrick Ray Pugliese dice Barbara Alberti. Pago nomina Fabio Testi. I più votati sono Fabio Testi e Barbara Alberti.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION NEL CONFESSIONALE - Gf Vip 4 news

Nomination nel confessionale della nona puntata del Grande Fratello Vip 4. Andrea Montovoli vota Fabio Testi, Andrea Denver dice Barbara Alberti. Clizia Incorvaia fa il nome di Patrick Ray Pugliese (dicendo che è quello "intoccabile" e sicuramente non sarà eliminato). Aristide Malnati nomina Adriana Volpe. Fernanda Lessa dice Pago. Antonella Elia punta su Fabio Testi. Licia Nunez vota Fabio Testi. Antonio Zequila nomina Adriana Volpe (una "una cortesia a Rita").

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION DELLA NONA PUNTATA - GF VIP 4 NEWS

Dopo le due tornate di nomination (palesi e non) il verdetto della nona puntata del Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe, oltre a Michele Cucuzza, meno votato nel televoto di questa settimana sono al televoto. Uno di loro uscirà dal GF VIP 2020.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ANTONELLA ELIA NELLA SUITE CON... - GF VIP 4 NEWS

Ad Antonella Elia viene comunicato che potrà andare nella suite del Grande Fratello Vip. Lei sceglie di andare con Aristide Malnati, Pago e Serena Enardu.

Grande Fratello Vip 2020, Carlotta Maggiorana spera di essere eliminata - Gf Vip 4 news

Carlotta Maggiorana vuole uscire dal Grande Fratello Vip 4. L'ex Miss Italia è in nomination con Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Patrick Ray Pugliese. Proprio parlando con quest'ultimo dice: "Ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che il pubblico mi voti, per tornare a casa. Ho detto quello che sono e quello che voglio". Il televoto del GF VIP 2020 la accontenterà?

Grande Fratello Vip 4, rivelazioni scottanti sui concorrenti. Eva Robin's nella Casa - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4: lunedì 3 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. GF VIP 2020 mette a dura prova i concorrenti: lunedì sera saranno rese note scottanti rivelazioni che riguardano proprio gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Scheletri nell’armadio del passato ? Segreti più recenti che c’entrano col loro presente? O forse entrambi? Eva Robin’s sarà protagonista di uno di questi momenti nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 2020, gara canora tra i vipponi - GF VIP 4 NEWS

Da qualche giorno, i “vipponi” del Grande Fratello Vip 4 sono impegnati nello studio di brani che hanno fatto la storia discografica del nostro Paese. Quella di lunedì sarà, infatti, una serata all’insegna della grande musica: si esibiranno in una vera e propria gara canora e non mancheranno grandi ospiti.

Grande Fratello Vip 2020, PAGO E SERENA ENARDU: NOTTE DI PASSIONE. GF VIP 4 NEWS

Pago e Serena hanno dormito nella Capsule hotel del Grande Fratello Vip 4 e, secondo quanto rivelano i microfoni e le telecamere ad infrarossi i due hanno passato una notte di passione. "Effusioni, abbracci, sospiri e un gran movimento sotto le lenzuola. Passione alle stelle insomma per i due piccioncini di "Temptation Island", decisi, a quanto pare, a rimettersi seriamente insieme", spiega Tgcom. Pago poi al risveglio spiega a Serena: “Non voglio passare quello che ho passato l’altra volta”. Serena Enardu lo ascolta: come aveva spiegato già a Clizia Incorvaia a il suo obiettivo è ricostruire il rapporto con il cantautore.

GRANDE FRATELLO VIP 4, PAGO E SERENA FINALMENTE INSIEME - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020, PAGO-SERENA ENARDU: BACIO - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4: ottava puntata con Serena Enardu che entra nella Casa di “Gf Vip” e appena lei e Pago si vedono nel privè della Casa c'è subito un lunghissimo abbraccio con tante parole dolci da parte di entrambi, poi il bacio accolto da un caloroso applauso dello studio del Grande Fratello Vip 4. "Ci sono ancora tante cose che devo dirti, perché secondo me non ci siamo ancora conosciuti veramente", ha detto Serena Enardu che resterà nella Casa del Gf Vip.

Grande Fratello Vip 4 RITA RUSIC ELIMINATA - Gf Vip 4 news

Il verdetto dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4: Rita Rusic eliminata al televoto del pubblico nel ballottaggio con Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli.

Grande Fratello Vip 4 NOMINATION Patrick Ray Pugliese, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana e Michele Cucuzza - Gf Vip 4 news

La nona puntata del Grande Fratello Vip 4 vedrà a rischio: Patrick Ray Pugliese, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana e Michele Cucuzza. Sono i concorrenti usciti dal verdetto delle nomination. E uno di loro uscira dal GF VIP 2020.

Grande Fratello Vip 4 sorpresa per Paolo Ciavarro - Gf Vip 4 news

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 regala una sorpresa per Paolo Ciavarro che in queste settimane sta costruendo una bella amicizia con Clizia Incorvaia. Nella Casa del Gf Vip entra mamma Eleonora Giorgi, che è favorevole alla nuova "nuora": "Mi piace tantissimo, è candida e intelligente. Mi ricordi tanto me da giovane. Io glielo dissi a Paolo che vi sareste piaciuti".

Grande Fratello Vip 2020, PAGO-SERENA ENARDU: CONFRONTO - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 all'ottava puntata in onda su Canale 5 venerdì 31 gennaio con Alfonso Signorini, Wanda Nara e Pupo. Il conduttore del GF VIP 2020 al termine del settimo appuntamento aveva anticipa che nella nuova puntata Pago avrebbe avuto un confronto con l'ex compagna Serena Enardu. “Io non sono una donna che crede nel matrimonio. Ma con lui è diverso. Ho paura di perderlo, allora sarei disposta a sposarlo anche domani, anche adesso”, ha detto Serena Enardu in un'intervista su Uomini e Donne Magazine. E ancora, Serena ha spiegato come sta vivendo l'avventura di Pago al Grande Fratello Vip 4 e come sta cercando di superare questo periodo di separazione. “Ora quando vedo Pago mi batte il cuore. Lo osservo come una bambina che guarda un film di paura, con le mani che coprono gli occhi ma tentano di sbirciare – ha detto lei al magazine – [...] Io ho riscoperto quanto per me lui fosse importante. E anche se è difficile da dire, ringrazio quel programma (Temptation Island Vip, ndr) perché, dal nostro ultimo confronto a Uomini e Donne, quando vedo Pago mi batte il cuore”. Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 Serena Enardu era arrivata nello studio del Gf Vip, ma il successivo televoto nel corso della seconda puntata aveva decretato che non avrebbe potuto entrare per una settimana nella Casa. Vedremo ora cosa accadrà.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ELIMINAZIONE E NOMINATION - GF VIP 4 NEWS

L'ottava puntata del Grande Fratello Vip 4 decreterà chi uscirà dalla Casa tra i concorrenti in nomination: Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Rita Rusic. Uno di loro uscirà. Poi nuova tornata di nomination. Ecco i concorrenti ancora in gara al Grande Fratello Vip 2020: Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Fabio Testi, Licia Nunez, Michele Cucuzza, Paola di Benedetto, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli e Carlotta Maggiorana.

Grande Fratello Vip 2020, COMPLOTTO VS RITA RUSIC? BARBARA ALBERTI: "C'E' UN'ALLEANZA CONTRO DI LEI". Gf Vip 4 news

Alleanze e strategie tra i concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Barbara Alberti e Aristide Malnati, parlano della pace tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. “Forse è un’alleanza tra opposti per colpire qualcuno di forte come Rita (Rusic, ndr)” dice il concorrente del GF VIP 2020. "Anch'io stessa sono stata votata perché sono il suo fedele scudiero”, dice Barbara Alberti. "Io stessa sono stata votata per questo. Non vengo vista come un pericolo, ma perché le sono vicina".

