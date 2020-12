Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello vs Giulia Salemi. Nomination e... Gf Vip 5 News

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello vs Giulia Salemi. Gf Vip 5 News

LITE TRA GIULIA SALEMI E DAYANE MELLO (NOMINATA LA VIP PIÙ ANTIPATICA) NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 5 - Dayane dice a Giulia che la sua Nomination come la più antipatica cambierà il rapporto tra di loro. Vediamo cos'è successo.

Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi-Dayane Mello lite dopo che... Gf Vip 5 News

Durante un gioco del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi nomina Dayane Mello come la vip più antipatica della Casa. E Dayane non l'ha presa bene. "Adesso ti guardo diversamente", dice all'influencer. "Non puoi prendertela così tanto, avrei potuto mettere chiunque", le dice Giulia. "Pensavo che saresti stata meno permalosa e te la saresti presa meno", spiega. "Pensavo l'avresti più alla leggera. Come alla leggera l'hanno presa Andrea (Zelletta, ndr) e Pierpaolo (Pretelli, ndr) con cui vado d'accordo". La Salemi dice che la vera amicizia è difendere chi si ama, come lei ha fatto con Dayane e che un gioco non significa niente. "Il nostro rapporto non cambia, ma se un domani avrò difficoltà a fare la nomination tu sarai la mia nominata", dice Dayane Mello. Giulia Salemi sottolinea che si è trattato di un gioco innocuo e si scusa. Dayane accetta le scuse ma non sembra molto convinta.

Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi piange: Pierpaolo Pretelli la consola. Gf Vip 5 News

"Perché piangevi poco fa", chiede Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. Tra i due è nata una bella amicizia e sintonia nella Casa del Grande Fratello Vip 5. "Sarà il Natale o perché sento la felicità degli altri. Mi affeziono alle persone ma gli altri non ricambiano allo stesso modo", dice l'influencer. "Sono stanca di dover fare sempre lo show, il fenomeno da baraccone". E Pierpaolo Pretelli incoraggia e consiglia Giulia Salemi: "Fai vedere che sei altro. Apri la parte più profonda di te. Fai vedere l’altra faccia della medaglia”. Poi la stringe a sé in un lungo abbraccio. "Non aver paura di far vedere la tua fragilità, se hai bisogno di un abbraccio, non farti problemi con me". “Con te sto bene, ti adoro”, dice la concorrente del Gf Vip 5 all'ex velino di Striscia la Notizia.

GRANDE FRATELLO VIP 5 SELVAGGIA ROMA ELIMINATA. MARIA TERESA RUTA, DAYANE MELLO E PIERPAOLO PRETELLI IN NOMINATION

Grande Fratello Vip 5: la venticentesima puntata come previsto vede l'ingresso nella casa di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. I tre concorrenti hanno varcato la Porta Rossa, mentre Selvaggia Roma è stata eliminata al televoto. Vanno in nomination Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. I voti (fatti in modo palese dai vipponi). Tommaso Zorzi dice Dayane Mello. E Dayane Mello dice Tommaso Zorzi. Andrea Zelletta fa il nome di Dayane Mello. Stefania Orlando pure va su Dayane Mello. Rosalinda Cannavò sceglie Stefania Orlando. Pierpaolo Pretelli punta su Maria Teresa Ruta. Cristiano Malgioglio vuole mandare in nomination Pierpaolo Pretelli. Giulia Salemi nomina Maria Teresa Ruta. Giacomo Urtis anche fa il nome di Maria Teresa Ruta. E Maria Teresa Ruta restituisce la nomination a Pierpaolo Pretelli. Nella puntata di lunedì 14 dicembre del Gf Vip 5 non ci saranno eliminazioni: il meno votato sarà il primo ad andare in nomination in quella successiva.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi-Sonia Lorenzini confronto e scontro. Gf Vip 5 News

Sonia Lorenzini entra nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Nella clip di presentazione l'ex di Uomini e donne dice di avere un brutto carattere, impulsiva, testarda... e con vecchie ruggini con Tommaso Zorzi. Viene fatto un incontro con Cristiano Malgioglio a cui viene fatto credere di avere conosciuto Sonia Lorenzin molto tempo prima, quando l'avrebbe cacciata dal set di un suo clip musicale perché innamorato del suo fidanzato. Ad aiutare Cristiano viene chiamato Tommaso Zorzi che appena vede Sonia Lorenzini esclama "ah beh, siamo al completo... sento i rumori del circo!". Quindi inizia una discussione su un episodio che li ha visti protagonisti... E alla fine Alfonso Signorini annuncia che Sonia Lorenzini è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5. Tommaso Zorzi non sembra contento della notizia... ... e tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzin è subito scontro dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5 GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5: tre super nuovi concorrenti, quattro nomination e una eliminazione

Grande Fratello Vip 5 torna venerdì 11 dicembre con una puntata ricca di sorprese. Tre nuovi Vip entrano nella Casa: come annunciato da Alfonso Signorini è il momento di Samantha De Grenet (che è stata protagonista all’Isola dei Famosi nel 2017 nell'edizione in cui era presente anche Dayane Mello), Sonia Lorenzini (che ha partecipato a Uomini e Donne come tronista) e Filippo Nardi (che conosce bene la casa avendo partecipato al Grande Fratello 2). E poi ci sono i 4 Vip in nomination: Andrea Zelletta, Giacomo Urtis, Stefania Orlando e Selvaggia Roma. Il concorrente che arriverà ultimo al televoto, salvo colpi di scena, dovrà abbandonare la Casa del Gf Vip 5. Poi è previsto un nuovo giro di nomination. Negli ultimi giorni tante discussioni e chiarimenti tra i concorrenti.

Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta vede Tommaso Zorzi favorito per la vittoria. Gf Vip 5 News

Mancano due mesi alla fine del Grande Fratello Vip 5 e molti si domandano: chi vincerà? Maria Teresa Ruta ha un favorito: Tommaso Zorzi. "C'è qualcuno che sta giocando - dice consolando Stefania Orlando scoppiata in un pianto dopo alcuni giudizi di Rosalinda Cannavò (con cui successivamente si è chiarita) e Dayane Mello nei suoi confronti -. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri, c'è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima"

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello squalificata? Fake news. Video

Dayane Mello deve essere squalificata dal Grande Fratello Vip 5? Macché. Sui social è esplosa la polemica perchè qualcuno ha accusato la concorrente del reality di aver pronunciato una bestemmia mentre stava commentando una foto mostratele da Cristiano Malgioglio. Ma non è andata così. Dayane Mello ha detto "Che forte Madonna" e dunque il caso non sussiste.

Adesso riguardando il video, si sente che foto Madonna #GFVIP https://t.co/LsfA8zWw6f — jaymortola 🇮🇹 (@jaymortola) December 8, 2020

Grande Fratello Vip 5: 4 nomination e Cristiano Malgioglio concorrente. Gf vip 5 News

Nomination: Giacomo Urtis, Stefania Orlando, Selvaggia Roma (vip meno votata al televoto) e Andrea Zelletta finiscono al televoto. Uno di loro sarà eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 11 dicembre. Alfonso Signorini ufficializza ai Vipponi che festeggeranno il Capodanno in diretta tv su Canale 5 e che Cristiano Malgioglio è ufficialmente concorrente un concorrente. I voti. Dayane Mello nomina Andrea Zelletta. Maria Teresa Ruta dice Giacomo Urtis. Anche Tommaso Zorzi nomina Giacomo Urtis. Giulia Salemi punta su Andrea Zelletta. Stefania Orlando fa il nome di Giacomo Urtis. Rosaldina Cannavò nomina Stefania Orlando. Giacomo Urtis dice Stefania Orlando. Selvaggia Roma fa la sua nominaton dicendo Pierpaolo Pretelli. Andrea Zelletta punta su Dayane Mello. Pierpaolo Pretelli nomina Maria Teresa Ruta.



GRANDE FRATELLO VIP 5: DE GRENET, NARDI E LORENZINI NELLA CASA. GF VIP 5 NEWS

Tre concorrenti entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 5 venerdì 11 dicembre: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini riabbraccia Tommaso Zorzi: "Io per te ci sarò sempre"

Tommaso Zorzi va nel giardino del cucurio: lì c'è Francesco Oppini. Un incontro bellissimo tra i due durante la puntata del Grande Fratello Vip 5: "Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da tutto, l'amicizia è un sentimento di amore: per me sei una persona importante", gli dice l'ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Tommy e Francesco si abbracciano attraverso il vetro, secondo le regole del distanziamento.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI SALUTA PIERPAOLO PRETELLI ED ESCE DALLA CASA. GF VIP 5 NEWS

Elisabetta Gregoraci, nella mistery room lascia una dedica a Pierpaolo Pretelli su una grande foto del loro bacio in piscina: "Questa foto la trovo bellissima, il nostro unico bacio, ma devo ammettere che siamo davvero belli da vedere". Alfonso Signorini le chiede: "Abbandoni definitivamente il gioco? Ti ricordo che avevi promesso di baciarlo se uscivi". "Si, abbandono", dice la Gregoraci dando un bacio a Pretelli.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ROSALINDA CANAVO' 'VINCE' AL TELEVOTO ED E' IMMUNE. SELVAGGIA ROMA IN NOMINATION Selvaggia Roma, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli erano in nomination, ma senza rischio di eliminazione. Rosalinda Cannavò è il vip più votato e guadagna l'immunità, Selvaggia Roma invece va in nomination diretta in vista della prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 che porterà a un'uscita dalla Casa. GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI: CONFRONTO. GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 torna lunedì 7 dicembre, in prima serata condotto da Alfonso Signorini. Nella scorsa puntata, Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco ma prima di farlo ha accettato di passare qualche ora nel Cucurio con Pierpaolo Pretelli. Sarà ancora decisa a uscire? Due momenti di grande emozione per Tommaso Zorzi. Dopo aver confessato i suoi sentimenti per Francesco Oppini, i due avranno un confronto. Non è tutto, Tommaso riuscirà a vedere anche sua madre.

GRANDE FRATELLO VIP 5, NUOVI VIPPONI ENTRERANNO NELLA CASA. GF VIP 5 NEWS

Infine, Cristiano Malgioglio diventa ufficialmente concorrente di "Gf Vip 5" e non mancheranno altre novità: in collegamento alcuni dei nuovi "vipponi" che, nelle prossime settimane, entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 5. E poi nuova tornata di nomination nella puntata. Al televoto ora ci sono Selvaggia Roma, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Il vip più votato sarà immune, il meno votato finirà in nomination.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi confessa di essere innamorato di Francesco Oppini

Tommaso Zorzi confessa a Stefania Orlando di essersi innamorato di Francesco Oppini. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5 spiega: "Ammetto che sono terrorizzato per cosa accadrà. Se fosse rimasto non sarei riuscito ad ammetterlo. Non ho mai provato una roba del genere in tutta la mia vita. Questa è la prima volta che provo cose così forti. Io così non mi sono mai esposto in vita mia. Non è che ho detto sono innamorato di lui alla mia migliore amica, l’ho detto qui dentro. Poi non è bello, è bello se uno è corrisposto". Zorzi confessa di stare male e che è terrorizzato dalla reazione dell'amico. Stefania Orlando lo consola: "Un sentimento che nasce può solo lusingare l’altra persona, hai aperto il tuo cuore, non sentirti in imbarazzo". Tommaso Zorzi pensa alla puntata di lunedì sera del Gf Vip 5: "Lui sarà in studio. Io mi sto sentendo male, mi verrà la colite prima della puntata. Che non me lo facciano incontrare in Cucurio o queste robe simili. Mi sento male Stefy. Qualunque cosa mi dica, dato che non mi dirà mai ‘andiamo a vivere in campagna’, io me la prenderò comunque in quel posto. Io me la prendo in tutti i casi dai". Tommaso Zorzi sottolinea di non averci mai provato con Francesco Oppini: "Se io avessi avuto idea di una piccola possibilità gli avrei confessato tutto. Io sapevo che lui era innamorato. Come cavolo farò adesso a frequentarlo fuori nella mia vita? Con quale coraggio? Dici che il tempo aggiusterà le cose? Sto male per essermi preso una cotta per un uomo etero e fidanzato e io come al solito sono Bridget Jones che rimane sfigata e sola con una bottiglia di vino".

Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet concorrente del Gf Vip 5

Grande Fratello Vip 5 pieno di sorprese. Dopo l'annuncio dell'addio di Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, arrivano nuovi concorrenti. Samantha De Grenet ha annunciato il suo ingresso nella Casa: "La prossima settimana inizierà x me una nuova avventura e non vedevo l'ora di potervelo comunicare personalmente. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro affetto e fin d' ora per il vostro supporto. Vi voglio bene". Non dimentichiamo poi che nella puntata di venerdì è stato ufficializzato che Giacomo Urtis è un concorrente ufficiale del Gf Vip 5. E altri nuovi concorrenti si apprestano a varcare la porta rossa...

GRANDE FRATELLO VIP 5, TOMMASO ZORZI PARLA DEI SENTIMENTI PER FRANCESCO OPPINI. GF VIP 5 NEWS

Tommaso Zorzi parla a Cristiano Malgioglio dei suoi sentimenti per Francesco Oppini (che nella puntata di venerdì 4 dicembre ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip 5 vista la decisione di prolungare il reality fino a febbraio, rispetto alla decisione iniziale di chiuderlo a inizio di questo mese)

Grande Fratello Vip 5, Gregoraci-Oppini lasciano. Giacomo Urtis concorrente. Nomination

Il Grande Fratello Vip 5 perde due pezzi da novanta: Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di lasciare. Giacomo Urtis non è più una guest star, ma un concorrente ufficiale del Gf vip 5. Nomination: Selvaggia Roma, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. Per i 4 concorrenti è partito il televoto, ma viste le due uscite di questa puntata, lunedì non ci saranno eliminazioni. Il vip più votato sarà immune, il meno votato finirà in nomination. Tommaso Zorzi tristissimo per l'uscita dell'amico Francesco Oppini.

Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini abbandona. Gf Vip 5 News

Francesco Oppini ha lasciato il Grande Fratello Vip 5. La decisione era nell'aria da giorni e nel corso della 23° puntata l'ha comunicata ufficialmente. E' stato certamente uno dei concorrenti più amati di questa edizione, ma ha scelto di abbandonare il reality, dovendo dare priorità ai suoi affetti. Francesco Oppini ha spiegato ad Alfondo Signorini che sa di non poter più dare al Gf Vip 5 neanche la metà di quanto abbia dato in queste settimane.

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci abbandona. Gf Vip 5 News

Il Grande Fratello Vip 5 perde Elisabetta Gregoraci. "Io ho già vinto per me Alfonso, ma non riesco proprio, mi manca tantissimo mio figlio", ha detto la showgirl a Signorini, comunicandogli la decisione di uscire dal reality. "Vuoi trattenerti ancora un giorno, magari nel Cucurio con Pierpaolo (Pretelli, ndr)?", le ha proposto il conduttore del Gf Vip 5. E lei ha accettato. Ma la decisione è presa: lunedì uscirà definitivamente dalla Casa.

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello resta nella Casa. Gf Vip 5 News

Dayane Mello inizialmente decide di lasciare il Grande Fratello Vip 5, ma dopo una tefonata con la mamma di Stefano Sala, il padre della figlia Sofia, decide di proseguire il gioco. Tra i vip indecisi, anche Stefania Orlando alla fine decide di rimanere nella Casa. Hanno confermato la loro volontà di proseguire il Gf Vip 5 anche Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta.

