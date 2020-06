Grande Fratello Vip 5: Loredana Lecciso, Elisabetta Gregoraci e... GF VIP 5 NEWS

Grande Fratello Vip 5, Loredana Lecciso al posto di Wanda Nara. Gf Vip 5 news

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 5 che partirà a settembre su Canale 5? L'indiscrezione gira, ma attenzione: non da concorrente. La compagna di Albano Carrisi dovrebbe essere opinionista del GF VIP 5 al fianco di Pupo (confermato) e al posto di Wanda Nara che si è trasferita a Parigi, dove gioca il marito, Mauro Icardi. In conduzione confermatissimo Alfonso Signorini dopo gli ottimi risultati del Grande Fratello Vip 4 che si è chiusa in primavera con la vittoria di Paola Di Benedetto davanti a Paolo Ciavarro e Sossio Aruta.

Grande Fratello Vip 5, Sossio Aruta: "Prima o poi tornerò al Gf Vip"

Proprio Sossio Aruta ha nostalgia del Grande Fratello Vip e sogna di rientrare nella Casa. ”Prima o poi ci tornerò, non mi sono confessato abbastanza! E’ stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto, avevo ancora tanto da raccontare, da risolvere e da far sapere sulla mia persona. Tutto ciò mi ha penalizzato ma comunque sono stato fortunato ad arrivare terzo in classifica e felice nell’entrare in questa Casa più spiata d’Italia. Le vie del signore sono infinite, chissà… Patrick 2 la vendetta"

Grande Fratello Vip 5 concorrenti, Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento? GF VIP 5 NEWS

Il Grande Fratello Vip 5 ripartirà a settembre su Canale 5. Chi saranno i concorrenti? Il primo nome sembra essere quello di Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie di Flavio Briatore e madre di Nathan Falco era stata accostatat al Gf Vip 4 e ora sembra che abbia deciso di dirè di sì ed entrare nella Casa del reality di Mediaset. Quali altri Vipponi ci aspetteranno in autunno nella nuova edizione del Grande Fratello? La seconda concorrente che potrebbe partecipare al GF VIP 5 sarà Flavia Vento, come spiega TvBlog: “Di certo con Flavia Vento non mancheranno temi e discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia, pronta a non far rimpiangere l'Antonella Elia dell'ultima edizione del Gf Vip. A dispetto dunque di quanto si diceva sui media, in particolare di una certa difficoltà a convincere l'ex soubrette di Libero, è di poche ore fa la certezza della sua partecipazione al reality show di Canale 5”.

Grande Fratello Vip 5 concorrenti: il fratello di Balotelli e Francesco Ricci? GF VIP 5 NEWS

Tra i possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 5 spuntano due nuovi nomi: "Si sussurra che il GF Vip abbia messo gli occhi su Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger. Riusciranno i due a entrare nella Casa?", spiega Oggi nella rubrica Pillole di Gossip a cura di Alberto Dandolo.