Grande Fratello Vip 2020, VALERIA MARINI: BIANCHERIA INTIMA IN FREEZE! Gf Vip 4 news

Valeria Marini super protagonista in questi giorni al Grande Fratello Vip 4 (la soubrette è ospite per qualche giorno nella casa del reality di Canale 5). Dopo i faccia a faccia con Antonio Zequila e Antonella Elia (vedi sotto), eccola regalare consigli agli inquilini del GF VIP 2020. "Metto la biancheria in freezer. Lo faccio quando ci sono 40 gradi ad esempio", ha raccontato Valeria Marini.

Grande Fratello Vip 4, RITA RUSIC VS ADRIANA VOLPE. Gf Vip 4 news

Scintille tra Rita Rusic e Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Ecco com'è andata. La Rusic parla con Michele Cucuzza e la Volpe delle nomination fatte la scorsa settimana al Gf Vip 2020 e a suo parere questa cosa "ha creato uno sconquasso". Adriana Volpe non è d'accordo e spiega. "Se posso dire la verità io ti ho votato (rivolgendosi alla Rusic, ndr) ma non è che adesso mi incisto su di te. Se tu passi le nomination e domani possiamo nominare sia uomini che donne...". Rita Rusic non dà l'impressione di essere molto interessata e si gira verso Cucuzza. Adriana Volpe le dice: "Se magari mi guardi mentre ti parlo non è che faresti male...". Rita Rusic: "Guarda che non sono obbligata, tu non puoi obbligare la gente a fare ciò che vuoi perché non sei la maestra . Questo tono da maestrina a me non piace. Finché si scherza io scherzo con tutti però se tu mi devi fare la maestra come a scuola falla con Magalli, e non con me, a rompermi i co....i". Adriana Volpe risponde con un "uuuuhhh" ironico. "Vabbè, allora parlo a Cucuzza".

Grande Fratello Vip 4, VALERIA MARINI SCATENATA VS ZEQUILA E ANTONELLA ELIA. Gf Vip 4 news

VALERIA MARINI scatenata nella settima puntata del Grande Fratello Vip. La soubrette prima ha un faccia a faccia con Antonella Elia. Poi con Antonio Zequila. Ma la serata del Gf Vip 2020 regala tante emozioni: il rientro nella Casa di Barbara Alberti, la pace e il bacio tra Licia Nunez e Barbara Eboli, le nomination di Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. E poi... ECCO COM'E' ANDATA LA SERATA DEL GRANDE FRATELLO VIP.

Grande Fratello Vip 4, CARLOTTA MAGGIORANA: LACRIME PER IL PAPA'. NOMINATION. Gf Vip 4 news

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip 4 c'è stato un momento di grande emozione per Carlotta Maggiorana. L'ex Miss Italia ha rivissuto il giorno della sua elezione a più bella d'Italia, avvenuta nel 2018, prima di parlare del padre scomparso: "Era un uomo straordinario - ha detto la concorrente del GF VIP -. Dormivamo tenendoci la mano. Sono stata troppo lontana dalla mia famiglia in questi anni e oggi ho capito che non voglio restare nemmeno un istante senza poterli vivere". Carlotta Maggiorana ricorda il papà, nel giorno del suo compleanno. Averlo perso prematuramente è stato un grande dolore... ma continua a portarlo nel cuore sempre, ogni giorno della sua vita. Intanto la mamma di Carlotta le ha mandato tutù. "La danza è stata tutto per me" ha spiega lei.

Grande Fratello Vip 4 NOMINATION: Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Rita Rusic. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4: settimana puntata piena di colpi di scena, Nella Casa hanno fatto il loro ingresso i "super-boy" Jacopo, Matteo e Gianluca che cercheranno di far capitolare le donne del cast. Nomination: Rita Rusic, Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese. Venerdì 31 gennaio il televoto del Grande Fratello Vip decreterà chi dei tre dovrà uscire dalla Casa.

Grande Fratello Vip 4, LICIA NUNEZ E BARBARA EBOLI: PACE E BACIO. GF VIP 4 NEWS

Licia Nunez incontra Barbara Eboli nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Quest'ultima non l'abbraccia e le dice subito: "Sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Ma parlarne per tre settimane, 24 ore al giorno, non va bene. Hai parlato del tuo passato, eclissando il tuo presente". E aggiunge: "Tutto quello che dici ha una risonanza, sai cos'è passato? Che tu sei ancora innamorata e che io sono la cog**na di turno". Barbara Eboli è arrabbiata: "l'Italia mi ha massacrata, doveva essere il Grande Fratello della rinascita di me e di te". E l'avverte: "Io ti guardo ogni giorno, Licia non fare cazzate che non mi ritrovi più".

Licia Nunez: "Non è semplice stare qui ma tu sei l'altra metà dell'amore". "E allora dillo" dice Barbara Eboli. L'incontro nella settima puntata del Grande Fratello Vip 4 si chiude con un bacio che conferma l'amore tra le due.

GRANDE FRATELLO VIP 4, BARBARA ALBERTI RIENTRA NELLA CASA. GF VIP 4 NEWS

Barbara Alberti fa ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip 4 e annuncia: "Domenica, nel mio letto in clinica, pensavo a loro. Sono tornata per giocare". "Vuoi rientrare nel gioco?", le domanda Alfonso Signorini. Barbara Alberti non ha dubbi: "Rimango".

GRANDE FRATELLO VIP 4 VALERIA MARINI AFFRONTA ZEQUILA. GF VIP 4 NEWS

Valeria Marini incontra Antonio Zequila nella Casa del Grande Fratello Vip 4. "Eccomi, sono il cesso", dice la showgirl stuzzicando il concorrente del Gf Vip 2020. E attacca: "Avete dato un bruttissimo esempio". Valeria Marini nega di aver avuto una relazione con lui. Zequila prima si scusa per quello che aveva detto durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Poi le dice: "Anche tu hai dato un brutto esempio, anni fa all'Isola hai detto che non mi conoscevi" Zequila giura che tra loro c'è stato un flirt e non vuole passare per bugiardo: "Invece mi conosci e abbiamo avuto un flirt. Giuro sulla vita di mio padre che è morto da poco che nel 1991 ho conosciuto Valeria Marini. Aveva un motorino blu, abitava sulla Tiburtina. Devo dirti di quanti metri era la casa? Non devi farmi passare per bugiardo. Sei stata a casa mia a Salerno". Alfonso Signorini chiede: "Ci sei stata con Zequila o no?". Valeria Marini: "Antonio mi ha corteggiato".

GRANDE FRATELLO VIP 4, VALERIA MARINI - ANTONELLA ELIA: IL FACCIA A FACCIA. GF VIP 4 NEWS

Antonella Elia viene convocata in una delle camere da letto del Grande Fratello Vip 4 per accogliere la nuova inquilina Valeria Marini. Il faccia a faccia è esplosivo.

Grande Fratello Vip 4, Barbara Alberti rientra in Casa - Gf Vip 4 news

GRANDE FRATELLO VIP 4, lunedì 27 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con con il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Ecco alcuni temi caldi della puntata del GF VIP 2020. Barbara Alberti, che aveva momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a un controllo medico, torna tra i suoi compagni del Grande Fratello Vip 4. Cosa accadrà?

Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini vs Antonella Elia ed Antonio Zequila - Gf Vip 4 news

Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 4 per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa a pochi giorni dal faccia a faccia con Rita Rusic. Questa volta la showgirl avrà un confronto con Antonella Elia ed Antonio Zequila in merito ad alcuni commenti nei suoi confronti. Non solo anche per la “piccante” rivelazione di Zequila. Il concorrente del GF VIP 4 durante la sesta puntata, ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con la primadonna del Bagaglino. Quali saranno le loro reazioni?

Grande Fratello Vip 4 - Tre superboy nella Casa - Gf Vip 4 news

Grandi lusinghe per le donne del Grande Fratello Vip 4. Tre “superboy” fanno il loro ingresso nella Casa del reality di Canale 5 con il solo obiettivo di farle capitolare. Ci riusciranno?

Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez incontra Barbara Eboli: sarà chiarificatore? - Gf Vip 4 news

Dopo essere stata lasciata via social dalla fidanzata, Licia Nunez ha trascorso giorni complicati all’insegna dell’emotività. L’incontro con la sua ex sarà chiarificatore?

GRANDE FRATELLO VIP 4, 'GREASE' NELLA CASA. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4, CARLOTTA MAGGIORANA LACRIME: "NON CE LA FACCIO PIU'. MI MANCA L'ARIA" Gf vip 4 news

Carlotta Maggiorana vorrebbe fuggire dalla Casa del Grande Fratello Vip 4. L'ex Miss Italia ha avuto una crisi di pianto. "Non ce la faccio più, mi manca l'aria, mi manca la mia famiglia. Se devo stare due mesi così non ce la faccio". Fernanda Lessa ha provato a consolarla consigliandole affrontare un giorno alla volta. Carlotta Maggiorana (che nell'ultima puntata ha vinto il televoto, evitando l'eliminazione dal GF VIP 2020) le ha messo le braccia al collo e si è lascia andare a un lungo pianto. Poi, un po' rincuorata Carlotta ha ritrovato il sorriso.

Grande Fratello Vip 4, Ivan Gonzales esce. Carlotta Maggiorana salva - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 vede nella sesta puntata il ballottaggio tra Ivan Gonzales e Carlotta Maggiorana. A perdere il televoto è Ivan che esce dalla Casa. Carlotta è salva. Alfonso Signorini annuncia ai concorrenti che le nomination fatte nei giorni "per gioco" sono reali: Fernanda Lessa ha preso più voti e finisce al televoto. Il conduttore del Grande Fratello Vip 2020 annuncia una novità relativa che concerne la prossima puntata del reality di Canale 5: non ci sarà nessun eliminato. Gli inquilini nominati crederanno di giocarsi la permanenza nella settima puntata, ma poi avranno la lieta sorpresa di sapere che il nome dell'eliminato sarà in realtà il primo nominato tra quelli che verranno che usciranno nella prossima puntata del GF VIP 2020. Nomination palesi della donne. Barbara Alberti è la più votata, ma annuncia di volersi ritirare dal gioco: "Lascio perché non riesco a percepirlo come un gioco. Sono venuta qua con dei problemi personali e li ho dimenticati tutti. Sono state due settimane di felicità. Qui ci sono in ballo delle persone vere.." . Alfonso Signorini chiede a Barbara Alberti di pensarci con calma. Gli uomini fanno nomination segrete nel confessionale. Patrick Ray Pugliese è il più votato. Vanno in nomination Fernanda Lessa, Barbara Alberti e Patrick Ray Pugliese. Michele Cucuzza è indicato da Wanda Nara come il più sexy del Grande Fratello Vip 4 e potrà inaugurare la suite del GF Vip. Con lui Rita Rusic, votata da Pupo. I due invitano Paolo Ciavarro e Licia Nunez a cena.

GRANDE FRATELLO VIP 4, LICIA NUNEZ LASCIATA SU INSTAGRAM. SIGNORINI GLIELO DICE. LEI NON CREDE NELL'ADDIO - GF VIP 4 NEWS

Il presentatore del Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini chiama Licia Nunez nella Mistery Room e le spiega che la sua fidanzata Barbara Eboli l'ha lasciata mandandole un messaggio su Instagram. “Sono assolutamente certa di non averle mai mancato di rispetto”, dice Licia Nunez. E aggiunge di non credere all’addio: “Assolutamente no”.

Grande Fratello Vip 4: Licia Nunez lasciata su Instagram dalla fidanzata - Gf Vip 4 News

"Sei andata oltre... ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso". Barbara Eboli lascia la fidanzata Licia Nunez - attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 4 - con un post su Instagram. "Licia, da quando sei entrata nella casa del Gf non è mai stato facile capire i tuoi racconti - scrive Barbara Eboli - Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo solo nostro". Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2020, trasmessa venerdì 17 gennaio, Barbara Eboli aveva indirizzato una lettera a Licia Nunez. L'imprenditrice aveva ribadito l'amore che prova per la sua compagna ma aveva anche espresso la sua difficoltà nel sentirla parlare continuamente di Imma Battaglia con cui Lucia Nunez ha avuto una relazione di sei anni circa (attualmente Imma Battaglia è sposata con Eva Grimaldi): “Ciao amore mio, ti seguo sempre. Sappi che la tua famiglia sta benissimo. La gente ti vuole bene però ora amore basta, vai avanti. Non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persone fraintendono e per me qua fuori non è facile difenderti e difendermi anche perché potrei anch’io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te, che va tutto bene e che sei bellissima”. Licia Nunez aveva spiegato: “Barbara è una donna straordinaria, è la persona che mi ha insegnato a donare senza ricevere nulla in cambio. Mi ha sostenuta in tantissimi momenti di difficoltà”. È probabile che Alfonso Signorini decida di informare Licia Nunez sulla decisione presa da Barbara Eboli, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 4 di venerdì 24 gennaio.

Grande Fratello Vip 4: NOMINATION NOTTURNE DEGLI UOMINI, TUTTI I NOMI. Gf Vip 4 News

Al Grande Fratello Vip 4 è arrivato il momento delle Nomination fuori programma degli uomini (dopo quella delle donne, vedi sotto). Pago e Patrick Ray Pugliese leggono il Comunicato Ufficiale del Grande Fratello: “Vip, ieri sera le donne hanno fatto le loro Nomination. Ora è il turno degli uomini. Quattro di voi, a sorte, faranno delle Nomination palesi, e dovranno appenderle al filo in cucina. Tutti gli altri dovranno segnare il nome e i motivi in confessionale. Anche questi fogli saranno appesi anonimi al filo”. Le nomination palesi toccano a Pago, Paolo Ciavarro, Andrea Denver, Andrea Montovoli. Parte Paolo Ciavarro: “Voto Ivan Gonzalez, perché non abbiamo punti in comune”. Andrea Denver scrive: “Voto Patrick (Ray Pugliese, ndr) perché non ci siamo ancora conosciuti bene”. Pago esce dal confessionale del Gf Vip 2020 con la maglietta stretta tra i denti, poi la appende al filo e il suo voto è per Denver: "Perché non mi fido ancora. (caffè a letto poi ti nomina)”. Quindi Andrea Montovoli scrive: “Voto Denver perché non è del tutto sincero”. Intanto gli altri concorrenti uomini del Grande Fratello Vip 4 continuano i loro voti segreti in confessionale. Resta da capire dove porteranno queste nomination extra.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION ANTICIPATE DA UN COMUNICATO STRAORDINARIO - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 ha un nuovo Comunicato straordinario nella notte per i concorrenti nella Casa che viene letto da Andrea Montovoli e Licia Nunez: “Non c’è più spazio per chi si nasconde e il Grande Fratello ha deciso che è già tempo di nomination. Stasera voteranno solo le donne e domani sarà il turno degli uomini. Tre di voi, a sorte, faranno delle Nomination palesi, scrivendo il nome del VIP e il motivo della scelta, su un foglio firmato, che dovrà appendere a un filo appeso in cucina. Tutte le altre dovranno segnare il nome e i motivi in confessionale. anche questi fogli saranno appesi anonimi al filo. Al momento opportuno scoprirete le conseguenze di questa scelta”. I VIP sono presi in contropiede della deciso del Grande Fratello. Non c'è più tempo: per le donne è arrivato il momento di nominare i compagni d’avventura.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION DI RITA RUSIC, ADRIANA VOLPE E ANTONELLA ELIA - GF VIP 4 NEWS