GRANDE FRATELLI VIP 5 NEWS PRIMA DELLA 23° PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci-Rosalinda Cannavò: durissima lite. E la casa si spacca. Gf Vip 5 news

Elisabetta Gregoraci chiede un confronto a Rosalinda Cannavò, ma tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 i toni si alzano e parte una accesa discussione. E Dopo lo scontro nel corso della puntata del Gf Vip 5 tra la Gregoraci e Giulia Salemi, Rosalinda aveva parlato con la showgirl prendendo le difese dell’influencer. Da lì i rapporti tra le due si sono raffreddati. Dopo qualche ora le due cercano un chiarimento, ma il tentativo fallisce e ne nasce una lite. La Gregoraci dice che l’attrice si è allontanata da lei senza motivo; Rosalinda ritiene che Elisabetta non accetti le critiche: “Vuoi sentirti dire che va sempre tutto bene”, dice la Cannavò. “Sono venuta da te per chiederti di parlare, ma se devi urlare, me ne vado”, replica Elisabetta allontanandosi. Poi le due si ritrovano in zona beauty e lo scontro prosegue. Stefania Orlando a quel punto se la prende con Rosalinda: “Io sono stata nominata perche ricordo il tuo percorso, invece tu puoi intrommeterti e giudicare”. “Io non hi giudicato”, le risponde l’attrice tra le lacrime. La Gregoraci: “Volevo solo che mi chiedessi come stavo. Mi hai isolalato. Ti rimprovero questo”. Rosalinda: "Ogni volta che cercavo il tuo sguardo, tu mi evitavi, tu non ascolti le persone”. Dayane Mello interviene in difesa della Cannavò, ma la Gregoraci non ci sta: “Non ti intrommettere, dici sempre e solo cavolate”.

Grande Fratello Vip 5, Cristiano Malgioglio a Tommaso Zorzi: "Entreranno altri gay". Gf Vip 5 news

Cristiano Malgioglio parlando Tommaso Zorzi si è lasciato sfuggire uno spoiler sul Grande Gratello Vip 5: “Qui entreranno altri gay…”. Il neo concorrente si accorge immediatamente dell’errore commesso. “Oh forse non lo dovevo dire.. Ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother”. Come noto, Alfonso Signorini nei giorni scorsi aveva annunciato l'ingresso di un concorrente gay al GF Vip 5. "Una persona che a Tommaso (Zorzi, ndr) potrebbe molto interessare", aveva detto a Gf Vip Party. Aggiungendo altri particolari: "Già in passato lui aveva messo gli occhi e aveva un po’ puntato su questo ragazzo, però questo ragazzo non l’ha mai molto preso in considerazione. Quindi secondo me quando Tommaso se lo troverà nella casa sviene minimo. Vi dò un’esclusiva: si tratta di un grandissimo sportivo, ma non nel senso che ama lo sport, lo fa a livello agonistico. E tra l’altro non ha mai nascosto la sua omosessualità”.

GRANDE FRATELLO VIP 5, SAMANTHA DE GRENET, GINEVRA LAMBORGHINI, CARLOTTA DI “TEMPTATION ISLAND”, ANDREA ZENGA, FILIPPO NARDI, MARIO ERMITO. NUOVI CONCORRENTI AL GF VIP 5

Dieci nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 5 e sul nuovo numero di chi ne vengono svelati alcuni. Ecco chi sono alcuni dei vipponi e delle vippone che entreranno nella Casa: Samantha De Grenet (che ha partecipato all'Isola dei famosi nella stessa edizione di Dayane Mello), Ginevra Lamborghini, influencer e stilista, sorella di Elettra Lamborghini, con la quale non parla da mesi; Carlotta Dell’Isola, la ragazza che quest’estate partecipò a Temptation Island con il fidanzato Nello e conquistò i telespettatori per il suo amore tenace e orgoglioso; Andrea Zenga, figlio del grande portiere di calcio Walter Zenga, con cui ha un rapporto difficile; Filippo Nardi, che nella Casa rimase per pochi giorni al “Gf” nel 2001, quando si ritirò dopo il celebre sfogo «Dove sono le mie sigarette?» e Mario Ermito, modello e attore brindisino, che partecipò in passato al “Gf” rimanendo nella Casa per due settimane.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ENOCK ELIMINATO. CRISTIANO MALGIOGLIO NELLA CASA DEL GF VIP 5

Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 esce Enock al televoto ed entra Cristiano Malgioglio ("Nel trolley ho il pigiama e 55 paia di mutande e non chiamatemi vip perché io sono l'hombre del pueblo"). Il fratello di Mario Balotelli era in nomination con Selvaggia Roma, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: GREGORACI, SALEMI, DAYANE MELLO, PRETELLI, ORLANDO E ZORZI. GF VIP 5 NEWS

Sei concorrenti in nomination in vista della puntata di venerdì, ma nessuno uscirà dal Grande Fratello Vip 5 (loro non lo sanno). Il vip più gettonato dal pubblico riceverà invece l'immunità. Al televoto: Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Vediamo come sono andate le nomination. Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio erano esentati. Stefania Orlando fa il nome di Dayane Mello. E Dayane Mello nomina Pierpaolo Pretelli. Andrea Zelletta dice Tommaso Zorzi. Selvaggia Roma punta su Elisabetta Gregoraci. Francesco Oppini sceglie Dayane Mello. Maria Teresa Ruta va su Pierpaolo Pretelli. Elisabetta Gregoraci nomina Giulia Salemi. E Giulia Salemi resistuisce la nomination a Elisabetta Gregoraci. Tommaso Zorzi dice Elisabetta Gregoraci. Rosalinda Cannavò sceglie Stefania Orlando. Pierpaolo Pretelli nomina Dayane Mello.

GRANDE FRATELLO VIP 5, MARIA TERESA RUSA VEDE IL FIGLIO GIAN AMEDEO. GF VIP 5 NEWS

"Ciao mamma", Maria Teresa Ruta ha incontrato il figlio Gian Amedeo. Ci hai trasmesso tanti valori importanti. Grazie mamma", le dice mentre lei è freezata.

GRANDE FRATELLO VIP 5, "RUGGINE" TRA ELISABETTA GREGORACI E GIULIA SALEMI. GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello vip 5 dice che gli risulta che prima di entrare nella Casa del Gf Vip 5 c'è stata una "ruggine" tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi risalente ad una vacanza di un po' di anni fa. Elisabetta Gregoraci sottolinea: "Non ho detto che sei stata con Flavio (Briatore, ndr), dico solo che sei stata più gentile con lui che con me e che gli hai mandato diversi messaggi in amicizia". Giulia Salemi risponde: "Io vado in Sardegna da 5 anni, vi abbiamo lasciato pure dei soldi tra cene e discoteca, poi certo se siamo ospiti va bene, ciao grazie"





GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESCO OPPINI: RESTARE O USCIRE DAL GF VIP 5?

Francesco Oppini parla del suo dubbio: lasciare la Casa del Grande Fratello Vip 5 e tornare alla sua vita e dalla sua fidanzata? O restare dentro dove si è instaurata una bella amicizia con Tommaso Zorzi: "Io penso che qualsiasi scelta io faccia farò soffrire qualcuno. Io so che posso dare e sostenere un'amicizia al 100% se sto bene, se vedo che inizio a crollare preferisco fare tre passi indietro". Tommaso Zorzi: "Per me un rapporto come quello che ho con Francesco, dove non ci sono secondi fini è complicatissimo, io ho parlato molto in settimana con lui e gli ho detto che la nostra amicizia continuerà anche fuori e che qualunque sarà la sua scelta non posso non sostenerlo”.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello come Gregoraci: pronta all'addio. Gf Vip 5 News

Elisabetta Gregoraci medita seriamente all'addio al Grande Fratello Vip 5, ma anche Dayane Mello sembra decisa a lasciare. La modella brasiliana - che tra l'altro è in nomination assieme a Selvaggia Roma, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini - ha dubbi da giorni e la lontanza dalla figlia sta facendo pendere la bilancia verso la decisione di uscire dalla Casa del Gf Vip 5. "Mi sono persa il primo giorno di scuola di Sofia perché sono entrata nel programma. Non voglio perdermi altre cose. Sei mesi sono sei mesi", ha confidato a Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. La figlia di Dayane Mello la scorsa puntata ha mandato un messaggio alla mamma: "Non riesco a farmi uscire dal cervello il video in cui dice 'Mamma, ho saputo che devi rimanere'. Non era felice. Le ho promesso che arrivavo tra tre settimane, è rimasta delusa. So che le manco. La sua età non torna più". Dayane Mello sente che la sua avventuura al Grande Fratello Vip 5 sta per giungere alla fine: "Io qui non sto bene. Voglio finire e restare serena, ma sono consapevole che se resto qui divento cattiva, stressata e nervosa perché mi manca un pezzo di me". E sottolinea: "Quest'anno sono stata sette mesi lontana da lei, tra Pechino Express e la storia del virus. Non solo ho fatto il lockdown a Istanbul ma quando sono tornata ho fatto quindici giorni in quarantena perché lei ha i nonni e i bisnonni di 90-100 anni".

GRANDE FRATELLO VIP 5, CRISTIANO MALGIOGLIO ENTRA NELLA CASA. GF VIP 5 NEWS

Cristiano Malgioglio fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Da qualche settimana se ne parlava, ora ci siamo: la sua avventura inizia nel corso della puntata di lunedì 30 novembre 2020. Come annunciato da Alfonso Signorini, sono previsti 10 nuovi concorrenti: 5 uomini e 5 donne al Gf Vip 5 in queste settimane, alla luce della decisione di prolungare il reality sino a febbraio.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION. 7 VIPPONI E VIPPONI PER UN'ELIMINAZIONE. GF VIP 5 NEWS

Nomination per sette concorrenti nella puntata di lunedì 30 novembre del Grande Fratello Vip 5. Dayane Mello, Selvaggia Roma, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini. Il televoto deciderà chi di loro verrà eliminato e dovrà uscire dalla Casa del Gf Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci ha deciso: addio al Gf Vip 5

Elisabetta Gregoraci sembra davvero decisa: lascerà il Grande Fratello Vip 5 entro il 7 dicembre. Ma andiamo con ordine. Pierpaolo Pretelli è andato da lei per chiarirsi dopo una litigata. E la showgirl è stata ben felice di far pace. Nel corso della chiacchierata, ha lasciato poche speranze all'amico sul fatto che resti nel reality. "Magari esco e neanche ci parliamo, è un po' triste. Lo sai che vado via, è un peccato finirla così. Io sono venuta a parlare, volevo fare pace, poi stamattina eri di nuovo inc... Si parla, non sono cose gravi. Si risolve tutto nella vita. Le cose si affrontano. Sono di cattivo umore quando litigo con te. Volevo sistemare le cose, ma eri arrabbiato. Parli con tutti e non parli con me. Ci sono rimasta male", ha detto le Gregoraci. Che sembra avere le idee chiare su quando uscirà dal Gf Vip 5: “Sono qui per gli ultimi giorni. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po’ esagerato”. Insomma, salvo colpi di scena Elisabetta Gregoraci darà l'addio al Grande Fratello Vip 5 nei primi giorni di dicembre.

Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini lascia la Casa? Tommaso Zorzi: "Sono disperato"

Tommaso Zorzi ha confidato a Francesco Oppini il suo stato d'animo in relazione alla possibilità che l'amico lasci la Casa del Grande Fratello vip 5 alla luce della notizia ufficiale di prolungare il reality fino a febbraio. Come noto, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini è in fase di riflessione se lasciare il Gf Vip 5 (come lui anche Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Enock, Stefania Orlando). E Tommaso Zorzi gli ha detto: "Io sono disperato che tu te ne voglia andare. Non lo faccio vedere ma sono disperato. Io faccio vedere solo l'1% della mia disperazione. […] È come vivere con un gatto che ha 27 anni e ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Ma come ti ho detto, ti appoggio in tutte le tue scelte. Io sono andato di là, perché stavo malissimo. Non volevo che mi vedessi stare male per poi influenzarti in un modo o nell'altro". Francesco Oppini ha spiegato a Zorzi che pure lui non è sereno per la decisione che deve prendere che potrebbe portarlo a uscire dal Grande Fratello Vip. "Anch'io non lo faccio vedere perché non voglio farlo pesare su te e altre persone in casa. Non voglio angosciare nessuno. Ma sono disperato del fatto che potrei pensare di andarmene. Pensa come sono messo io. Aspettiamo di vedere che cosa succederà. La vita è adesso. Ma poi perché devi dire del gatto…non devi viverla così. Perché poi angosci anche me perché ti vedo così. Non mi fa piacere trasmettere angoscia a un amico. Non ne parliamo più perché ieri l'ho addirittura sognato tutta la notte. Preferirei sognare un campo da golf, la spiaggia. L'ultima cosa che voglio è dare problemi alle persone con cui sto bene. Se stai male e vuoi piangere puoi farlo con me, piuttosto lo facciamo insieme. A questo punto penso che sia meglio che me ne vada prima, almeno non ti angoscio".

Grande Fratello Vip 5, entra uno sportivo gay e "piace a Tommaso Zorzi". Gf Vip 5 news

Nuovi dettagli sui nuovi concorrenti che entreranno al Grande Fratello Vip 5. Come detto 5 vipponi e 5 vippone varcheranno la porta rossa. Su uno di loro, Alfonso Signorini ha rivelato: “Noi del Grande Fratello insieme agli autori abbiamo previsto l’ingresso di un papabile, non dico fidanzato perché è una parola molto impegnativa, ma una persona che a Tommaso (Zorzi, ndr) potrebbe molto interessare", spiega a Gf Vip Party. E aggiunge altri particolari: "Già in passato lui aveva messo gli occhi e aveva un po’ puntato su questo ragazzo, però questo ragazzo non l’ha mai molto preso in considerazione. Quindi secondo me quando Tommaso se lo troverà nella casa sviene minimo. Vi dò un’esclusiva: si tratta di un grandissimo sportivo, ma non nel senso che ama lo sport, lo fa a livello agonistico. E tra l’altro non ha mai nascosto la sua omosessualità”. Intanto gli spettatori del Gf Vip 5 restano in ansia per le decisioni che prenderanno nei prossimi giorni alcuni dei concorrenti più amati: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Dayane Mello, Enock Barwuah e Stefania Orlando hanno fatto sapere che devono decidere se restare o meno nella casa del Grande Fratello Vip 5 alla luce della decisione di prolungare il programma fino a febbraio.

GRANDE FRATELLO VIP 5, 10 NUOVI CONCORRENTI (ANCHE DA TEMPTATION ISLAND). GF VIP 5 NEWS

Dieci nuovi concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Lo ha annunciato Alfonso Signorini. "Sono previsti dieci nuovi ingressi a dicembre. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c'è chi arriva dallo sport, chi dall'intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island", ha spiegato il conduttore del Gf Vip 5 a Casa Chi.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ANDREA IANNONE NUOVO CONCORRENTE? GF VIP 5 NEWS

I dieci nuovi concorrenti daranno ancora più sprint al Grande Fratello Vip 5 (che sta andando bene negli ascolti tv), allungato nella programmazione fino a febbraio. Uno dei concorrenti potrebbe essere Andrea Iannone? Il pilota doveva entrare al Grande Fratello Vip 5 a settembre ma la trattativa è saltata per via della sentenza sul caso doping.