Le prime tre donne del Grande Fratello Vip 4 che devono fare le Nomination palesi sono Rita Rusic, Adriana Volpe e Antonella Elia. La produttrice cinematografica scrive il nome di Patrick Ray Pugliese perché visto come un concorrente forte che ha sempre superato il televoto. Antonella Elia vota decisa Fernanda Lessa. Adriana Volpe ci riflette e poi nomina Aristide Malnati considerando lui la persona che soffrirebbe meno al pensiero di uscire dalla Casa. Andrea raccoglie i cartoncini con le Nomination segrete fatte nel Confessionale, appende le votazioni sul filo predisposto dal Grande Fratello in cucina invitando i coinquilini a leggere i pungenti giudizi delle donne della Casa. Ora la palla passa ai concorrenti uomini per capire quali VIP verranno nominati. La sesta puntata del Grande Fratello Vip vedrà al televoto il modello ex tronista iberico Ivan Gonzalez e la ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. Bisognerà capire come le nomination infrasettimanali influenzaranno il gioco.

GRANDE FRATELLO VIP 4: CONCORRENTI VIOLANO LE REGOLE (DEL FREEZE): PUNIZIONE - GF VIP 4 NEWS

Il Grande Fratello Vip 4 dà brutte notizie ai concorrenti. Adriana Volpe ha letto ai compagni di avventura nel reality di Canale 5 il comunicato ufficiale ha imposto una sanzione per i concorrenti, a causa di un Freeze del primo pomeriggio non rispettato. “Richiamo Ufficiale: VIP, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. Adriana, Carlotta, Patrick e altri di voi non hanno rispettato queste regole e come conseguenza dalla spesa della prossima settimana verranno decurtati 60 euro”. Le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono diverse. Michele Cucuzza è preoccupato: “Panico ragazzi, è un bel problema”. Patrick Ray Pugliese la prende con filosofia: “Ragazzi è normale, purtroppo è un gioco”. Clizia Incorvaia con ironia commenta: “Almeno facciamo un pochino di detox”.

GRANDE FRATELLO VIP 4 CARLOTTA MAGGIORANA LACRIME: IL RACCONTO AD ADRIANA VOLPE - GF VIP 4 NEWS

Carlotta Maggiorana si lascia andare alle lacrime con Adriana Volpe. La concorrente del Grande Fratello Vip 4 racconta la malattia e la scomparsa del padre: "Non ho paura della morte, perché poi so che lo rivedrò e sarò contenta". L'ex Miss Italia, ripresa dalle telecamenre del GFV VIP 2020, Carlotta spiega come sua madre, che era a conoscenza dei due anni di vita rimasti al marito, abbia mantenuto il segreto sulla malattia per non far preoccupare troppo i figli e per farli andare avanti con le loro vite: "Lui mi chiamava Cerby, da cerbiatto, e dormivamo sempre mano nella mano". Intanto questa settimana Carlotta Maggiorana è in nomination: il televoto del Grande Fratello Vip 4 deciderà chi dovrà uscire dalla Casa tra lei e Ivan Gonzalez.

GRANDE FRATELLO VIP 4, ANTONELLA ELIA SU FERNANDA LESSA SALVATA DAI VIP NELLE NOMINATION - GF VIP 4 NEWS

Antonella Elia ritiene che salvare Fernanda Lessa dalle Nomination (al televoto Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez) nel corso della quinta puntata del Grande Fratello Vip 4 sia stato un grave errore di valutazione da parte dei Vip della Casa..

GRANDE FRATELLO VIP 4, PASQUALE LARICCHIA ELIMINATO. NOMINATION - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 quinta puntata piena di emozioni. Valeria Marini è tornata nella Casa per un faccia a faccia con Rita Rusic. Pasquale Laricchia è stato eliminato dal Gf Vip 4 nel ballottaggio con Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Nei giorni scorsi era stato chiesto ai concorrenti del GF VIP 2020 di votare il preferito nella casa. I sette più votati sono immuni dall'eliminazione: Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Pago, Paolo Ciavarro e Rita Rusic. Un gioco a coppie ha stabilito chi mandare al televoto: in nomination finiscono Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana sono i nominati. Appuntamento con il Grande Fratello Vip 4 venerdì 24 gennaio.

GRANDE FRATELLO VIP 4, VALERIA MARINI E RITA RUSIC A CONFRONTO - GF VIP 4 NEWS

Confronto al vetriolo tra Valeria Marini e Rita Rusic lunedì sera al Grande Fratello Vip 4. La showgirl è entrata nella Casa per incontrare una volta per tutte Rita Rusic, l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, suo ex compagno. Arrivata in studio indossando l'abito tricolore con cui va in scena nello spettacolo di Pingitore che la vede protagonista al Bagaglino, la Marini ha salutato Alfonso Signorini ed è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. "Sono molto dispiaciuta per quello che hai detto su di me perché non corrisponde alla verità -ha detto la Marini- Ho conosciuto Vittorio quando voi eravate già separati da tanto tempo. Vittorio era in un momento di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me'', e per rafforzare le sue affermazioni ha dato il via a un divertente siparietto. La 'presidente' infatti ha iniziato a tirare fuori dal reggiseno un rotolino con dei foglietti con articoli di giornale a dimostrazione di quanto aveva appena detto. "Sono felicissima che tu ti sia riavvicinata a Vittorio'', ha continuato Valeria Marini, che però è stata subito interrotta dalla Rusic: "Anche perché nessuno gli sta vicino, altrimenti chi lo curava? In ospedale c'eravamo noi!'. ''Anche io sono andata a trovarlo di notte'', ha risposto prontamente la Marini'', ''Si' una volta o due, noi siamo stati tre mesi!'', ha replicato la Rusic. Nonostante tu abbia sempre parlato male di me io non ho mai detto mai nulla su di te -ha aggiunto la Marini- ho anche grande stima e simpatia per te, io sono sempre dalla parte delle donne e della famiglia'', ma l'ex moglie di Cecchi Gori ha subito risposto: ''Di certo non della mia e di Vittorio!''. "Ho conosciuto Vittorio in un momento di difficoltà, era solo e l'ho anche aiutato economicamente, ho tutta la ricostruzione dei giornali'', ha proseguito la Marini ma a quel punto la Rusic visibilmente irritata ha detto: "Fai un papocchione di date e di vite. Tu sei entrata nella vita di un uomo che era fidanzato! Aveva tutto, le difficoltà sono arrivate dopo! Cosa vuoi chiarire?''. ''Nessuno ti aveva chiesto di parlare di me'', le ha urlato la Marini ma la Rusic l'ha interrotta dicendo: "Alfonso urla e io non ce la faccio, sono vittima di violenza e non sopporto la voce alta. Chiudiamo e basta!''. "Sono stata sempre dalla parte della famiglia'', ha ribadito la Marini ma la Rusic ha proseguito: "Ecco fai una famiglia tua e poi stai dalla parte della tua famiglia! Tu vuoi bene a Vittorio? Noi vogliamo bene a Vittorio! Vivi la tua vita, goditi le tue nelle giornate, vieni qui con due fogliettini, non siamo al mercato''. "Hai sempre detto bugie documentate dai giornali -ha continuato la Marini- 'verba volant scripta manent' io rispetto le donne e tu dovresti imparare ad essere più corretta verso le altre donne soprattutto verso di me che ho sempre fatto del bene a Vittorio e a tutte le persone che conosco''.

"Non siamo al Bagaglino tesoro - ha continuato la Rusic - Quanto deve durare questo inferno? Sei venuta qui a fare lo show per lo spettacolo?''. "Chiedimi scusa - ha proseguito la Marini- Io nella vita ho sempre fatto del bene. Alfonso - ha detto la showgirl rivolgendosi al conduttore - io non porto rancore, io ti perdono, io vivo di luce mia, non sono diventata famosa per essere 'l'ex moglie di' o la 'moglie di''. "Alfonso me la devi mandare una settimana qui la metto un po' a dieta - ha detto ironica la Rusic - mi piacerebbe cucinare per lei''. Finitoil siparietto le due 'rivali' si sono salutate.

GRANDE FRATELLO VIP 4, FERNANDA LESSA RIVELAZIONE - GF VIP 4 NEWS

Fernanda Lessa nel confessionale del Grande Fratello Vip 4 racconta. "Bevevo minimo tre bottiglie di vino al giorno. Io ho messo anche le mani addosso a io marito e ho capito che avevo toccato il fondo. Ho detto basta". Poi spiega: "Il 22 gennaio 2018 ho iniziato il percorso con il Sert, sto facendo la brava. Quando sfilavo mi vedevo brutta". Sono 480 giorni che non beve: "Ora a 42 anni mi sveglio e mi guardo al mattino e mi vedo bella perché sono pulita".

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION: CARLOTTA MAGGIORANA E IVAN GONZALEZ - GF VIP 4 NEWS

Nomination della quinta puntata del Grande Fratello Vip 4 fatta in coppia. Paola Ciavarro e Antonio Zequila scelgono Carlotta Maggiorana. Clizia Incorvaia e Michele Cucuzza dicono Fernanda Lessa. Antonella Elia e Patrick Pugliese nominano Ivan Gonzalez. Tocca agli immuni: Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Barbara Alberti, Pago, Paolo Ciavarro e Rita Rusic salvano Fernanda Lessa. Aristide Malnati salva Carlotta Maggiorana. Ivan Gonzalez non viene salvato. Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez vanno in nomination. Il televoto deciderà chi eliminare nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 4.

GRANDE FRATELLO VIP 4 UNA SUPER VIP IN CASA. ELIMINAZIONE E NOMINATION Gf Vip 4 news

Una super VIP nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Poi eliminazione, nomination e.... scopriamo cosa accadrà nella quinta puntata in onda su Canale 5 del GF VIP 2020.

GRANDE FRATELLO VIP 4 VALERIA MARINI NELLA CASA - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 torna lunedì 20 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5. Quinto appuntamento in prime time per il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Nella Casa del GF Vip 2020 ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per un faccia a faccia con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori.

GRANDE FRATELLO VIP 4, focus sul matrimonio finito tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina - Gf Vip 4 news

Il Grande Fratello Vip 4 darà spazio anche a un altro amore ormai finito: si racconterà la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni.

GRANDE FRATELLO VIP 4 NOMINATION: Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese - Gf Vip 4 news

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 4 si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra i concorrenti in nomination: Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Il verdetto al televoto. Poi il Gf Vip 2020 darà il via a una nuova tornata di nomination.

Grande Fratello Vip 4 vincitore? Pago e Antonella Elia in pole position - Gf Vip 4 news

Tutto pronto per la quinta puntata del Grande Fratello Vip 4. Nella casa incontro tra Valeria Marini e Rita Rusic, e si scoprirà chi tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese dovrà abbandonare il reality. Sulla lavagna GoldBet quote in bilico per la vittoria del GF VIP 2020. Pago e Antonella Elia si giocano entrambi a 4,50. Poi Patrick Ray Pugliese (6,50), Paola Di Benedetto (11,00), Barbara Alberti (13,00), Andrea Denver (13,00), Michele Cucuzza (13,00), Adriana Volpe (13,00), Pasquale Laricchia (13,00), Carlotta Maggiorana (13,00), Paolo Ciavarro (13,00), Antonio Zequila (16,00), Fernanda Lessa (19,00). A seguire Andrea Montovoli (21,00), Aristide Malnati (23,00), Rita Rusic (26,00), Licia Nunez (26,00), Clizia Incorvaia (26,00), Fabio Testi (26,00), Ivan Gonzalez (31,00) e Sergio Volpini (31,00).

GRANDE FRATELLO VIP 4: 2 ELIMINAZIONI E LE NUOVE NOMINATION. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 vede le prime due eliminazioni. Elisa de Panicis e Sergio Volpini lasciano il reality di Canale 5. Nella diretta sono entrati in visita nella Casa più spiata d'Italia Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan, ex di Rita Rusic e Pago. Nomination: Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Andrea Denver. Uno di loro lascerà la Casa del Grande Fratello Vip 4 lunedì 20 gennaio.

GRANDE FRATELLO VIP 4, MIRIANA TREVISAN NELLA CASA PER INCONTRARE PAGO. Gf Vip 4 news

Miriana Trevisan entra nella Casa nel corso di un freeze per incontrare Pago. "Alfonso (Signorini, ndr) mi ha permesso di venire qua perché ci sono cose che non ti ho mai detto e ti voglio dire", dice lei. "Pacifico ha un mondo dentro, una voragine di sofferenza che si porta nei suoi silenzi. Io so perché c'ero, c'eravamo appena conosciuti", Miriana racconta la reazione del cantante alla morte del padre: "Tu hai sorretto tutto. Sei il fratellone di tutti, hai sofferto più di tutti gli altri. Devi tirare fuori il tuo dolore, sei qui e puoi raccontarti. Puoi raccontare i dolori tuoi e della tua famiglia, può essere d'esempio. Quel momento ti ha chiuso un po'". Al termine del freeze si abbracciano. Su Serena Enardu Miriana dice a Pago: "Se la ami, fregatene e torna da lei”.

GRANDE FRATELLO VIP 4: DUE SPECIAL GUEST STAR IN CASA - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, venerdì 17 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Una eliminazione, nuovo turno di nomination e due special guest star nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Veniamo a scoprire di chi si tratta.

GRANDE FRATELLO VIP 4 VITTORIO CECCHI GORI E RITA RUSIC DI NUOVO SOTTO LO STESSO TETTO - GF vIP 4 NEWS

Serata all’insegna degli ex amori per i concorrenti del Grande Fratello Vip 4: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno la porta della Casa più spiata d’Italia. Una coppia, quella formata da Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic, che tanto ha fatto parlare il jet-set italiano, si ritrova sotto lo stesso tetto a vent’anni dalla separazione. Cosa accadrà?

GRANDE FRATELLO VIP 4, MIRIANA TREVISAN, EX MOGLIE DI PAGO, NELLA CASA - GF VIP 4 NEWS

Miriana Trevisan entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4 e proverà a dare la giusta carica a Pago per portare avanti al meglio questa esperienza l cantante incontrerà l’ex moglie e madre di suo figlio.Nella prima puntata invece Serena Enardu era arrivata nello studio del Gf Vip, ma il successivo televoto nel corso della seconda puntata aveva decretato che non avrebbe potuto entrare per una settimana nella Casa.