GRANDE FRATELLO VIP 5: ELISABETTA GREGORACI E FRANCESCO OPPINI RESTANO O ESCONO? IL PRONOSTICO DI SIGNORINI. GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini è ottimista sulla permanenza nella Casa del Grande Fratello vip 5 di Elisabetta Gregoraci "Certo, è combattuta, ma io credo che resterà. Lei è in bilico soprattutto perché è mamma e vede questa data, l'8 febbraio, lontanissima. E poi c'è di mezzo il Natale", ha sottolineato Signorini. "È pure vero - e questo riguarda tutti i vipponi - che fuori non è che c'è questa grande festa... Chi mi sembra molto determinato a restare è Tommaso Zorzi. Bene, la Casa ne ha bisogno, perché è veloce, intelligente e crea le dinamiche. Chi, invece, vedo in crisi è Oppini, a me pare che soffra un po' la mancanza della fidanzata. Magari proprio Tommaso lo convincerà a restare", ha spiegato il conduttore del Gf Vip 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5: GREGORACI, DAYANE MELLO, FRANCO OPPINI, STEFANIA ORLANDO, ENOCK: I VIPPONI CHE NON SANNO SE PROSEGUIRE. GF VIP 5 NEWS

Elisabetta Gregoraci pensa all'addio al Grande Fratello Vip 5 vista la decisione di terminare il reality a febbraio (anzichè al 4 dicembre). Ma non è l'unica concorrente che sta meditando di uscire dalla Casa. A caldo anche Dayane Mello ha fatto sapere che potrebbe abbandonare il Gf Vip 5 per poter passare il Natale con sua figlia Sofia. "Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei". Anche il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwah ci vuole riflettere: "Vorrei trovare una forza interiore, ma non ce la faccio. Penso di no non credo proprio. Capisco che dicono che è meglio stare qui che fuori, ma ci vuole una forza mentale che non ho più". Stefania Orlando è indecisa se andare avanti con il Grande Fratello Vip: "Sono per restare ma come voi mi sono organizzata per 2 mesi. Devo sentire mio fratello e mio marito e capire se possono gestire tutte le cose nostre". E anche Franco Oppini è tentato di uscire dal Gf Vip 5: "Penso che lascerò. Ho della attività non posso restare così tanto. Uno si fa i piani per dicembre al massimo e invece adesso è febbraio. Però ho anche troppo rispetto per chi lavora qui dentro per dire subito che me ne vado”.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI LASCIA? 'NATHAN VIENE PRIMA DI TUTTO'. GF VIP 5 NEWS

Elisabetta Gregoraci ha parlato con Pierpaolo Pretelli sulla possibilità di lasciare il Grande Fratello Vip 5. L'idea di lasciare il programma la rattrista ("Io ho lasciato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno choc ieri", riferendosi alla comunicazione di Signorini che ha annunciato l'allungamento del gf vip 5 fino a febbraio), ma il pensiero corre al figlio Nathan che non vede e non sente da mesi. "Mio figlio viene prima di tutto, non può stare senza la madre".

Grande Fratello Vip 5, eliminazione clamorosa e pioggia di nomination

Patrizia De Blanck viene eliminata nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5. La contessa deve lasciare la Casa. Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che il reality non finirà a dicembre, ma andrà in onda fino all'8 febbraio 2021. Il Gf Vip 5 non si sdoppierà più: ci sarà solo una puntata a settimana, quella del lunedì sempre in prima serata su Canale 5. In nomination: Selvaggia Roma, Dayane Mello, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Francesco Oppini. Giacomo Urtis resta un'altra notte.

GRANDE FRATELLO VIP 5, BALOTELLI A ENOCK: "FIERO DI TE". GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini mostra a Enock un video dove Mario Balotelli parla al fratello lasciandosi andare alle emozioni: "Stai facendo un percorso meraviglioso, non siamo stati bambini fortunati ma tu stai facendo vedere quello che sei veramente ed io sono fiero di te!". "Non me lo aspettavo da lui, mi ha toccato molto, per me è dura ma mi manca da morire", dice Enock.

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESCO OPPINI SORPRESA: IL VIDEO MESAGGIO DI PAPA' FRANCO. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5: Gregoraci-Pretelli, riavvicinamento?

Pretelli si avvicina alla Gregoraci e la abbraccia dolcemente. 'Sei monello', gli dice lei con tono affettuoso. Un momento dolce in questa amicizia tra i due che ha vissuto alcuni alti e bassi in queste settimane. La sera precedente c'era stato un gioco organizzato dal Grande Fratello Vip con gli inquilini che si sono messi abiti di epoca romana e Tommaso Zorzi aveva proposto un botta e risposta serrato tra alcuni vipponi. E Pierpaolo era capitato con Elisabetta Gregoraci. Lui: “Dicono di questo uomo importante fuori… e Pierpaolo Petrelli che fine farà?”. Lei ha risposto prontamente: “La fine che si merita”, ha detto divertita. E subito dopo le sue braccia sono strette in quelle del suo coinquilino.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI - SELVAGGIA ROMA: CHIARIMENTO. GF VIP 5 NEWS

Selvaggia Roma va a parlare con Elisabetta Gregoraci e arriva un chiarimento tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip 5. La nuova concorrente spiega: "Io ho un carattere forte, dico subito quello che penso, ma non volevo offenderti sul personale". La showgirl risponde: "Ho alzato la voce perché ti ho sentita nel Cucurio, potevi venire da me a dirmi la tua opinione". Selvaggia ed Elisabetta si confrontano a lungo. La Gregoraci le racconta il suo percorso al Grande Gratello Vip con Pierpaolo Pretelli e sottolinea: "Io sono stata chiara da subito, ti accorgerai con il tempo che qua dentro è importante avere un punto di riferimento", spiegando quanto l'amicizia con l'ex velino l'abbia aiutata in queste settimane. Selvaggia Roma è dispiaciuta per la reazione di Pretelli alla loro lite: "Ho parlato di te solo due volte dicendo la mia opinione su quello che ho visto, lui adesso neanche mi dà il buongiorno". La Gregoraci ci tiene a chiarire: "Io avevo messo dei paletti con lui, credimi che è sempre stato tutto bello e puro". Il confronto prosegue in modo molto positivo e alla fine Elisabetta Gregoraci è soddisfatta: "C'è sempre un motivo a tutto, per questo le persone bisogna conoscerle".

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: OPPINI, ROSALINDA, DE BLANCK E DAYANE MELLO. CHI VERRA' ELIMINATO? GF VIP 5 NEWS Tra Francesco Oppini e Patrizia De Blanck nella sfida al televoto non è uscito nessuno, ma la contessa finisce in nomination per la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 quando verrà decretata una nuova eliminazione. Le nomination della serata che vede Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta immuni. Francesco Oppini nomina Dayane Mello. E lei dice Stefania Orlando. Elisabetta Gregoraci punta su Dayane Mello. Pierpaolo Pretelli pure fa il nome di Dayane Mello. Rosalinda Cannavò invece va su Francesco Oppini. Tommaso Zorzi dice Rosalinda Cannavò. Giulia Salemi nomina Francesco Oppini. Andrea Zelletta fa il nome di Dayane Mello. Stefania Orlando dice Rosalinda. Maria Teresa Ruta punta su Pierpaolo Pretelli. Enock nomina Dayane Mello. Patrizia De Blanck dice Giulia Salemi. In nomination: Dayane Mello, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò e Patrizia De Blanck. GRANDE FRATELLO VIP 5, BRIATORE E LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A ELISABETTA GREGORACI. SIGNORINI: "FLAVIO HA CONFERMATO CHE E' TUTTO VERO". GF VIP 5 NEWS Elisabetta Gregoraci parlando con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip nei giorni scorsi aveva raccontato di una proposta di matrimonio di Flavio Briatore la scorsa primavera durante il lockdown ("Mi ha detto che mi amava ancora e che avremmo dovuto risposarci. E' come se non ci fossimo mai separati, passiamo tanto tempo insieme. Siamo ancora una famiglia"). Sul settimanale Chi, l'imprenditore aveva parlato di 'fake news'. Nel corso della ventesima puntata del Gf Vip 5, Alfonso Signorini ha informato della situazione la soubrette. "Mi spiace che dica questo, in realtà questa cosa lui l'ha confidata anche a più persone. Ti assicuro che ho detto la verità e che ci sono le testimonianze", ha detto Elisabetta Gregoraci. Subito dopo il conduttore del Grande Fratello Vip ha però aggiunto di aver sentito al telefono Flavio Briatore. "Ho sentito Flavio questa mattina e mi ha confidato che è tutto vero, durante il lockdown visto che nessuno di voi due era impegnato e che vi volete ancora bene, per il bene di Nathan avevate preso in considerazione l'idea di tornare insieme e risposarvi, ma era buttata così. Però poi ha precisato di essere d'accordo con Elisabetta che c'è del bene ma che non potete più tornare insieme".

GRANDE FRATELLO VIP 5, I GOSSIP DI GIACOMO URTIS: I VIPPONI NON SUPERANO LA PROVA. GF VIP 5 NEWS Nei giorni scorsi Giacomo Urtis aveva raccontato ai vipponi alcuni presunti gossip: Amedeo Goria paparazzato con Franceska Pepe, il cantante infatuato di Tommaso, l'uomo segreto di Elisabetta sfreccia con un Porsche nera con la targa con il nome di Eli, Rocco Siffredi ha puntato Giada De Blanck per un film. Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando sono convocati nel superled per il 'quiz'. L'unico gossip vero è quello riguardante la macchina del presunto uomo della Gregoraci. Nessuno dei concorrenti ha indovinato e quindi niente bonus per la spesa settimanale. GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANIA ORLANDO SORPRESA: INCONTRA SUO MARITO. GF VIP 5 NEWS Stefania Orlando viene convocata nel Cucurio del Grande Fratello Vip 5. Lì trova una scatola. Ne giorni scorsi aveva raccontato il dolore più grande della sua vita: la morte della sua amica del cuore Alessandra. Nella scatola c'è una foto di loro due insieme. Ma c'è una seconda sorpresa per lei. Ad aspettarla trova suo marito, che può abbracciare, anche se i due sono separati da un vetro. GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e la retromarcia di Pierpaolo Pretelli. Gf Vip 5 News

Pierpaolo Pretelli racconta il suo allontamento 'ad oggi' da Elisabetta Gregoraci. L'ex velino parla con Enock e Andrea Zelletta nella sauna del Grande Fratello Vip 5. E spiega: "La cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno. Perchè io ho fatto non dico una retromarcia, ma ho decelerato tantissimo"

Grande Fratello Vip 5, ELISABETTA GREGORACI E SELVAGGIA ROMA: DOPPIO SCONTRO. GF VIP 5 NEWS

Tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si preannuncia una convivenza tutt'altro che semplice al Grande Fratello Vip 5. Va in onda uno scontro tra le due, separate dal vetro. La Gregoraci nella Casa, Selvaggia nel Cucurio con Pierpaolo Pretelli. L'ex moglie di Flavio Briatore sente alcuni discorsi in cui si parla di lei. E inizia una lite molto dura.

... lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma prosegue quando quest'ultima rientra in casa. La showgirl in queste ore si è confrontata anche con Pierpaolo Pretelli. "Se una persona parla male per mezz’ora ti devi esporre” dice nervosa. “Tu hai sentito cinque minuti di discorso, non c’eri” replica Pierpaolo, spiegando alla Gregoraci di aver preso le sue difese.





GRANDE FRATELLO VIP 5 ASCOLTI TV RECORD

Grande Fratello Vip 5 fa il record negli ascolti tv su Canale 5 lunedì 16 novembre. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy è stato seguito da 3.501.000 spettatori con il 19.7% di share (leadership sul target commerciale con il 21%). Nel corso della serata, la trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha toccato picchi del 34.48% di share e di 4.523.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui giovani 15-24enni: 27.8% di share. Boom sui social network: complessivamente su Twitter, Instagram e Facebook il programma ha generato 874.200 interazioni totali. In particolare, l'hashtag #GfVip ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e nel mondo. Il nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip" è per venerdì 20 novembre in prima serata su Canale 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION, FRANCESCO OPPINI E PATRIZIA DE BLANCK. GF VIP 5 NEWS

Massimiliano Morra è stato eliminato dal Grande Fratello Vip 5. Francesco Oppini e la Contessa Patrizia De Blanck sono i Vip in nomination e vanno al televoto. Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip 5 andrà direttamente al televoto con i nominati di venerdì.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GIACOMO URTIS: I GOSSIP DEL VIPPONE OSPITE. GF VIP 5 NEWS

Il chirurgo dei Vip Giacomo Urtis entra nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Per lui è staa preparata la stanza degli ospiti. Ha una missione: far esplodere gossip veri e presunti, per far impazzire i vipponi. La prima indiscrezione è su Selvaggia Roma: avrebbe come "amico speciale" un calciatore che gioca all'estero.

GRANDE FRATELLO VIP 5, SELVAGGIA ROMA - ENOCH: GIALLO. GF VIP 5 NEWS

Selvaggia Roma dice di aver avuto un flirt con Enock. Ma il fratello di Mario Balotelli smentisce.

GRANDE FRATELLO VIP 5, IL TRIANGOLO ELISABETTA GREGORACI-SELVAGGIA ROMA E PIERPAOLO PRETELLI. GF VIP 5 NEWS

La convivenza tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non è iniziata proprio col piede giusto... e in mezzo al 'conflitto' si trova Pierpaolo Pretelli.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli minaccia di abbandonare la Casa. GF VIP 5 NEWS

Pierpaolo Pretelli dopo la diretta di venerdì sera del Grande Fratello Vip 5 si è sfogato e ha minacciato di abbandonare la Casa. L'ex velino, in lacrime, era stato escluso dalla catena di salvataggio che ha portato alla nomination di un concorrente. Elisabetta Gregoraci aveva salvato Pierpaolo. Pretelli si era cosi trovato a scegliere tra Patrizia De Blanck, Enock e Andrea Zelletta. Alla fine punta per la contessa, che ha poi salvato Enock mandando Andrea Zelletta al televoto. "Noi sappiamo cosa abbiamo fatto per stare qui - ha detto Andrea Zelletta - io mi sarei comportato diversamente perché io sono uno di cuore, tu hai fatto un salvataggio per la tv". "Non posso continuare così. Questo gioco non fa per me. Voglio andar via, le nomination mi lacerano il cuore", ha risposto Pretelli. Elisabetta Gregoraci ed Enock subito hanno cercato di convincere il vippone a non abbandondate il Gf Vip 5. Poi finalmente l'ex velino si chiarisce con l’amico che riesce a farlo ragionare e si calma.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: MASSIMILIANO MORRA, ANDREA ZELLETTA, DAYANE MELLO. GF VIP 5 NEWS

In nomination vanno Massimiliano Morra (meno votato al televoto nel corso della settimana), Andrea Zelletta e Dayane Mello. Uno di loro uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 lunedì 16 novembre.

Il secondo nominato è uscito dalla catena del salvataggio dalla quale è stata esclusa per scelta di Massimiliano Morra, Rosalinda. La Cannavò salva Dayane Mello che salva Maria Teresa Ruta, che salva Stefania Orlando che salva Francesco Oppini che salva Tommaso Zorzi che salva Elisabetta Gregoraci che salva Pierpaolo Pretelli che salva Patrizia De Blanck che salva Enock. E quindi esce Andrea Zelletta. La terza nomination. Dayane Mello nomina Elisabetta Gregoraci. E la Gregoraci dice Dayane Mello. Stefania Orlando fa il nome di Dayane Mello. Massimiliano Morra dice Francesco Oppini. Pierpaolo Pretelli punta su Maria Teresa Ruta. Tommaso Zorzi fa il nome di Patrizia De Blanck. Francesco Oppini punta su Dayane Mello. Enock fa il nome di Stefania Orlando. Rosalinda Cannavò dice il nome di Francesco Oppini. Maria Teresa Ruta pure vira su Francesco Oppini. Patrizia De Blanck vota Tommaso e Andrea Zelletta dice Dayane Mello.