GRANDE FRATELLO VIP 4: NOMINATION ED ELIMINAZIONI. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 vivrà il momento dell'eliminazione di un concorrente. Il pubblico al televoto è chiamato a scegliere il concorrente eliminato tra Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. Poi tornata di nomination. I concorrenti ancora in gara al GF Vip: Adriana Volpe, Antonella Elia, Pago, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Fabio Testi, Licia Nunez, Michele Cucuzza, Paola di Benedetto, Paolo Ciavarro, Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Sergio Volpini. Fabio Testi, Fernanda Lessa, Elisa De Panicis, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez.





Grande Fratello Vip 4 LIVE, CAMBIA IL CANALE TV! - Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, da sabato 18 gennaio 2020, alle 6.00 del mattino, la diretta live h24 su Mediaset Extra cambia canale e passerà dal numero 34 al numero 55 del telecomando. Da lunedì 20 gennaio 2020, al numero 34, debutta Cine 34, la nuova rete Mediaset dedicata in esclusiva al cinema italiano.

Grande Fratello Vip 4, SALVO VENEZIANO SI SCUSA CON ELISA. CHE NOMINATION! Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 alla terza puntata. Salvo Veneziano, dopo la squalifica per le frasi su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto si scusa nella Casa e in studio. Nomination: Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. Il televoto è ufficialmente aperto e uno dei due concorrenti lascerà il Grande Fratello Vip nella 4° puntata.

Grande Fratello Vip 4, ALFONSO SIGNORINI E IL GF VIP SI DISSOCIANO DALLE AFFERMAZIONI DI SALVO - Gf Vip 4 news

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip si dissociano dalle affermazioni di Salvo Veneziano. Il conduttore del reality di Canale 5 coglie l'occasione per affrontare il tema della violenza sulle donne. Signorini mostra ai concorrenti del Gf Vip 4 quello che è successo e poi parla di Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini "colpevoli" di aver riso e non essersi dissociati da Salvo Veneziano.

Grande Fratello Vip 4, SALVO VENEZIANO SI SCUSA - Gf Vip 4 news

Salvo Veneziano si scusa al Grande Fratello vip 4 dopo la squalifica per le frasi su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto: "Avete visto il video, pensavo di fare il simpatico e di far ridere e voglio far capire che le mie parole non intendevano offendere nessuno Chiedo scusa al genere femminile, combatto la violenza da sempre, chiedo scusa alla ragazza, stavo scherzando non mi sono reso conto e sono stato ironico. Ci metto la faccia, ho creato molti problemi ai miei figli, alla mia famiglia. Non sono quella persona lì. Sono fedelissimo da 25 anni". Poi Salvo Veneziano entra in studio e accetta la sfida del Grande Fratello Vip: ascoltare le storie di donne che hanno subito violenze.

Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe piange per la figlia e parla del bacio con Pago: "Ho dato un bacio per gioco, come potrei darlo a Gisele in fronte” - Gf Vip 4 news

Adriana Volpe viene chiamata in confessionale dal Grande Fratello Vip dove l'attende un messaggio della figlia Gisele: "Caro papà Roby, potresti dire al Gf Vip di dire alla mia mamma di non giocare più al gioco obbligo o verità. Mamma mi manchi un sacco, vinci per me! Il papino è top". Adriana Volpe scoppia in lacrime, poi risponde sul gioco obbligo o verità che ha portato a un bacio scherzoso tra lei e Pago. "Ho dato un bacio per gioco, come potrei darlo a Gisele in fronte. Gisele, io ti porto in ogni istante nel mio cuore. Tutte le volte che sorrido è perché tu sei con me in questo viaggio. prima di andare a dormire dico sempre la nostra frase: "Anche se siamo in ritardo, il momento delle coccole c'è sempre".

Grande Fratello Vip 4 NOMINATION: ELISA DE PANICIS PER LE DONNE - Grande Fratello Vip 4

Nomination nella terza puntata del Grande Fratello Vip 4. Patrick, Sergio e Pasquale sono esclusi dalle nomination. Le donne devono fare le nomination in modo palese. Fernanda Lessa nomina Antonella Elia. Rita Rusic punta su Elisa De Panicis. Adriana Volpe nomina Carlotta Maggiorana. Paola Di Benedetto fa il nome di Clizia Incorvaia. Licia Nunez dice Fernanda Lessa. Clizia Incorvaia nomina Elisa De Panicis. Barbara Alberti anche lei punta su Elisa De Panicis. Carlotta Maggiorana vota Adriana Volpe. Antonella Elia nomina Fernanda Lessa. Elisa De Panicis va in nomination al termine delle votazioni della terza puntata del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4 NOMINATION: ANDREA MONTOVOLI PER GLI UOMINI - Grande Fratello Vip 4

Le nomination degli uomini nella puntata del Grande Fratello Vip 4. Michele Cucuzza dice Andrea Montovoli. Pago fa il nome di Antonio Zequila. Paolo Ciavarro vota Ivan Gonzalez. Fabio Testi anche dice Ivan Gonzalez. Andrea Montovoli nomina Ivan Gonzalez. Antonio Zequila dice Andrea Montovoli. Aristide Malnati vota Michele Cucuzza. Ivan Gonzalez nomina Andrea Montovoli. Andrea Denver dice Andrea Montovoli. Andrea Montovoli va in nomination al termine delle votazioni della terza puntata del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4, PAOLA DI BENEDETTO, CHE DOCCIA! ELISA DE PANICIS SI SFOGA Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 chiude la sua prima settimana e si avvia alla terza puntata in diretta su Canale 5. Nella Casa c'è un po' di nervosismo. Elisa De Panicis ha dato del presuntuoso ad Andrea Denver, con cui ha avuto una storia in passato. Poi il confronto tra i due, ma gli animi non si rasserenano del tutto e lei si sfoga con Paola Di Benedetto (guarda la gallery con le foto della bellissima influencer nella doccia del Grande Fratello Vip 4). ​​​​“Non posso fare tornare il passato” dice Elisa De Panicis. “Se ti dà fastidio evidentemente c’è un motivo. Ti piace ancora?” domanda Paola Di Bendetto. Elisa nega e spiega che “ci sono delle persone che hanno fatto parte della mia vita per un periodo. Io sono presuntuosa ma per me lui è un fastidio”. Paola Di Bendetto le dice: “Se trovassi qui dentro una persona con cui ho avuto una storia non reagirei come hai reagito tu”. Possibile che nelle prossime ore ci sia un nuovo confronto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver per cercare un chiarimento.

Grande Fratello Vip 4, SALVO VENEZIANO SQUALIFICATO: LE MOTIVAZIONI. Gf Vip 4 news

Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip 4. Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma. “Essere un concorrente – gli è stato riferito leggendogli la motivazione del suo allontanamento - comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa”. Come conseguenza della squalifica, Salvo deve abbandonare immediatamente la Casa del Grande Fratello Vip e il gioco. Il televoto di questa settimana è quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Grande Fratello Vip 4, SALVO VENEZIANO CAOS: RISCHIO SQUALIFICA. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4: polemica per alcuni commenti sopra le righe di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis. Nel privè, l'ex concorrente del Grande Fratello 1 stava parlando con gli altri 3 Highlander del reality di Canale 5: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini. Salvo ha usato una serie di frasi pesanti per sottolineare la bellezza della influencer. Espressioni e metafore molto forti. "Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ‘sto culettino… Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux".