GRANDE FRATELLO VIP 5, SELVAGGIA ROMA ENTRA NELLA CASA. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5 ELISABETTA GREGORACI VS DAYANE MELLO. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5, SELVAGGIA ROMA ENTRA NELLA CASA. GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 torna venerdì 13 novembre, in prima serata su Canale 5. Il reality show regala una sorpresa ai telespettatori: nuovo ingresso nel loft di Cinecittà: Selvaggia Roma varcherà la Porta Rossa e finalmente potrà unirsi ai concorrenti per vivere la sua esperienza a "Gf Vip". La new-entry porterà un po' di scompiglio nella Casa? Qualcuno dei "vipponi" è una sua vecchia conoscenza? A proposito di "vipponi"… sarà una serata all'insegna delle sorprese nella Casa del Grande Fratello vip 5 e, quindi, delle emozioni. A quasi due mesi dall'inizio del gioco, alcuni di loro avranno la possibilità di rivedere gli affetti più cari.

GRANDE FRATELLO VIP 5, CRISTIANO MALGIOGLIO NELLA CASA A DICEMBRE? GF VIP 5 NEWS

Cristiano Malgioglio potrebbe tornare al Grande Fratello Vip. Dopo essere stato protagonista amatissimo dal pubblico nella seconda edizione a dicembre potrebbe diventare ufficialmente un concorrente del Gf Vip 5. Alfonso Signorini a Casa Chi nei giorni scorsi ha mostrato ottimismo: «Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo». Nelle prossime settimane dovrebbero entrare nove nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip 5 la cui fine è prevista per l'8 febbraio 2021.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GIULIA SALEMI E TOMMASO ZORZI BACIO. GF VIP 5 NEWS

Gioco della bottiglia nella Casa del Grande Fratello vip 5. Tommaso Zorzi la fa girare ed esce Giulia Salemi. Che può rifiutarsi e bere uno shot. Ma l'influencer accetta il bacio, mentre i vipponi scandiscono i 30 secondi di durata della prova.

GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANO BETTARINI: "NON HO BESTEMMIATO". GF VIP 5 NEWS

Stefano Bettarini non ci sta dopo essere stato squalificato al Grande Fratello Vip 5. L'ex calciatore trova sproporzionata la sanzione comminatagli e spiega: "Espulso per una “parolaccia”. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai", scrive l'ormai ex concorrente del Gf Vip 5 in un post su Instagram. "Madoska l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare", aggiunge Bettarini. Ecco il post.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ANDREA IANNONE FORSE AL GF VIP... 6

Andrea Iannone al Grande Fratello Vip? Forse, ma non ora. Più che al Gf Vip 5 è possibile al sei. Il presentatore Alfonso Signorini a proposito del pilota spiega: "Ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa“, le sue parole a Casa Chi.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: STEFANIA ORLANDO E MASSIMILIANO MORRA. GF VIP 5 NEWS

Nomination al GF Vip 5. Le donne nominano le donne e viceversa. Elisabetta Gregoraci fa il nome di Stefania Orlando. Rosalinda pure dice Stefania Orlando. Dayane Mello va anche lei su Stefania Orlando. Maria Teresa Ruta vota Elisabetta Gregoraci. Stefania Orlando punta su Dayane Mello. La contessa Patrizia De Blanck dice Stefania Orlando. Francesco Oppini vota Massimiliano Morra. Pierpaolo Pretelli nomina Massimiliano Morra. E Massimiliano Morra dà il suo voto a Francesco Oppini. Tommaso Zorzi nomina Andrea Zelletta. Enock dice Massimiliano Morra. Andrea Zelletta sceglie Massimiliano Morra. Nomination per Stefania Orlando e Massimiliano Morra.

GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANO BETTARINI SQUALIFICATO. GF VIP 5 NEWS

Stefano Bettarini squalificato dal Grande Fratello Vip 5. "Da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente", gli dice Alfonso Signorini prima di comunicargli la decisione. Bettarini si scusa. "Le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano sei squalificato", le parole di Alfonso Signorini.





GRANDE FRATELLO VIP 5, PAOLO BROSIO ELIMINATO. GF VIP 5 NEWS

Massimiliano Morra, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta sono salvati dal pubblico del Grande Fratello Vip 5. Tra i vipponi in nomination restano Paolo Brosio e Francesco Oppini e uno di loro sarà costretto ad uscire: il pubblico ha deciso che ad abbandonare la Casa del Grande Fratello è Paolo Brosio.

GRANDE FRATELLO VIP 5, L'INCONTRO TRA ALBA PARIETTI E FRANCESCO OPPINI. GF VIP 5 NEWS

Alba Parietti nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 incontra il figlio Francesco Oppini e gli parla col cuore in mano. "Quando ti ho detto di venire al GF perché pensavo potesse essere importante, ti ho detto vai come se fossi al militare, invece sono uscite cose che non pensavo. Io devo ringraziare Tommaso (Zorzi, ndr) perché ti è stato amico, e anche Elisabetta (Gregoraci, ndr) ed Enock (Barwuahm ndr), perché alle volte bisogna confrontarsi. E' strano trovarsi qui ed è strano non essersi riusciti a dire delle cose se non adesso. Ci manchi però ci sei piaciuto qui anche se hai detto delle cretinate...". Francesco Oppini risponde commosso: "Ho capito che devo risolvere il problema che ho con te, io ho solo te come madre e tu solo me come figlio. Vorrei venirti ad abbracciare e non ho mai voluto farlo. Quando usciremo accadrà e non sarà solo per una volta. Posso dirti una cosa mamma? Qui dentro mi è venuta voglia di essere padre e Cristina è la donna giusta". In precedenza Alba Parietti aveva parlato con Tommaso Zorzi: "Mi piaci tanto perché mi rivedo in te. Hai paura di voler bene a qualcuno perché hai paura di essere deluso... crei tu stesso l'occasione. Tommaso fai vincere il forte che è in te”.

GRANDE FRATELLO VIP 5, FESTA PER GLI 80 ANNI DI PATRIZIA DE BLANCK. GF VIP 5 NEWS





GRANDE FRATELLO VIP NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANO BETTARINI SQUALIFICATO O INNOCENTE? GF VIP 5 NEWS

Stefano Bettarini rischia la squalifica al Grande Fratello Vip 5? L'ex calciatore potrebbe davvero lasciare il reality a meno di una settimana dal suo secondo ingresso nella Casa (era stato grande protagonista al Gf Vip nel 2016)? In rete gira un video in cui l’ex compagno di Simona Ventura, parlando con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli secondo alcuni si sarebbe lasciato sfuggire una parola da cartellino rosso. Altri però fanno notare che avrebbe troncato la parola o usato un intercalare, e quindi non sussisterebbe l'ipotesi di squalificarlo. La produzione del Grande Fratello non si è ancora espressa sul filmato in questione. Ecco il video.

GRANDE FRATELLO VIP 5, DAYANE MELLO E STEFANO BETTARINI FACCIA A FACCIA: GF VIP 5 NEWS

Stefano Bettarini entra nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e incontra Dayane Mello. Tra loro un flirt finito male nel 2017 all'Isola dei Famosi quando l'ex calciatore era inviato e la modella una concorrente.

Guarda i video del confronto tra Dayane Mello e Stefano Bettarini nel corso della puntata del Gf Vip 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GIULIA SALEMI E TOMMASO ZORZI: PACE. GF VIP 5 NEWS

Giulia Salemi entra nella Casa del Grande Fratello Vip 5 e fa pace con Tommaso Zorzi che, ignaro del suo ingresso, viene mandato nel cucurio ad accoglierla. I due amici avevano un po' raffreddato i loro rapporti, ma appena si vedono sono subito baci e abbracci. Quindi entrano insieme nel loft del Gf Vip e Zorzi presenta l'amica: "Signore e signori ecco a voi Giulia Salemi".

GRANDE FRATELLO VIP 5, ANDREA ZELLETTA: NOMINATION PUNITIVA. GF VIP 5 NEWS Grande Fratello Vip 5, sedicesima puntata con annullamento del televoto per un provvedimento disciplinare nei confronti di Andrea Zelletta. Il vippone viene viene punito per aver spoilerato alcune cose che ha sentito fuori dalla Casa e viene mandato in nomination. "Ho origliato delle conversazioni e le ho riferite ai ragazzi nella Casa - ha spiegato Andrea Zelletta - lo so di aver sbagliato, non dovevo e chiedo scusa. Quando Paolo Brosio è stato mandato in nomination sono stato male, avrei dovuto essere più onesto". GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: I VIPPONI AL TELEVOTO Con Andrea Zelletta in nomination e a rischio uscita dal Gf Vip ci sono Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Paolo Brosio (anche lui in nomination punitiva per spoiler).

GRANDE FRATELLO VIP 5 ENTRANO GIULIA SALEMI E STEFANO BETTARINI. GF VIP 5 NEWS

I due i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 5 dopo tanta attesa sono realtà: Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono ufficialmente concorrenti del reality.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA SEDICESIMA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: nuovo messaggio in codice dall'aereo. Gf Vip 5 News

Un messaggio per Elisabetta Gregoraci arriva da un aereo: “Luce e Charlotte” (con la R di “Charlotte” in rosso) la scritta che sorvola il giardino del Grande Fratello Vip 5. La stessa vippona all'inizio sembra non capire il significato. Poi però ringrazie le sue amiche. "Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend". Sul web la sensazione di molti fans del Gf Vip 5 è che si tratti di un nuovo messaggio in codice. Solo Elisabetta Gregoraci conosce la risposta...

Grande Fratello Vip 5, NOMINATION: TELEVOTO ANNULLATO E PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Grande Fratello Vip 5 torna venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5. Nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'annullamento del televoto - avvenuto ieri - per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente, stasera si scoprirà a chi è destinata la "punizione". Nei giorni scorsi si era parlato del caso 'spoiler' di Andrea Zelletta.

Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini e Giulia Salemi entrano in casa. Gf Vip 5 News

Nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 5: Stefano Bettarini e Giulia Salemi varcheranno la Porta Rossa del loft di Cinecittà e cominceranno l'agognata avventura.

Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck vs Stefania Orlando e Rosalinda

Al centro dei temi della puntata del Grande Fratello Vip 5 anche lo scontro tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando che ha acceso gli animi nella Casa. La Contessa non si fa mancare nulla e finisce al centro di in un'accesa discussione anche con Rosalinda.

Grande Fratello Vip 5, riavvicinamento Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Gf Vip 5 news

Infine la puntata del Grande Fratello Vip 5 si occuperà del rapporto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi che sembrano essersi riavvicinati.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GIULIA SALEMI E STEFANO BETTARINI ENTRANO IN CASA. GF VIP 5 NEWS

Ormai ci siamo: Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono pronti a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La sedicesima puntata, in programma venerdì 6 novembre, vedrà il loro ingresso. I due come noto sono già stati concorrenti al Gf Vip: l'ex marito di Simona Ventura nella prima edizione, mentre la modella nella terza. Per due nuovi vipponi che arrivano ce ne sarà uno in uscita. Le nomination hanno mandato al televoto Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Massimiliano Morra, oltre a Paolo Brosio sanzionato per 'spoiler' rivelati agli altri inquilini della Casa.

GRANDE FRATELLO VIP 5, TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI FANNO PACE. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESCO OPPINI E DAYANE MELLO: PACE. GF VIP 5 NEWS

Francesco Oppini e Dayane Mello si chiariscono e torna la pace tra i due nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo le scuse in diretta, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini vuole farlo anche a tu per tu. "Te ne parlo perché sono in imbarazzo", dice lui. Dayane accetta la scuse, ma spiega di volere anche chiudere la questione. “La tua coscienza sa tutto. Io ti voglio bene, ho sbagliato e tu hai sbagliato. Mettiamoci una pietra sopra”. Oppini riconosce di aver detto usato termini a sproposito, parole esagerate e fuori luogo, tanto più che in precedenza aveva dato del sessista a Fulvio Abbate. Dayane Mello accetta le scuse di Francesco Oppini e riconosce la sua sensibilità chiedendogli solo di non offenderla più. I due si abbracciano: pace fatta.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GREGORACI-PRETELLI SCONTRO E LACRIME DI ELISABETTA. GF VIP 5 NEWS

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ai ferri corti: è scontro nella casa del Grande Fratello Vip 5, sotto gli occhi degli altri concorrenti, dopo la diretta della quindicesima puntata. Alcuni comportamenti dell'ex velino e corteggiatore di Uomini e Donne non sono piaciuti alla Gregoraci. Guarda il video del confronto.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ANDREA ZELLETTA: PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DAL GF VIP

Nella Casa del Grande Fratello Vip 5, dopo Paolo Brosio toccherà ad Andrea Zelletta subire un provvedimento disciplinare. La motivazione è la stessa: spoiler agli altri vipponi. Lo ha annunciato il presentatore del reality di Canale 5, Alfonso Signorini, a Casa Chi. "Non sapevo che Zelletta avesse spoilerato il nome di Selvaggia Roma", ha detto. Aggiungendo che "certamente, ora che lo so, un provvedimento sarà preso anche nei confronti di Zelletta. Ne discuterò con gli autori, mi sembra giusto. Se Zelletta ha fatto il nome di Selvaggia Roma saranno presi dei provvedimenti anche per lui".

GRANDE FRATELLO VIP 5: PAOLO BROSIO, NESSUNA BESTEMMIA E NIENTE SQUALIFICA. GF VIP 5 NEWS

Paolo Brosio non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini giudica l'espressione del giornalista "un intercalare toscano e non una bestemmia". Il caso è chiuso. Però le preghiere "urlate" nel cuore della notte da Paolo Brosio sono state bollate da Stefania Orlando come "spettacolarizzazione della fede che invece è una cosa privata". Qui Alfonso Signorini alza il cartellino giallo: "Non siamo a messa ma al Grande Fratello, se vuoi pregare nel silenzio della tua coscienza va benissimo. Quell'urlo nel cuore della notte non va bene".

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION per 5 vipponi. GF VIP 5 news

In nomination al Grande Fratello Vip 5 ci vanno: Paolo Brosio (sanzionato), Francesco Oppini e Massimiliano Morra (i meno votati al televoto), Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

GRANDE FRATELLO VIP 5, PAOLO BROSIO NOMINATION PER GLI SPOILER. GF VIP 5 NEWS

Il Grande Fratello Vip 5 sanziona Paolo Brosio e lo manda in nomination. Ecco il motivo. "Non si può rivelare nulla riguardo al mondo esterno, Paolo Brosio nonostante le ripetute raccomandazioni hai dato notizie e informazioni, non importa se vere o false. Queste hanno violato il nostro patto di riservatezza, per questa ragione il Grande Fratello ha deciso di metterti d'ufficio in nomination". GRANDE FRATELLO VIP 5 PAOLO BROSIO INCONTRA L'INFERMIERA CHE LO HA AIUTATO DURANTE IL COVID. GF VIP 5 NEWS Paolo Brosio nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 incontra Giulia. E' l'infermiera che lo ha aiutato durante la lotta contro il Covid-19.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ELIMINAZIONE: SALVI I VIPPONI IN NOMINATION. GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini svela che non ci sarà eliminazione per i vipponi al televoto. Massimiliano Morra e Francesco Oppini però sono i meno votati e vanno direttamente in nomination per la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESCO OPPINI E DAYANE MELLO AI FERRI CORTI. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA QUINDICESIMA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, PAOLO BROSIO SQUALIFICATO O NO? GF VIP 5 NEWS

Paolo Brosio va squalificato o no dal Grande Fratello Vip 5? Il web si divide. Il popolare giornalista ha usato una semplice espressione dialettale. «Col vino rosso pesante, col caldo della camera ti gonfia il cervello Dio b***». Nessuna bestemmia. Tanto più che lui è molto religioso. E quindi il caso non sussiste. Solo che Denis Dosio era stato squalificato dal Gf Vip 5 proprio per la stessa espressione pronunciata senza microfono, quando già tutti i concorrenti erano a letto e con le luci spente. Tra l'altro Paolo Brosio ha rivelato ai vipponi che il Grande Fratello non terminerà il 4 dicembre, ma a febbraio 2021. "Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio", ha esclamato Elisabetta Gregoraci.