Molti chiedono un intervento immediato del conduttore del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini e l'espulsione di Salvo Veneziano. Federica Panicucci durante “Mattino Cinque” ha spiegato: “Sinceramente a me questo video fa orrore. Trovo assolutamente terribile quello che dice Salvo, gli altri che ridono, trovo tutto disgustoso (…) la cosa che mi stupisce di più è che loro sanno perfettamente che sono ripresi. Cosa voleva fare Salvo? Il bullo? Il simpatico? Il ganassa? Quello divertito e divertente? Gli è venuto proprio male. Perché una cosa del genere è inammissibile, intollerabile, inqualificabile. E aggiungerei anche imperdonabile”. Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello 1, che su Twitter ha invece difeso l'ex coinquilino della casa: “Conosco Salvo e il suo modo di esprimersi. Queste frasi non esprimono ‘violenza’, come se stesse dicendo che la picchierebbe, è il suo modo colorito per dire che gli fa sesso. Non lo fa con cattiveria, è come se dicesse ‘la spezzo in due’, non è un serial killer. Non esageriamo. In questi ultimi anni si sta un po’ esagerando a misurare ogni parola viene detta per poi etichettarti in negativo. Bisogna vedere il contesto del discorso e il tono goliardico. Non sempre si è dei violenti, dei razzisti o omofobi”.

Grande Fratello Vip 4, CLIZIA INCORVAIA, BELLEZZA AL BAGNO E BACIO CON ZEQUILA Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4 al... bacio: tra Antonio Zequila e Clizia Incorvaia. Nel corso di un gioco tra i concorrenti per simulare la scena di un film cinema, con Fabio Testi a fare da regista, Antonio Zequila ha baciato Clizia Incorvaia. La modella si allontana perché Zequila... "Ci ha messo la lingua, ci ha messo", ha spiegato poi la Incorvaia. "Lui cercava di mettere la lingua, io così e lui cercava…mi ha fatto morire perché sentivo la sua lingua che spingeva…", ha raccontato Clizia tra le risate di tutti i presenti. Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip è stata anche protagonista anche di un bagno che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei suoi numerosissimi fans. L'influencer è decisamente molto sexy nella vasca con il suo due pezzi rosso.

Grande Fratello Vip 4, NOMINATION: ELIMINAZIONE DOLOROSA! Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4, tutti nella Casa. Gli ultimi 8 concorrenti hanno fatto il loro ingresso nel reality. Ed è tempo di nomination al GF Vip. Rita Rusic viene nominata dagli uomini della Casa per decidere il primo ex gieffino che deve essere messo in nomination, Sceglie Patrick Ray Pugliese, che a sua volta deve dire chi "trascinare" con sé: è Salvo Veneziano. Il più votato entrerà ufficialmente nel Grande Fratello Vip 4, il perdente abbandonerà il reality. Di sicuro chiunque perderà, sarà un'eliminazione dolorosa per il pubblico del GF VIP.

Grande Fratello Vip 4, PAGO-SERENA ENARDU: LA DECISIONE DEL TELEVOTO. Gg Vip 4 news

Il pubblico del Grande Fratello Vip 4 ha deciso poi che Serena Enardu non raggiungere Pago e restare nella Casa per una settimana. Fabio Testi dopo aver perso la prima nomination aveva passato due giorni nella parte più dificile della Casa al freddo e al gelo, in compagnia degli ex gieffini Salvo, Patrick, Sergio e Pasquale, Ora è tornato nel gruppo del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 4, PAGO-ADRIANA VOLPE: BACIO. Gf Vip 4 news

Grande Fratello Vip 4: nella Casa si gioca a “obbligo o verità”. Antonella Elia dà l'ordine ad Adriana Volpe: "Adri, devi baciare con la lingua Pago!". Richiesta che non poteva essere soddisfatta neppure per gioco: la soubrette è felicemente sposata con il marito Roberto Parli. E il cantante sembra ancora aver la testa alla ex fidanzata Serena Enardu (che potrebbe entrare nella Casa del Gf Vip per chiarire alcune cose lasciate in sospeso dopo la fine di Temptation Iland Vip). Alla fine i concorrenti cambiano la richiesta: bacio sì, ma cinematografico. Ecco il video.

Grande Fratello Vip 4, Pago su Serena Enardu: "La donna che ho amato di più in vita mia" - GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 è partito e subito sotto i riflettori c'è Pago. Il finale di Temptation Island Vip è ancora fresco e nella prima puntata del reality di Canale 5 (partita con ascolti tv sopra il 22,5%) Serena Enardu è finita al televoto: venerdì gli spettatori del GF VIP 4 potranno decidere se farla entrare nella Casa per una settimana, così che i due possano avere un confronto chiarire le ultime cose rimaste in sospeso dopo la fine della relazione. "Serena è la donna che ho amato di più in assoluto", confessa intanto Pago agli inquilini. E poi... GUARDA IL VIDEO

GRANDE FRATELLO VIP 4, CLIZIA INCORVAIA: "VOGLIA DI TORNARE BAMBINA". Gf Vip 4 news

Clizia Incorvaia è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4. "Ho voglia di tornare bambina, un po' di sana leggerezza", ha detto l'influencer nel corso della prima puntata del reality di Canale 5 mercoledì 8 gennaio. L’ex di Francesco Sarcina (leader delle Vibrazioni) tiene un palloncino in mano e ascolta le parole affettuose di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip: "Sai cosa ti dico? Questa leggerezza te la devi godere. Lasciati alle spalle tutti i problemi se puoi, stacca la spina, perché il Gf serve anche a questo".

ASCOLTI TV, Grande Fratello Vip 4: numeri Auditel, nomination e poi... GF VIP 4 NEWS

ASCOLTI TV del Grande Fratello Vip 4: il reality di Canale 5 è leader del prime-time sul pubblico attivo. La sentenza dell'Auditel racconta del 22.56% di share e 3.405.000 spettatori per il GF VIP 4 nella puntata d'esordio di mercoledì 8 gennaio 2020. In particolare, nella fascia di prima serata il reality condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Wanda Nara ottiene ascolti tv da 4.640.000 spettatori totali.

Grande Fratello Vip 4, WANDA NARA NUDA IN DOCCIA. GF VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 4 partito con le nomination, il 'trasloco' di Fabio Testi e l'ingresso dei concorrenti nella Casa (una parte di essi, il resto del cast enterà nella seconda puntata di venerdì sera). Ma poco prima che il GF VIP partisse è arrivata la prima... doccia. Non l'ha fatta nessun partecipante, ma una delle grandi stelle annunciate di questa edizione del programma di Canale 5: Wanda Nara. Lady Icardi, opinionista assieme a Pupo del programma di Alfonso Signorini, ha postato su Instagram una foto per l'appunto nella doccia Non quella all'interno Casa del Grande Fratello Vip 4, ma nell'hotel romano dove soggiorna. Voto 10 e lode!