GRANDE FRATELLI VIP 5, ANDREA ZELLETTA RIENTRA. GF VIP 5 NEWS

Andrea Zelletta nel primo pomeriggio di sabato 31 ottobre è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 per la felicità dei vipponi che lo hanno potuto riabbracciare dopo 48 ore di lontananza. Ha fatto così conoscenza con Paolo Brosio che era entrato nel corso della puntata di venerdì sera.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GUENDA ELIMINATA. NOMINATION: MARIA TERESA RUTA, FRANCESCO OPPINI, MASSIMILIANO MORRA

Guenda eliminata nella quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. La figlia di Maria Teresa Ruta ha lasciato la Casa. Le nomination della puntata. Dayane Mello nomina Francesco Oppini. Rosalinda dice Francesco Oppini. Massimiliano Morra fa il nome di Francesco Oppini. E Francesco Oppini restituisce la nomination a Dayane Mello. Maria Teresa Ruta punta su Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi pure dice Massimiliano Morra. Enock vuole mandare in nomination Maria Teresa Ruta. Pierpaolo Pretelli fa il nome di Maria Teresa Ruta e pure Elisabetta Gregoraci dice Maria Teresa. Patrizia De Blanck vota Rosalinda. Stefania Orlando fa il nome di Elisabetta Gregoraci. Nomination: Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. Il televoto deciderà chi dovrà uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GUENDA VEDE PAPA AMEDEO GORIA. GF VIP 5 NEWS

Guenda Goria, l'emozionante incontro con il padre Amedeo Goria nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA QUATTORDICESIMA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, ANDREA ZELLETTA FUORI DALLA CASA MOMENTANEAMENTE. GF VIP 5 NEWS

Il Gf Vip 5 perde un concorrente seppur per poco: "Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali", spiega un comunicato del reality.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI: COCCOLE E ABBRACCI DA PIERPAOLO PRETELLI. GF VIP 5 NEWS

Pierpaolo Pretelli coccola Elisabetta Gregoraci in giardino. "Grazie tante... com'è che lo senti, mi vedi quando ho bisogno di un abbraccio", dice la showgirl al concorrente del Grande Fratello Vip 5.

GRANDE FRATELLO VIP 5, TOMMASO ZORZI E FRANCESCO OPPINI: MESSAGGIO DAL CIELO. GF VIP 5 NEWS



Passa un'areo sulla Casa del Grande Fratello Vip 5. I Vipponi in giardino osservano il messaggio, diretto a Francesco Oppini e Tommaso Zorzi...

GRANDE FRATELLO VIP 5, PAOLO BROSIO NELLA CASA? E CON LUI... GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5, arriva Paolo Brosio. E forse non solo. Il presentatore, Alfonso Signorini durante il suo intervento a Casa Chi ha spiegato: "Per venerdì non c’è niente di certo. Certamente dovrebbe entrare Paolo Brosio, ma forse potrebbero entrare anche altri vip. Invece per quanto riguarda gli altri due concorrenti ci sono molti controlli da fare. Con loro dobbiamo seguire tutte le giuste prassi per avere la massima sicurezza, sia per loro che per i ragazzi che sono già in gioco". Insomma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi attendono dunque il momento per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Il presentatore del Gf Vip rivela anche altre chicche: "Io intanto sto facendo la corte a Cesara Buonamici, la vorrei al GF Vip. Ma sto corteggiando anche altre giornaliste, tipo Costanza Calabrese".

Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma. "Positiva al covid, ma carica virale molto bassa"

''È venuta l'ora di fare chiarezza, sono io quella positiva al Covid'', ha spiegato Selvaggia Roma in un video (e in un post) su Instagram. ''Mi voglio scusare innanzitutto con la giornalista dell'Adnkronos per aver negato di averlo - sottolinea Selvaggia Roma - ma sono stata presa dallo spavento e alla sprovvista. Ho una carica virale molto bassa e sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti. Mi hanno detto che la mia entrata al 'GFVIP è stata solo rinviata ma non annullata''.

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e il suo segreto: Pierpaolo Pretelli rivela che...

Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto a Pierpaolo Pretelli qualche delucidazione sul famoso 'segreto' di Elisabetta Gregoraci: «Si tratta di percezioni sue su ciò che può succedere fuori. La mia sicurezza è lei, è molto cambiata negli ultimi giorni mi ha dato qualche certezza in più. Le sue preoccupazioni sono legate al bambino, dinamiche sue molto delicate. Ha detto che vorrebbe parlarmene quando saremo fuori». Elisabetta Gregoraci ha invece parlato di un battibecco legato alla nomination, aggiungendo che Pierpaolo non ha capito bene cosa gli avesse riferito, "scrivendolo" su una mano, perché «aveva bevuto quattro bicchieri di vino».

GRANDE FRATELLO VIP 5, SOSPETTO CASO COVID: SLITTA L'INGRESSO DEI 3 NUOVI CONCORRENTI. NOMINATION: ELIMINAZIONE VENERDI'. GF VIP 5 NEWS

I tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non sono entrati in casa a causa di un caso sospetto di Covid. Tutto rimandato, come l'uscita di uno dei concorrenti in nomination. Intanto, come previsto, nessuna eliminazione nella tredicesima puntata del Gf Vip 5 (ma i vipponi in nomination non lo sapevano). Al televoto fino a venerdì restano Guenda, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. I sette vip salvi hanno dovuto decidere uno alla volta a quale coinquilino nominato dare il proprio sostegno. Adua, Massimiliano e Andrea sostengono Pierpaolo, Tommaso sceglie Guenda, Patrizia e la Contessa indicano Elisabetta. Enock fa il nome di Francesco Dayane quello di Maria Teresa.

GRANDE FRATELLO VIP 5, DAYANE MELLO: LA SUA STORIA

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5, viene raccontata la storia di Dayane Mello: la fame e la povertà dei primi anni della sua vita... fino l'amore che l'ha realmente salvata

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESCO OPPINI VS ANTONELLA ELIA. GF VIP 5 NEWS

Francesco Oppini non ci sta: le critiche di Antonella Elia vengono incassate senza problemi, ma non sta apprezzando assolutamente i termini..

GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANIA ORLANDO ELIMINATA. ANZI NO.. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA TREDICESIMA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, IL MEGLIO DELLA SETTIMANA

GRANDE FRATELLO VIP 5: GIULIA SALEMI, SELVAGGIA ROMA, STEFANO BETTARINI NELLA CASA. GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 torna, lunedì 26 ottobre, in prima serata su Canale 5. Nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Tre nuovi ingressi a "Gf Vip": Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Le new entry potrebbero portare scompiglio nella Casa instaurando amicizie e nuove alleanze di gioco anche alla luce di quanto visto da telespettatori in queste prime settimane.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: GUENDA, ELISABETTA GREGORACI, FRANCESCO OPPINI, MARIA TERESA RUTA, PIERPAOLO PRETELLI, STEFANIA ORLANDO. GF VIP 5 NEWS

E per qualcuno che entra, nessuno che esce nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Al televoto sono finiti Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa, Pierpaolo e Stefania ma non ci sarà nessuna eliminazione. Questo i nominati non lo sanno e saranno convinti che uno di loro dovrà abbandonare la Casa. Così, per spiazzarli un po' il Grande Fratello metterà a dura prova il self-control dei concorrenti.

GRANDE FRATELLLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI SVELA IL SEGRETO? GF VIP 5 NEWS

Elisabetta Gregoraci svelerà il suo segreto nel corso della puntata del Grande Gratello Vip? Come la prenderà Pierpaolo Pretelli che sembra essere tornato alla carica con la showgirl calabrese?

GRANDE FRATELLO VIP 5, GUENDA-ENOCK SCONTRO. GF VIP 5 NEWS

Infine, nelle ultime ore un duro scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 5 tra Guenda e Enock ha turbato gli equilibri della Casa. I due ragazzi riusciranno a chiarirsi?

Grande Fratello Vip 5, ELISABETTA GREGORACI CAOS PER LA FRASE A DAYANE MELLO. Gf Vip 5 News

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono in nomination (con Maria Teresa Ruta) in vista della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 5. La showgirl parlando con la modella brasiliana, ha osservato: "È più importante per te, io posso pure tornare a casa, tanto ho da fare altre cose. Tu devi lavorare, ti serve". Una frase detta con toni pacati e non polemici. Parole pronunciate in modo molto tranquillo, anche se il popolo dei social si è diviso e c'è chi non ha apprezzato.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION 12ESIMA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA DODICESIMA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, GREGORACI-PRETELLI: LITE, LACRIME E ABBRACCI. GF VIP 5 NEWS

"C'è qualcuno fuori che ti aspetta?". La domanda a bruciapelo di Pierpaolo Pretelli a Elisabetta Gregoraci dà il via a discussioni tra i due nella casa del Grande Fratello Vip 5. “Sono single, ma non vuol dire che devo farmi una storia con te. Tu non ti rendi conto, sei un fiume in piena. Ti sei chiesto se poteva essere un problema per mio figlio che a casa vede certe cose? Non te lo sei chiesto neanche!”, le parole della showgirl. L’ex velino di Striscia la Notizia dopo il confronto con la Gregoraci si è chiuso nella sauna e si è sfogato, piangendo. Poi i due si sono rivisti. Elisabetta ha spiegato a Pierpaolo di non poter parlare di alcuni argomenti e gli ha assicurato che lo farà una volta che saranno usciti dal GF Vip. “Io ti avrei dedicato un Boeing con su scritto “sei la cosa più bella del mio GF”, sono sincero. Sei importante per me davvero”. Quindi un abbraccio tra i due con Elisabetta Gregoraci che si è sciolta in lacrime.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NUOVI CONCORRENTI. GF VIP 5 NEWS

Il conduttore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha svelato che i nuovi concorrenti saranno un uomo e una donna. Per ora ancora nessun ingresso nella Casa, ma dovrebbero essere nel medio periodo. Nelle scorse ore tra i tanti nomi usciti si era parlato con forza di Giulia Salemi, Selvaggia Romana e Stefano Bettarini. In proiezione tra l'altro si parla di sette ingressi nel cast del Gf Vip che finirà l'8 febbraio 2021.

Grande Fratello Vip 5, SIGNORINI INCALZA ELISABETTA GREGORACI. Gf Vip 5 News

Nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 si parla dell'amicizia fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. "Abbiamo notato che ogni volta che si parla di lui tu batti la mano sul cuore, come mai?", dice Alfonso Signorini all'ex moglie di Flavio Briatore. La Gregoraci smentisce. Signorini allora cambia discorso: "Ti invito ad essere sincera, ti faccio due nomi e tu mi dirai se ti sono familiari... Piero e Stefano". La concorrente del Gf Vip 5 risponde: "Conosco un Piero, ma non abbiamo avuto una storia, e conosco uno Stefano". Alfonso Signorini: "Va bene, diciamo che forse ne riparleremo di questo Stefano...". Pierpaolo Pretelli intanto non si arrende: "Vedremo, mi sembra ancora presto per mollare!".

GRANDE FRATELLO VIP 5 MATILDE BRANDI ELIMINATA. GF VIP 5 NEWS

Matilde Brandi esce al televoto. La concorrente viene eliminata nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, era al televoto con Andrea Zelletta, Guenda e Maria Teresa Ruta.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: MARIA TERESA TUTA, DAYANNE MELLO, ELISABETTA GREEGORACI. GF VIP 5 NEWS

Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Tommaso Zorzi e Guenda sono i Vip preferiti dal pubblico nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 e possono fare le Nomination nel Confessionale mentre gli altri davanti a tutti. In nomination finiscono Maria Teresa Ruta, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GUENDA GORIA E TELEMACO: IL PENSIERO DI MARIA TERES RUTA. GF VIP 5 NEWS

Guenda e Maria Teresa Ruta nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 tornano a parlare della relazione con Telemaco, un uomo più grande di lei che frequenta ormai da molti mesi...

GRANDE FRATELLO VIP 5, ZEQUILA FA UNA SORPRESA A PATRIZIA DE BLANK

La Contessa De Blank vs Antonio Zequila nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 5: un breve riassunto

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELL'UNDICESIMA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, GIULIA SALEMI NELLA CASA? GF VIP 5 NEWS

Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip 5? La bellissima modella piacentina sembra sul punto di rientrare nella Casa dove è stata protagonista già nel 2018. Nel corso del Gf Vip 3 scoccò la scintilla con Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Fuori dalla Casa i due iniziarono a frequentarsi e nacque una relazione che durò qualche mese. Come noto il presentatore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato alcuni ingressi nella Casa in queste settimane. Il reality di Canale 5 sta andando bene negli ascolti tv e proseguirà sino all'8 febbraio 2021 (inizialmente la data di chiusura avrebbe dovuto essere il 2 dicembre 2020).

GRANDE FRATELLO VIP 5, SELVAGGIA ROMA NELLA CASA? GF VIP 5 NEWS

Selvaggia Roma nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La modella e influencer, ex compagna di Francesco Chiofalo, con cui ha partecipato anche a Temptation Island sembra a un passo dall'ingresso nel reality di Canale 5. E c'è chi dice che l'aspirante Vippona abbia un interesse per Pierpaolo Petrelli. Già proprio l'ex velino che è stato conquistato dal fascino di Elisabetta Gregoraci (la showgirl però malgrado il feeling sembra vederlo come un amico).

GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANO BETTARINI RIENTRA NELLA CASA? GF VIP 5 NEWS

Non solo Selvaggia Roma. Nuove indiscrezioni parlano anche di Stefano Bettarini nella Casa del Grande Fratelli Vip 5. L'ex calciatore ed ex concorrente proprio del Gf Vip sembra a un passo dal rientro nel reality di Canale 5.

Grande Fratello Vip 5, Gregoraci vs Stefania Orlando. Gf Vip 5 News

Grande Fratello Vip 5 in prima serata di lunedì 19 ottobre su Canale 5. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini vede nuovi scontri nel loft di Cinecittà. Ancora una volta protagoniste di un'accesa discussione sono due donne dal carattere forte che certo non le mandano a dire: Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando.

GRANDE FRATELL VIP 5, MARIA TERESA RUTA E GUENDA, I RICORDI DOLOROSI. GF VIP 5 NEWS

Intanto nella Casa del Grande Fratello Vip 5, tra Maria Teresa Ruta e Guenda riaffiorano e hanno un peso i ricordi dolorosi legati alla loro storia e al rapporto tra madre e figlia.

GRANDE FRATELLO VIP 5, IL BACIO FRANCESCO OPPINI E TOMMASO ZORZI. GF VIP 5 NEWS

Nel bel mezzo della festa del Grande Fratello Vip 5 a tema "Anni '20" organizzata dai vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembrano essere sempre più amici complici: tra loro c'è un bacio.

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESKA TORNA. E ANTONIO ZEQUILA... GF VIP 5 NEWS

Infine, l'equilibrio della Casa del Gf Vip 5, che già si regge su due fazioni ben delineate, ciascuna con le sue strategie di gioco, sarà messo alla prova dal "ritorno" di Franceska. Ma non sarà l'unico "ritorno"… anche l’ex Antonio Zequila ha qualcosa da dire a uno degli inquilini: con chi si confronterà?

Grande Fratello Vip 5 Nomination: Andrea Zelletta, Guenda, Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta. Gf Vip 5 News

Televoto per i 4 concorrenti in nomination del Grande Fratello Vip 5: Andrea Zelletta, Guenda, Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Chi si salverà e chi sarà eliminato dalla Casa del Gf Vip?

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: lite. Gf Vip 5 News

Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando protagoniste di una lite al Grande Fratello Vip 5. La discussione scoppia a tavola. L'ex moglie di Flavio Briatore durante un confronto tra Stefania Orlando e Matilde Brandi aveva confessato di non sopportare i troppi litigi, preferendo le serate in cui si scherza nella Casa del Gf Vip 5. Stefania Orlando precisa e domanda: "Non mi piace che Elisabetta dica a volte non c’è la serata bella perché si sparla. Qui si parla, non si sparla. Tu mi hai sentito sparlare?”. La Gregoraci replica: “Ho espresso un mio pensiero, siamo sempre chi in un angolo chi un altro. Si respira un clima di tensione spesso e volentieri. A te te piace de più così, che te devo di amore mio. Meno male per te. A me piace più stare in compagnia. Si litiga molto ed è la verità, a te piace! (…) In ogni discussione sei lì che ti intrometti“. Stefania Orlando non ci sta e dice che Elisabetta non le ha mai detto in faccia queste cose: “Tirala fuori prima la verità, non quando ti rispondo”. E ancora: “Non mi dire cara Stefania come a fare la chiosa, con me cadi molto male Elisabetta! Se cerchi la discussione io te la do tranquillamente, così esci fuori anche un po’!“. La Gregoraci attacca: "Che fai mi minacci?" e invita Stefania Orlando a nominarla nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, 5 NUOVI CONCORRENTI NELLA CASA. CHI SONO? INDIZI E RUMORS. Gf Vip 5 news

Cinque nuovi concorrenti. Cinque vipponi per il Grande Fratello Vip 5. Lo ha annunciato Alfonso Signorini. In collegamento con il telegiornale di Canale 5, il conduttore del reality ha dato un altro indizio: «Entrerà anche una nota giornalista del Tg5». La conduttrice Cesara Buonamici dallo studio ci ha scherzato su: «Non sono io!». Resta da capire se i nuovi concorrenti faranno il loro ingresso stasera o nelle prossime puntate. E' partita la caccia al nome: chi entrerà al Gf Vip 5 (e quando)? Negli ultimi giorni si è parlato di Stefano Bettarini, ex di Dayane Mello, che potrebbe tornare al Grande Fratello dopo la partecipazione del 2016. Si parla anche Cristiano Malgioglio. Ed era circolata anche l'ipotesi di un nuovo ingresso anche di altri due concorrenti amatissimi delle precedenti edizioni: Ignazio Moser e Andrea Damante. Resta top secret, invece, il nome della «famosa giornalista». Vicino all'ingresso nel Grande Fratello Vip 5 c'è poi Claudio Sona, primo tronista gay della storia di Uomini & Donne.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: CHI VERRA' ELIMINATO? GF VIP 5 NEWS

Guenda, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta intanto sono in nomination. Partito il televoto: chi verrà eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip 5 nell'undicesima puntata in programma lunedì 19 ottobre? Ecco come sono andati i voti. Dayane Mello (immune) nomina Guenda. Enock pure nomina Guenda. Guenda che fa il nome di Francesco Oppini. Pierpaolo Pretelli dice Guenda. Rosalinda (Adua Del Vesco) dice Stefania Orlando. Andrea Zelletta punta su Guenda. Elisabetta Gregoraci fa il nome di Guenda. Tommaso Zorzi nomina Andrea Zelletta. Francesco Oppini dice Maria Teresa Ruta. Stefania Orlando punta su Andrea Zelletta. Matilde Brandi punta su Maria Teresa Ruta. E Maria Teresa Ruta vuole mandare in nomination Andrea Zelletta. Massimiliano Morra vota Guenda. La contessa De Blanck fa il nome di Rosalinda.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi-Francesco Oppini, scintille dopo lo scherzo. Gf Vip 5 News

Tommaso Zorzi fa uno scherzo all'amico Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L'influencer dichiara davanti a tutti i concorrenti di essere innamorato di lui. Maria Teresa Ruta e Guenda si chiudono in camera con il ragazzo e si mettono a ridere. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini invece resta prima sbigottito e poi si arrabbia. Durante un chiarimento tra i due si mostra molto imbarazzato perché non sa come rispondere a quello che considera un compagno fraterno. Tommaso Zorzi non capisce quale sarebbe la differenza rispetto allo scherzo organizzato qualche giorno fa a Maria Teresa Ruta che trovò a letto Pierpaolo Pretelli e Guenda. Poi arriva un abbraccio tra Zorzi e Francesco Oppini, ma la discussione prosegue sotto gli occhi degli altri concorrenti del Gf Vip 5....

Grande Fratello Vip 5, Gregoraci-Petrelli bacio. Gf Vip 5 News

I quattro "esiliati" del Grande Fratello Vip 5 finiti nel Cucurio - Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria - sono tornati nella Casa. L'ex moglie di Flavio Briatore, al suo rientro viene accolta da Pierpaolo Pretelli con un caloroso abbraccio e un dolcissimo bacio sulle labbra. Nei giorni scorsi i rapporti tra i due sembravano essersi raffreddati, ma la lontananza sembra aver cambiato qualcosa, soprattutto per quanto riguarda Elisabetta. La Gregoraci e Petrelli si sono infatti scambiati dolci pensieri attraverso il vetro che separava la Casa dal Cucurio e quando si sono riuniti e arrivato l'abbraccio e il tenero bacio.

Grande Fratello Vip 5, CONCORRENTE GAY ENTRA NELLA CASA: UFFICIALE. Gf Vip 5 News

Grande Fratello Vip 5 con "un nuovo concorrente gay". L'annuncio lo dà il conduttore del reality Alfonso Signorini. «È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare». L'ingresso di un nuovo inquilino al Gf Vip è stato dato a “Casa Chi”, la trasmissione social di Chi che va online sui profili ufficiali della testata su Instagram e Facebook, il martedì e il venerdì alle ore 20.00 circa. L'ingresso del misterioso concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 avverrà nelle prossime due o, al massimo, tre settimane.

GRANDE FRATELLO VIP 5 MYRIAM CATANIA ELIMINATA. NOMINATION: GUENDA, MATILDE BRANDI, STEFANIA ORLANDO. GF VIP 5 NEWS

Myriam Catania è la concorrente eliminata nella nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Nel corso della settimana aveva più volte manifestato la volontà di uscire dalla Casa. "Faccio decidere il pubblico, che mi manderà da mio figlio! Rimango finché il pubblico non deciderà di mandarmi a casa”, ha detto in diretta. Il pubblico ha scelto di eliminarla, salvando prima Maria Teresa Ruta e poi Stefania Orlando. Nomination: Guenda, Matilde Brandi e Stefania Orlando vanno al televoto.

GRANDE FRATELLO VIP 5, BALOTELLI LEGGE A ENOCH IL MESSAGGIO DELLA MAMMA. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5, SORPRESA PER PATRIZIA DE BLANCK. GF VIP 5 NEWS

Il presentatore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini chiede alla contessa di andare nella Glass Room e lì ad aspettarla dietro al vetro c'è Alvaro il falegname... In realtà è tutto uno scherzo

GRANDE FRATELLO VIP 5, TENSIONI MATILDE BRANDI E MARIA TERESA RUTA. GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini chiede un confronto diretto tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. Il presentatore del Gf Vip 5 mostra un video della loro relazione conflittuale. “Voi non vi sopportate più”, dice.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA NONA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5 FINIRA' L'8 FEBBRAIO 2021. GF VIP 5 NEWS

Il Grande Fratello Vip 5 va avanti sino al 2021. Il reality di Canale avrebbe dovuto finire il 2 dicembre 2020, invece, secondo quanto riporta Tv Blog andrà avanti fino all’8 febbraio 2021, aggiungendo 2 mesi di permanenza nella Casa per i Vipponi e le Vippone in gioco, o almento per alcuni di loro. Gli ascolti tv del Gf Vip soddisfano Mediaset che prosegue dunque con i due appuntamenti settimanali. E già si parla dell'ingresso di nuovi concorrenti nel programma...

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: MYRIAM CATANIA, MARIA TERESA RUTA, STEFANIA ORLANDO. GF VIP 5 NEWS

Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono in nomination. Una di loro uscirà nella nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Ecco come sono andate le nomination. Matilde Brandi ha fatto il nome di Maria Teresa Ruta, Enock ha nominato Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci ha puntato su Maria Teresa Ruta e anche Pierpaolo Pretelli ha detto Maria Teresa Ruta. Patrizia De Blanc ha scelto Stefania Orlando. Andrea Zelletta ha scelto Maria Teresa Ruta e così pure Adua Del Vesco. Maria Teresa Ruta ha nominato Massimiliano Morra. Dayane Mello ha scelto Stefania Orlando. E Stefania Orlando ha ricambiato dicendo Dayane Mello. Francesco Oppini e Massimiliano Morra hanno nominato Maria Teresa Ruta. Myriam Catania è andata direttamente al televoto perché è stata la meno salvata dallo scorso televoto con Massimiliano e Maria Teresa.

GRANDE FRATELLO VIP 5, PATRIZIA DE BLANCK E LA MARCHESA D'ARAGONA FACCIA A FACCIA. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESCO OPPINI VEDE LA POLEMICA SOCIAL TRA FRANCO OPPINI E ALBA PARIETTI: GF VIP 5 NEWS



GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELL'OTTAVA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: "Sono innamorata". Gf Vip 5 News

Elisabetta Gregoraci chiama Pierpaolo Petrelli nella piscina del Grande Fratello Vip 5. La showgirl vuole chiarire il loro rapporto: "Non voglio che mio abbracci perché poi da casa pensano che siamo in flirt e non è così. Non c'è nulla tra di noi e non può esserci perché io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo ascolta le parole dell'ex moglie di Flavio Briatore e resta in silenzio. "Ecco, ho sparato la bomba", dice la Gregoraci dispiaciuta nei confronti del coinquilino, ma decisa a mettere in chiaro la situazione.

Grande Fratello Vip 5, Gregoraci becca Pierpaolo Petrelli a letto con Guenda. Gf Vip 5 News

Elisabetta Gregoraci trovato insieme a letto, sotto le lenzuola, Pierpaolo Petrelli e Guenda. Inizia una scenata di gelosia ed è caos nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L'ex moglie di Flavio Briatore chiama Maria Teresa Ruta (madre di Guenda) che sembra sconvolta. Ma alla fine la scoperta: è tutto uno scherzo e i concorrenti del Gf Vi si stringono in un abbraccio a Maria Teresa.

GRANDE FRATELLO VIP 5, STEFANIA ORLANDO PENSA AL RITIRO. GF VIP 5 NEWS

Stefania Orlando si sfoga e parla di lasciare il Grande Fratello Vip 5: "Voglio andare a casa. Ho bisogno di andare a casa. Non servo a niente qui dentro", dice la concorrente, tra le più amate di questa edizione. Probabile che senta la nostalgia per la famiglia, con il marito Simone Gianlorenzi che la aspetta a casa. Myriam Catania la consola. E con lei anche Tommaso Zorzi. "No amore, faresti un torto a tutti noi e a te stessa. Tutti abbiamo bisogno di andare a casa. Amore, sei simpaticissima. Stamattina ti sei svegliata male, vedrai che tra due ore ti svegli bene. Devi prenderla ora per ora. Ieri sera mi hai fatto sbellicare dalle risate". Sin qui al Gf Vip 5 al di là delle eliminazioni, c'è stato un ritiro (Flavia Vento) e due squalifiche (Fausto Leali e Denis Dosio).

GRANDE FRATELLO VIP 5, FRANCESKA ELIMINATA. LE NOMINATION. GF VIP 5 NEWS

Franceska Pepe è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 5. Adua Dal Vesco e Massimiliano Morra hanno ammesso che la loro storia non è mai esistita, Alfonso Signorini: "La cosa importante è che voi siete entrate con due maschere e ne uscite con la vostra verità". Nomination: Myriam Catania, Massimiliano Morra e Maria Teresa Ruta. Per loro televoto e uno di loro uscirà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Grande Fratello Vip 5, Gregoraci-Briatore, lettera e commozione. Nomination-Eliminazioni. GF VIP 5 NEWS

FLAVIO BRIATORE SCRIVE UNA LETTERA A ELISABETTA GREGORACI. LEI COMMOSSA; "FELICE DI AVERLA LETTA" - "Cara Elisabetta, inizio col dirti che ero contento fin dal principio della tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alcune tue affermazioni mi hanno fatto inevitabilmente male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto", inizia. "Facciamo vivere i momenti belli che abbiamo vissuto e ti ringrazio per le parole con cui mi hai descritto in confessionale quando ho rivisto la vera Eli. E sappi che l'intervista che ho rilasciato non era rinchiusa solo in quei tre punti che ti hanno fatto vedere. All'interno c'erano anche belle parole dedicate a te. Avrai tempo di leggerle. Insieme dobbiamo proteggere nostro figlio e la nostra famiglia che non può e non deve essere spezzata dalla tv o dal lavoro. Viviamo felici". Elisabetta Gregorarci apprezza le parole dell'ex: "Sono felice di leggere questa lettera, mando un bacio a lui ma soprattutto nostro figlio".



GRANDE FRATELLO VIP 5, SORPRESA PER TOMMASO ZORZI. GF VIP 5 NEWS

Tommaso Zorzi viene chiamato nella stanza dei led parla della sua storia e del rapporto con il papà. Il concorrente del Grande Fratello Vip 5 non riesce più a trattenere le lacrime e parlando della madre si commuove. In sottofondo si apre il collegamento telefonico con quest'ultima: "Amore, tu devi essere tranquillo, ti seguiamo insieme!". L'influencer emozionatissimo ringrazia Alfonso.





Grande fratello Vip 5: nomination, eliminazione e Gregoraci-Briatore... Gf Vip 5 News Grande Fratello Vip 5 torna lunedì 5 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Flavio Briatore racconta la sua verità sull'ex moglie Elisabetta Gregoraci. Non è tutto, tra i temi forti della puntata, il rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Sarà l’attrice a rivelare tutto sul suo rapporto con Massimiliano. Inoltre, Adua, Andrea, Tommaso e Franceska al televoto. Chi tra loro, dovrà abbandonare la Casa di "Gf Vip"? GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA SETTIMA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, IGNAZIO MOSER-ANDREA DAMANTE NELLA CASA? GF VIP 5 NEWS

Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip 5? E con lui non Cecilia Rodriguez ma Andrea Damante? Non solo: i due sarebbero un concorrente unico nel reality (così come Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda). L'indiscrezione è di Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “Dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sono partite le telefonate per Andrea Damante e Ignazio Moser. La voglia è quella di riportare due dei protagonisti più amati del programma e al centro della cronaca rosa. È una trattativa difficile”, ha spiegato. Ricordiamo che Andrea Damante ha partecipato al Grande Fratello Vip 1, mentre Ignazio Moser è stato protagonista al Gf Vip 2, quando nacque la storia d'amore con Cecilia Rodriguez.

Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli: "Elisabetta Gregoraci vuol fare l'amore con me". Gf Vip 5 News

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. Il modello parlando in confidenza sul divano con Matilde Brandi, spiega: "In piscina mi ha detto una cosa: Voglio fare l'amore con te". L'ex velino fa riferimento a Elisabetta Gregoraci. Il feeling tra i due è evidente. Matilde Brandi gli dice: "Lei è rinata, ha una luce diversa. si vede. Secondo me la dovete vivere così, con spensieratezza, senza pensare a quello che sarà. Anche a te questa vicinanza ti ha dato una carica in più".

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA SESTA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5: GREGORACI-PETRELLI, PIERPAOLO SI DICHIARA. Gf Vip 5 news

Pierpaolo Petrelli confessa a Elisabetta Gregoraci. Nella notte del Grande Fratello Vip, l'ex moglie di Flavio Briatore chiede: "Ti vedo strano, mi dici cosa hai?". Pierpaolo prima dribbla la domanda: "E’ una cosa mia, è quello che si vive qui dentro, ho bisogno di capire un po'”. Poi si lascia andare: "Sono solo pensieri miei nulla di che, sto provando delle emozioni e vorrei avere un’idea di quello che hai te nella testa”. Elisabetta Gregoraci lo abbraccia e ammette le sue difficoltà nel lasciarsi andare completamente. Pierpaolo Pretelli non ha dubbi: "Io mi contengo, ma non vorrei viverla solo io questa cosa". Elisabetta Gregoraci, abbracciata al concorrente del Gf Vip 5, gli sussurra: "Vedremo con il tempo".

Grande Fratello Vip 5, Fulvio Abbate fuori. 7 nomination! Gf Vip 5 news

Fulvio Abbate eliminato dal Grande Fratello Vip 5. In nomination sono finiti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta e Guenda. NOMINATION. Vediamo i voti. Le donne lo fanno in maniera segreta e gli uomini solo uomini con nomina palese. Tommaso Zorzi dice Denis Dosio. E Denis Dosio dice Tommaso Zorzi. Massimiliano Morra fa il nome di Francesco Oppini. E Francesco Oppini fa il nome di Massimiliano Morra. Enock, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli scelgono Massimiliano Morra. Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci nominano Guenda e Maria Teresa Ruta, Patrizia De Blanck e Myriam Catania puntano su Adua Del Vesco. Maria Teresa Ruta e Guenda e Franceska Pepe nominano Dayane Mello. Matilde Brandi e Adua Del Vesco dicono Maria Teresa Ruta e Guenda. Al televoto Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta e Guenda.

GRANDE FRATELLO VIP 5 FULVIO ABBATE ELIMINATO. GF VIP 5 NEWS

Fulvio Abbate è il primo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip 5. "Mi dispiace perché perdiamo un grande concorrente e non sono frasi di circostanza", dice Alfonso Signorini. La contessa Patrizia De Blanck è triste: "A me dispiace molto perché con lui avevo molte cose di cui parlare". Lo scrittore prende la parola: "Vorrei dire che sono contento di non vedere più Francesco perché è grazie figure come lui che il gruppo si sfalda".

GRANDE FRATELLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI SU FLAVIO BRIATORE-NAOMI CAMPBELL... GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini mostra a Elisabetta Gregoraci un post su Instagram di Flavio Briatore in compagnia di Naomi Campbell. Ma la concorrente del Grande Fratelli Vip 5 non si scompone: "Non sono mai stata gelosa di lei nemmeno quando ero fidanzata con lui. Una volta in Kenya si offese perché Flavio a mezzanotte di Capodanno baciò prima me...". Signorini le chiede: "Pensi che Flavio si sia un po' alterato vedendoti così serena con Pierpaolo (Pretelli, ndr)?", la Gregoraci risponde: "Sì, ma io sto prendendo la mia direzione ormai".

GRANDE FRATELLO VIP 5, SIGNORINI MANDA UN SALUTO A PAOLO BROSIO. GF VIP 5 NEWS

Alfonso Signorini manda un saluto a Paolo Brosio, mostrando il video che il giornalista ha pubblicato su Facebook nel giorno del suo compleanno, guarito dal Coronavirus: "Paolo ti aspettiamo, rimettiti presto".

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA QUINTA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra. ELIMINAZIONE. GF VIP 5 NEWS

"Scontri, sentimenti e... chiarimenti", recita il post Instagram che presenta la quinta puntata del Grande Fratello Vip 5. Balla la prima eliminazione dal reality: Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra. Chi uscirà dal programma. Poi sarà il turno di nuove nomination al Gf Vip 5. Intanto il Grande Fratello mette alla prova i "vipponi" con un'esibizione di ballo: il premio è il budget per la spesa. Matilde Brandi si occupa della coreografia e insegna ai concorrenti le mosse in vista della diretta. Le coppie danzano sulle note di "Señorita", la hit di Camila Cabello e Shawn Mendes.

Grande fratello Vip 5, Stefania Orlando vs Franceska Pepe. Gf vip 5 news

Nelle ultime ore intanto nella casa del Grande Fratello Vip 5 Franceska Pepe ha fatto arrabbiare Stefania Orlando. La modella si è lamentata perché "costretta" a mangiare solo pasta. Ne è nata una discussione accesa e la showgirl ha replicato: "Sei una provocatrice, non mi accusare di buttare il cibo, sei bugiarda e capra come dice il tuo ex. Stai zitta e porta rispetto". Alla fine però è arrivato un chiarimento tra le due ed è tornato il sereno.

Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli: “Per Elisabetta Gregoraci provo emozioni mai sentite”. GF VIP 5 NEWS

Pierpaolo Pretelli parlando con Adua Del Vesco le ha confessato i forti sentimenti che prova per Elisabetta Gregoraci: “Prima di entrare credevo fosse bella, ma non avrei mai pensato di trovare una persona così. Ti giuro che è da tanti anni che non provavo queste cose, anche solo con lo sguardo. Bello, viverlo così è proprio bello”. E poi ha rivelato quello che è accaduto la sera precedente: “Eravamo a letto e ci guardavamo in maniera molto intensa, però non mi va di andare oltre in qualcosa per cui lei frena. Secondo me arriverà il momento in cui lei sarà pronta e lo farà”.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: FULVIO ABBATE PERDE MA SI SALVA. GF VIP 5 NEWS

Fulvio Abbate perde il televoto della quarta puntata del Grande Fratello Vip 5, ma quando è convinto di uscire, Alfonso Signorini spiega che in realtà sarà semplicemente rimandato a un nuovo televoto. con i nominati della settimana. Nessuna eliminazione dunque.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION DONNE: ADUA DEL VESCO E FRANCESKA PEPE. GF VIP 5 NEWS

Le nomination. Le donne, nella mistery room, le fanno in maniera palese, mentre gli uomini in maniera segreta. Parte Stefania Orlando nomina Myriam Catnia, Maria Teresa Ruta e Guenda dicono Adua Del Vesco, Dayane Mello nomina Franceska Pepe. Adua Del Vesco pure punta su Franceska Pepe. Myriam Catania vuole in nomination Adua Del Vesco. Pure Patrizia De Blanck dice Adua (e ne nasce un battibecco). Matilde Brandi nomina Franceska Pepe, Elisabetta Gregoraci fa il nome di Myriam Catania. Franceska Pepe fa il nome di Stefania Orlando. In nomination Adua Del Vesco e Franceska Pepe.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION UOMINI MASSIMILIANO MORRA. GF VIP 5 NEWS

Nomination uomini del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini nomina Massimiliano Morra. Anche Andrea Zelletta dice Massimiliano Morra. Tommaso Zorzi pure va su Massimiliano Morra. Denis Dosio è d'accordo: Massimiliano Morra. Fulvio Abbate sceglie Tommaso Zorzi. Pierpaolo Pretelli vuole mandarein nomination Massimiliano. Quindi Massimiliano Morra dice Tommaso Zorzi. Enock va anche lui su Massimiliano Morra.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: Fulvio Abbate, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Franceska Pepe

Il televoto del Grande Fratello Vip 5 è ufficialmente aperto: Adua Del Vesco, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massimiliano Morra. Chi uscirà dalla Casa del Gf Vip 5?

Grande Fratello Vip 5: ELISABETTA GREGORACI BALLA CON PRETELLI. Gf Vip 5 news

Grande Fratello Vip 5 si scalda con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli che ballano sulle note di Time of my life di Dirty Dancing sotto gli occhi della giuria formata da Pupo e Antonella Elia. Nella prova anche Guenda Goria-Massimiliano Morra. Il pubblico si scalda, ma la prova settimanale non viene superata e i Vipponi si trovano senza budget per la spesa settimanale.

GRANDE FRATELLO VIP 5, GABRIEL GARKO E IL SEGRETO DI PULCINELLA

Adua Del Vesco va in giardino dove c'è un Gabriel Garko emozionatissimo ad aspettarla. Le legge una lettera in cui si apre come mai prima d'ora. L'attore parla di "un segreto di Pulcinella", dell'essere finalmente se stesso, del voler dire perché è stato "un segreto". E' un parziale coming out anche se ancora non esplicitato, perché, dice Garko, ci saranno altri luoghi e altre occasioni per parlarne. "Non è questo il momento e non credo che questa cosa vada capita e discussa, voglio solo dire perché è stata discussa, del resto non me ne frega niente", ha detto Gabriel Garko. Alfonso Signorini non ha insistito: "Meglio spiegarlo in un programma più consono". E questo programma sarà Verissimo: il 3 ottobre Garko sarà infatti ospite nel salotto di Silvia Toffanin.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA QUARTA PUNTATA

Grande Fratello Vip 5 Adua Del Vesco vs Patrizia De Blanck. Gregoraci-Petrelli... NOMINATION-ELIMINAZIONE. GF VIP 5 NEWS

Quarta puntata del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. E' il momento dell'eliminazione numero uno dalla Casa. E poi nuove nomination e una serata piena di sorprese. Vediamo la situazione al Gf Vip 5 prima della diretta.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION-ELIMINAZIONE. GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5 prima eliminazione: Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate sono al televoto. Chi verrà salvato? Poi nuova tornata di nomination nella Casa. Ricordiamo che sin qui ha abbandonato il Gf Vip Flavia Vento per amore dei suoi cani e in particolare per stare vicina a Piri che è malato (anche se i milioni di fans della showgirl sperano che decida di rientrare magari proprio con i cani) e Fausto Leali per squalifica.

GRANDE FRATELLO VIP 5 ADUA DEL VESCO VS PATRIZIA DE BLANCK. GF VIP 5 NEWS

Si registrano alcune tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Adua Del Vesco è finita nel mirino di Patrizia De Blanck. La giovane attrice è 'ferita' e si sfoga con Dayane Mello dopo che alla contessa non è piaciuta la sua interpretazione con Myriam Catania di "Romeo e Giulietta". Le due si sono cimentate nella morte di Romeo, ribattezzato Romea. "Tanto tu sei sempre morta", ha detto Patrizia. "Ci sono rimasta male", le parole di Adua. Dayane Mello la consola: "Non è vero, tu sai recitare, devi sempre diffidare delle persone che non hanno il coraggio di dire le cose in faccia".

GRANDE FRATELLO VIP 5, GREGORACI E IL PRESSING DI PIERPAOLO PRETELLI. GF VIP 5 NEWS

Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 riflettori anche sull'offensiva di Pierpaolo Pretelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci. L'ex velino di "Striscia La Notizia" nella notte ha accarezzato l'ex moglie di Flavio Briatore sulla schiena e prima di alzarsi le dà due baci, sfiorando con le labbra la sua spalla. Trai i due sembr esserci feeling, ma la Gregoraci è stata decisa: "Basta vai!", ha detto al concorrente del Gf Vip.

GRANDE FRATELLO VIP 5, FLAVIA VENTO: 'USCITA DAL GF VIP PER AMORE DI PIRI"

"Il motivo della mia uscita dal grande fratello vip è lui PiRi. 16 anni insieme lui è malato e ha bisogno di me. I giornalisti fanno pena e schifo. Titoli ambigui, tutti a parlare di penali quando non ci sono e altre cavolate. Mi fate pena invece di elogiare un animalista convinta che rinuncia ai soldi per l’amore del suo cane. Vergogna!", scrive Flavia Vento su Instagram.

Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento rientra nella Casa con i cani? Gf Vip 5 news

Flavia Vento rientra nella Casa del Grande Fratello Vip 5? L'indiscrezione gira da giorni. La stessa showgirl, ospite della seconda puntata del reality, aveva aperto alla possibilità: “Ma se trovo un’amica che mi tiene i cani io poi posso rientrare in casa?”. E il presentatore, Alfonso Signorini, non aveva escluso. “Mi rimetto al volere del GF!”. Ora ecco questa voce. "La Produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa)", scrive liberoquotidiano.it. I fans di Flavia Vento sono autorizzati a sperare nel clamoroso ritorno.

Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi stile.. Paperissima: che cadute! GF VIP 5 NEWS

Matilde Brandi, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 "ha qualche problema di... equilibrio!". E' il divertente post sulla pagina IG del programma di Canale 5 con un video che mostra qualche divertente caduta (senza conseguenze ovviamente) della conduttrice e showgirl romana. Matilde Brandi tra l'altro in questi giorni è in nomination con Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate. Chi uscirà nella quarta puntata del Gf Vip 5? Al televoto la dura sentenza.



Grande Fratello Vip 5, Fausto Leali squalificato. La moglie: "Non è razzista o fascista". GF VIP 5 NEWS Germana Schena, la moglie di Fausto Leali, difende il marito dopo la squalifica del Grande Fratello Vip 5, per per una frase razzista nei confronti di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli: «Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente», ha spiegato a Chi. sulla breve avventura di Fausto Leali al Gf Vip 5 spiega: «Era partito con l'intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l'ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l'ho visto nostalgico, pensieroso... Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità».

Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci-Myriam Catania bacio. Gf Vip 5 news

Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania si ritrovano nel giardino del Grande Fratello Vip 5. Un abbraccio tra amiche quello che viene ripreso tra la showgirl (ex moglie di Flavio Briatore) e l'attrice-doppiatrice (ed ex consorte di Luca Argentero), che poi girano velocemente la testa simultaneamente e scappa un velocissimo e accidentale bacio a stampo sulle labbra, che però fa il giro di web e social. Le due concorrenti sono entrate nella casa del Gf Vip 5 durante la seconda puntata andata in onda su Canale 5 venerdì 18 settembre.

GRANDE FRATELLO VIP 5, MARIO BALOTELLI E LA SORPRESA A ENOCK. GF VIP 5 NEWS

Mario Balotelli "entra" nella Casa del Grande Fratello Vip 5, una bella sorpresa in diretta per il fratello Enock. Quest'ultimo racconta la sua storia: "Da piccolo ho sofferto il fatto di non averlo avuto vicino. Non ci siamo sentiti per un po' di anni". In collegamento Balotelli interviene per fare forza al fratello: "Enock è il mio sangue, guai chi me lo tocca. Mi hai dato anche un insegnamento di vita per come ti sei comportato, sei stato un signore".