Grande Fratello Vip 4. NOMINATION: FABIO TESTI. MA NON VIENE ELIMINATO. GF VIP 4 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 4 è ufficialmente partito. E con esso le prime nomination con un'eliminazione.. o quasi. Paola Di Benedetto nomina Andrea Denver. Antonella Elia vota Fabio Testi "perché ha detto che russa". Rita Rusic pure dice Fabio Testi. Clizia Incorvaia mette in nomination anch'essa Fabio Testi. Adriana Volpe invece punta Ciavarro. Licia Nunez fa il nome di Andrea Denver. Alfonso Signorini annuncia il risultato delle nomination di questa prima puntata del Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi non se la prende ricordando che è un gioco. Uscito dalla Casa gli viene comunicato che andrà nel privè con i quattro highlander del Grande Fratello Vip 2020: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

GRANDE FRATELLO VIP 4 SERENA ENARDU AL TELEVOTO PER IL CONFRONTO CON PAGO. GF VIP 4 NEWS

Serena Enardu entra nel studio del Grande Fratello Vip 4. Nel video di presentazione Pago, concorrente del GF VIP, spiega di non aver ancora smaltito quanto accaduto a Temptation Island Vip. Il cantante arriva con la macchina e scende chitarra al collo: non gli viene detto della presenza di Serena ed entra nella Casa del reality di Canale 5. Pago deve andare nella stanza superled e rivede le immagini dell'ultimo falò. Lui spiega che non è felice di riaprire quella storia e ammette di provare un forte sentimento per Serena Enardu ma di non volerle mandare nessun messaggio. Alfonso Signorini, a quel punto dice a Pago che la Enardu è presente e lo congeda. Il presentatore del GF VIP 4 dà al pubblico la scelta: Serena resterà nella casa del Grande Fratello Vip 4 per una settimana, con la possibilità di chiarirsi con Pago, oppure non potrà farlo? Al televoto la decisione che sarà svelata all'inizio della seconda puntata di Grande Fratello Vip.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI, CAST E TUTTE LE NEWS SUL GRANDE FRATELLO 4

Grande Fratello Vip 4 ci siamo. Una breve guida con tutte le news: dal cast dei concorrenti alla messa in onda in tv per seguire il Grande Fratello Vip 2020 (in onda come sempre sulle reti Mediaset).

GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI: Elisa De Panicis, da CR7 alla Casa. GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS CAST

Grande Fratello Vip 4 al via. Cast dei concorrenti definito: 19 (più 4 super guest star che hanno partecipato a edizioni del Gf entrate nel cuore degli spettatori) i personaggi famosi nella Casa del reality di Canale 5 che vede Alfonso Signorini in conduzione, affiancato dall'attesissima Wanda Nara (protagonista di una sensualissima doccia su Instagram nei giorni scorsi) e Pupo come opinionisti. Tra le bellissime donne che partecipano al Grande Fratello Vip 4 c'è anche Elisa De Panicis, modella ed imprenditrice italiana, che nel 2016 fu al centro dei gossip per una frequentazione con Cristiano Ronaldo.

La concorrente del GF VIP 4 è nata l’1 dicembre 1992, parla 5 lingue ed è proprietaria di un brand di costumi, “Elisadepanicis_collection”. Su Instagram può vantare ben un milione di followers. Il Grande Fratello Vip 2020 non è il suo primo reality. In Spagna ha partecipato a Supervivientes (l'Isola dei Famosi) nel 2015, riscuotendo grande successo.

Lì ha conosciuto Ivan Gonzalez, ex tronista di uomini e donne, e concorrente anche lui del Grande Fratello Vip 2019. Elisa De Panicis è stata anche corteggiatrice di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne e in Spagna è stata scelta come tronista di Mujeres y hombres y viceversa.

Grande Fratello Vip concorrenti 2020. Cast e.. GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020 torna in prima serata su Canale 5, con tantissime e importanti novità: la prima puntata raddoppia diventando un evento straordinario in onda mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio. Due gruppi di concorrenti del GF VIP 4 varcheranno la Porta Rossa, due serate d’esordio e il doppio delle emozioni. Non solo, quest’anno, al timone del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini. Al suo fianco un’esplosiva coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo. Nell’anno del ventennale del format “Big Brother”, sono 19 i concorrenti “vip” pronti a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia e a vivere un’avventura che durerà circa tre mesi. Non solo, con loro anche quattro highlander del Grande Fratello Vip 2020: Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. L’obiettivo è solo quello di divertirsi, vivere un’esperienza unica nel suo genere e, perché no, aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza. Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno. A Grande Fratello Vip 4 ogni maschera viene meno. La “convivenza forzata” offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi per quello che è e vivere ogni sentimento, dall’amicizia, all’insofferenza fino all’amore in maniera totalizzante. Non ci sono infatti segreti per i telespettatori del reality per eccellenza.

Grande Fratello Vip 4 cast: Carlotta Maggiorana! GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI NEWS

Grande Fratello Vip 2020 ha una Miss Italia nella Casa. Carlotta Maggiorana, vincitrice del concorso di bellezza nel 2018 fa parte del reality di Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI. GF VIP 4 CAST E NEWS

Il Grande Fratello Vip 4 ha annunciato il cast di 19 concorrenti. Il reality di Canale 5 ospiterà nella Casa il giornalista Michele Cucuzza, l’ex produttrice cinematografica Rita Rusic e l’opinionista Barbara Alberti. E ancora: confermata la presenza della soubrette Adriana Volpe.

Al Grande Fratello Vip 2020 arriveranno anche sette concorrenti che in passato sono stati naufraghi all’Isola dei Famosi: da Antonella Elia ad Andrea Montovoli, Fabio Testi e Antonio Zequila, passando per Aristide Malnati, Fernanda Lessa, Paola di Benedetto.

Antonella Elia e Andrea Montovoli hanno partecipato anche a Pechino Express. E poi al GF VIP 4, come detto, anche due ex Isola dei Famosi spagnola (Supervivientes): l’ex tronista Ivan Gonzalez ed Elisa De Panicis. Il cast del Grande Fratello Vip vede al via anche Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, e l’influencer Clizia Incorvaia (entrambi già protagonisti a Pechino Express).

Il Grande Fratello Vip 2020 avrà pure Pago nella Casa che ritorna a un reality dopo la recente partecipazione a Temptation Island Vip. E ancora: l’attrice Licia Nunez, il modello Andrea Denver. Infine come detto, Carlotta Maggiorana.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 CONCORRENTI. 4 HIGHLANDER DEL GRANDE FRATELLO, MA... GF VIP 2020 CAST

Il Grande Fratello Vip 2020 ritrova 4 concorrenti amatissimi della versione nip. Salvo Veneziano (GF1), Sergio Volpini (GF1), Pasquale Laricchia (GF3) e Patrick Ray Pugliese (GF4 e GF12). Quattro Higlander rimasti nel cuore del pubblico. Non tutti però potranno partecipare al GF VIP 4.

GRANDE FRATELLO VIP 2020 PROGRAMMAZIONE TV. GRANDE FRATELLO VIP 4 NEWS

Grande Fratello Vip 2020 va in onda in tv nel prime time su Canale 5 e non solo. Finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Il gruppo di autori, coordinato da Andrea Palazzo, è composto da: Fausto Enni, Alfonso Signorini, Raffaele Bleve, Omar Bouriki, Irene Ghergo, Alessio Giaquinto, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Francesca Picozza, Alessandro Santucci. Il produttore esecutivo RTI è Lino Tatalo, il produttore esecutivo Endemol Shine Italy è Alessio de Luca, la regia dello studio è affidata ad Alessio Pollacci, quella della Casa a Marco Fuortes. L’evoluzione crossmediale e interattiva di “Grande Fratello Vip” è affidata alla Direzione Business Digital di RTI.

Si apre un televoto flash in cui si decide il terzo finalista ma anche il secondo eliminato. Gli uomini rimasti in gara devono indicare il nome di una donna che non merita la finale. Paolo sceglie Antonella Elia. Patrick indica Licia, mentre Denver punta su Teresanna. Salvano Paola Di Benedetto. Invece tocca a Sossio e Aristide decidere chi mandare in sfida con Paola. Scelgono Licia e Antonella: chi vince va direttamente in finale, mentre chi perde viene eliminata. Il pubblica ha deciso che la donna che deve abbandonare la Casa è Licia, mentre la terza finalista è Paola.