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: MASSIMILIANO MORRA, FULVIO ABBATE, FRANCESKA PEPE E MATILDE BRANDI

Questa settimana i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno scelto di dare l'immunità a Denis Dosio ed Elisabetta Gregoraci, che a loro volta hanno dato terza immunità a Francesco Oppini. Nomination per Massimiliano Morra, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Matilde Brandi.

GRANDE FRATELLO VIP 5 FAUSTO LEALI SQUALIFICATO. GF VIP 5 NEWS Il Grande Fratello Vip 5 ha squalificato Fausto Leali, reo di aver utilizzato una parola razzista. "Perché è negro non glielo facciamo l'applauso", aveva detto nei confronti di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Gli altri concorrenti del Gf Vip hanno preso le distanze. Il cantante poi ha cercato di spiegarsi ("Dai, nero è il colore della pelle, negro la razza"), ma la cosa non è bastata. "Non devi usare quella parola. Se dici una cosa del genere vuol dire che lo pensi o che sei abituato a dirlo, noi ci battiamo per i diritti e questo non lo tollero. Siamo in tv, ci guardano, certi messaggi non possano passare perché nessuno da casa deve sentirsi giustificato a utilizzare certi termini", aveva detto il fratello di Balotelli. Ora la decisione di squalificare Fausto Leali.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA TERZA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, ADUA DEL VESCO ABBANDONA LA CASA? GF VIP 5 NEWS

Adua del Vesco confessa che non sa se andare avanti al Grande Fratello Vip 5. “Io mi sento veramente in difficoltà non so se rimanere” dice l’attrice a Francesco Oppini. E lui insieme a Matilde Brandi le chiede quali ragioni la spingano a pensare di uscire dalla Casa del Gf Vip 5. “Io non sono cattiva, mi fa male. Io so che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace” dice Adua con le lacrime agli occhi. “Nel dubbio pensa sempre a me” le dice Matilde. L’affetto dei compagni aiuta la concorrente del reality a ritrovare il sorriso. Ma sottolinea: “Non fanno parte di me questi meccanismi, non so se ho fatto la scelta giusta”.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: FAUSTO LEALI E MASSIMILIANO MORRA. GF VIP 5 NEWS

I concorrenti entrati nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 5 non possono essere nominati. Alfonso Signorini dice ai Vipponi che in un televoto, che si è chiuso è stato chiesto di votare i preferiti. I primi cinque votati diventano immuni e non possono andare alle nomination. E sono: Enock, Matilde Brandi, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e la Contessa De Blanck. In nomination potrebbe andare uno tra Fausto Leali, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Alfonso Sigorini spiega che il televoto che verrà aperto nella corso della puntata del Gf Vip non stabilirà l’eliminato ma il candidato all’eliminazione nella puntata di lunedì. I concorrenti non lo sanno. I più votati sono Fausto Leali e Massimiliano Morra e vanno in nomination, così Signorini apre il televoto.

GRANDE FRATELLO VIP 5, IL MEGLIO DELLA SECONDA PUNTATA. GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5, TUTTI I VIP AL TELEVOTO. NUOVI CONCORRENTI IN CASA. Gf Vip 5 news

L'ingresso di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non è ovviamente l'unico. La seconda tornata di concorrenti che entrano nel reality di Canale 5 vede protagonisti Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Francesco Oppini, Francesca Pepe, Denis Dosio e la coppia formata da Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Sono loro a raggiungere i Vipponi già presenti (entrati nella prima puntata del Gf Vip): Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. In totale sono 21 vip, ma 20 concorrenti che giocano al Gf Vip visto che Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria partecipano come unico concorrente. Ed è già tempo di nomination: tutti i concorrenti al televoto. 'Vota il Vip preferito', dice il presentatore Alfonso Signorini nel promo. E presto sarà tempo anche per le prime eliminazioni.

Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco racconta la battaglia vinta vs l'anoressia. Gf Vip 5 news

Adua De Vesco si confida con Dayane Mello. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono in giardino a prendere il sole. L'attrice racconta di aver sofferto di anoressia, disturbo alimentare che l'ha segnata per anni: "Io di mio mi piaccio, mi accetto, ma alterno momenti. Immaginati la mia visione quando ho iniziato a prendere peso, ero il doppio di quanto sono adesso, mi vergognavo anche a uscire di casa. È stata una lotta con me stessa continua. La cosa che più mi fa male è che gli altri mi vedono formosa, che sto bene fisicamente, ma non capiscono che il disturbo alimentare è in testa". Dayane: "Se non stai bene fisicamente e non mangi correttamente ne risentono anche gli organi. Me l'ha detto anche un medico, se stressi il cervello ne risente tutto l'organismo". Adua Del Vesco aveva parlato dell’anoressia per la prima volta in un’intervista a "Verissimo" di Silvia Toffanin nel 2019: "Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita perché gli organi potevano smettere di funzionare da un momento all'altro, però non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando", le parole dell'attuale concorrente del Gf Vip 5. Adua ha parlato dei suoi passati disturbi alimentari anche con Andrea Zelletta: "Nel mio momento peggiore sono arrivata a pesare 32 chili, non riuscivo nemmeno a camminare. La cosa consolante, in quel periodo, era il mio ragazzo, che camminava a fianco a me dandomi la mano e, a volte, baciandomi. E io mi dicevo: Ma come può questa persona dirmi che sono bella?". "Questo è amore", dice il concorrente del Grande Fratello vip. "Ora sto bene e non mi peso più. È stata molto dura, è stato un processo molto lungo per la guarigione", aggiunge Adua.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ELISABETTA GREGORACI, LINGERIE RED PASSION. GF VIP 5 NEWS

Elisabetta Gregoraci si mostra in lingerie rossa. 'Red Passion' scrive la showgirl alla vigilia della sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5. E in precedenza sulla sua pagina Instagram ha postato un messaggio ai suoi fans proprio in vista del suo ingresso nel reality di Canale 5. "Ciao ragazzi, ci siamo quasi..sta per iniziare la mia avventura, sono molto emozionata e non vedo l’ora di entrare nella casa più spiata d’Italia! Mi mancheranno il nostro rapporto e le nostre chiacchierate, anche se non ho avuto il piacere di vedervi tutti, ormai è come se vi conoscessi da sempre! So che mi sosterrete e mi starete vicini e vi ringrazio di cuore per questo! Vi mando un abbraccio ed un bacio virtuale, la vostra Eli ♥️".

GRANDE FRATELLO VIP 5, TOMMASO ZORZI RIENTRA. FLAVIA VENTO LASCIA LA CASA. GF VIP 5 NEWS

Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5 dopo aver effettuato i regolari controlli medici. Aveva accusato dei malori per la sinusite. Flavia Vento ha abbandonato il Gf Vip 5. Andiamo a vedere cosa è successo su questi due fronti in queste ultime ore.

Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento si ritira. Gf Vip 5 News

Flavia Vento ha lasciato il Grande Fratello Vip 5 dopo 24 ore. "Ragazzi è stato breve ma intenso". Un addio a sorpresa. L'ormai ex concorrente spiega la sua decisione: "Quando sono più calma ci vediamo, purtroppo non ce la faccio anche se è un gioco domani mattina vado dai miei cani. Siete stati tutti davvero carini anche solo per un giorno". Si apre dunque subito la Porta Rossa del Gf Vip 5. "Ragazzi mi mancherete anche voi, ci vediamo fuori!", ha detto Flavia Vento salutando i Vipponi rimasti nella Casa.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi: febbre: sta meglio. Gf vip 5 News

Tommaso Zorzi ha accusato alcuni malori legati alla sinusite. “Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre... Ho la sinusite, la produzione lo sa che son 2 giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo. Devo prendere antibiotico e tachipirina... Dovevo prenderli prima ma non me li hanno dati” aveva detto a fine puntata. Il concorrente ha poi momentaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 5 per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici alla luce dei protocolli previsti per la riammissione in Casa. Prima di varcare la Porta Rossa, Zorzi ovviamente si era sottoposto, come gli altri Vipponi, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione. Nel giro di qualche ora è rientrato nel vivo del reality. «Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa», ha comunicato il Grande Fratello. Il concorrente è stato accolto con calorosi abbracci.

Grande Fratello Vip 5, PATRIZIA DE BLANCK VS TOMMASO ZORZI. SCINTILLE. Gf vip 5 news

Patrizia De Blanck subito protagonista al Grande Fratello Vip 5. L'incontro nella Casa con Tommaso Zorzi è scoppiettante. "Tu sei quello che sparla di me, perciò non ti saluto. Ho letto il pezzo che hai fatto. Fai i pezzi senza conoscermi perciò non ti saluto". Zorzi: "Non so di cosa stai parlando". E dice che è brutto iniziare questa esperienza così. Alfonso Signorini dice a Patrizia De Blanck a non dare troppo peso a ciò che si legge sui giornali. Ma lei attacca: "Tutte caz*ate immani, non ti saluto. Decaduta de che? Non mi pare che sono tanto decaduta, stron*o" e ancora: "Così bello, così stron*o, hai rotto i cog*ioni". Zorzi si fa perdonare con un baciamano. La contessa, però, poi lo nomina (vedi sotto nelle nomination).

Grande Fratello Vip 5 concorrenti, FLAVIA VENTO SIRENA. Gf Vip 5 news

Grande Fratello Vip 5 è partito con la prima puntata andata in onda su Canale 5. Il reality condotto da Alfonso Signorini (opinionisti Pupo ed Antonella Elia) ha visto l'entrata in casa dei primi 12 concorrenti. Un video ha mostrato l'inizio del primo "Grande fratello", andato in onda il 14 settembre del 2000, esattamente 20 anni. L'ingresso di Flavia Vento è spettacolare: vestita da sirena, che canta su una spiaggia.

GRANDE FRATELLO VIP 5 NOMINATION: MASSIMILIANO MORRA. GF VIP 5 NEWS

Prime nomination al Grande Fratello Vip 5 e visto che le donne sono in minoranza in nomination andranno solo gli uomini, nominate dalla parte femminile della casa. Dayane Mello fa il nome di Massimiliano Morra. Patrizia de Blanck dice Tommaso Zorzi perché lei "perdona ma non dimentica". Adua Del Vesco si dice "costretta" a nominare Massimiliano. Flavia Vento nomina Andrea Zelletta. Matilde Brandi punta su Massimiliano Morra. E' lui il primo nominato.

GRANDE FRATELLO VIP 5 MASSILIANO MORRA-ENOCK NELLA LAVATRICE. GF VIP 5 NEWS

Massimiliano Morra va in nomination ma non al televoto: deve dormire nella lavatrice. Potrà portare con sé un'altra persona. E lui decide di portare il fratello di Mario Balotelli, Enock.

GRANDE FRATELLO VIP, MATILDE BRANDI MAGLIETTA CON DEDICA DI FAUSTO LEALI. GF VIP 5 NEWS

La prima vippona a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5 è stata Matilde Brandi. Tra le novità di questa edizione c'è un'enorme lavatrice piena di panni in cui Matilde è stata invitata a entrare e... subito viene inondata di schiuma. Alfonso Signorini dice alla concorrente del Gf Vip di cercare una maglietta bianca. Lei la trova e sulla maglietta c'è scritto "E' una vita che ti aspetto". L'autore della dedica è Fausto Leali.

GRANDE FRATELLO VIP 5, ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA GELIDO INCONTRO. GF VIP 5 NEWS

La puntata vede l'incontro (gelido) tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, in passato protagonisti di una storia d'amore finita molto male (lei ha pensato di rinunciare a entrare nella Casa per evitare di incontrare il suo ex quando ha saputo il cast). I due si erano innamorati sul set della fiction «Furore».

GRANDE FRATELLO VIP 5 NEWS PRIMA DELLA PUNTATA

GRANDE FRATELLO VIP 5, CAST, CONCORRENTI, NEWS

Grande Fratello Vip 5 da lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, e torna in onda venerdì 18 settembre. Al timone del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini con, al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo. Tutto pronto per partire, i 20 concorrenti del Gf Vip 5. entreranno nella casa in due blocchi. Poi sarà tempo di nomination ed eliminazioni

GRANDE FRATELLO VIP 5, 20 ANNI DI GF

A vent'anni esatti dal debutto in Italia di "Grande Fratello", al via la quinta edizione vip del reality show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

GRANDE FRATELLO VIP 5 CONCORRENTI: LE SCHEDE. GF VIP 5 NEWS

GRANDE FRATELLO VIP 5, CONCORRENTI: I PRIMI 12 IN CASA. GF VIP 5 NEWS

Lunedì faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà del Grande Fratello Vip 5: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

GRANDE FRATELLO VIP 5 CONCORRENTI: 8 IN CASA VENERDI'. GF VIP 5 NEWS

Venerdì entreranno nella Casa del GF Vip 5: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La "convivenza forzata" degli inquilini della Casa è spiata 24 ore su 24 e offre a ciascuno il privilegio di mostrarsi senza alcuna maschera e di vivere ogni emozione senza filtri.

GRANDE FRATELLO VIP 5 TV E STREAMING. GF VIP 5 NEWS

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40). Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

GRANDE FRATELLO VIP 5, ARRIVA GF VIP Party

GF VIP Party, in diretta streaming a partire dal 21 settembre dal lunedì al venerdì alle 16.20 per un’ora, sarà visibile su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello Vip.

Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed (Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social.

Seguendo la diretta dalla Casa su Mediaset Extra, Annie, Awed e i loro ospiti non lesineranno battute, critiche, gossip e previsioni.

E se qualche utente si mostrasse particolarmente sagace nel commentare, potrebbe essere invitato a metterci la faccia…

GRANDE FRATELLO VIP 5, IANNONE E GIULIO BERRUTI CONCORRENTI SFUMATI. GF VIP 5 NEWS

Andrea Iannone e Giulio Berruti sono stati a un passo dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 5. Lo ha rivelato Alfonso Signorini a Chi. Il pilota della MotoGp "aveva praticamente firmato, ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nella condizioni di partecipare". Sull'attore: "Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui, in effetti, era impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale, che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbero dovuto riprenderle a gennaio. All'ultimo è venuto che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania..."

GRANDE FRATELLO VIP 5, SIGNORINI: "CASA STILE ANNI '70". GF VIP 5 NEWS

Il presentatore del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini svela qualche particolare sulla nuova Casa. "Sarà molto più ampia del solito con colori accesi, stile anni '70. Il salone è enorme e ci saranno tante novità oltre al tugurio e alla suite".

GRANDE FRATELLO VIP 5 CAST CONCORRENTI

GRANDE FRATELLO VIP 5: ANTONELLA ELIA OPINIONISTA CON PUPO

Antonella Elia torna al "Grande Fratello Vip". Dopo essere stata protagonista come concorrente nel GF VIP 4 (oltrechè a Temptation Island con Pietro Delle Piane), nella quinta edizione la vedremo in una nuova veste. "Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP!", è l'annuncio social. Antonella Elia prende l'eredità di Wanda Nara, opinionista del Grande Fratello la scorsa primavera. Accanto a lei confermato Pupo. "Su di noi, nemmeno una nuvola... con lui il #GFVIP è una favola! Pupo torna anche in questa edizione come opinionista!", si legge sui social del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip 5, Sossio Aruta: "Prima o poi tornerò al Gf Vip"

Proprio Sossio Aruta ha nostalgia del Grande Fratello Vip e sogna di rientrare nella Casa. ”Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza! E’ stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare terzo in classifica e felice nell’entrare in questa Casa più spiata d’Italia. Le vie del signore sono infinite, chissà… Patrick 2 la vendetta"