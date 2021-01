Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi sbotta: "E' insopportabile". Nomination

Grande Fratello Vip 5 nomination, mezza casa al televoto. Tommaso Zorzi: "Mario Ermito insopportabile". GF Vip 5 News

Nomination al Grande Fratello Vip 5: mezza casa al televoto: Dayane Mello, Giulia Salemi, Mario Ermito, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. I vip salvi dunque sono: Cecilia Capriotti, Andrea Zelletta, Carlotta Dell'Isola e Pierpaolo Pretelli. Tra le movitvazioni delle nomination spicca quella di Tommaso Zorzi a Mario Ermito. Tommy, chiamato a dire la sua scelta nel confessionale, non usa giri di parole nei confronti del concorrente del Gf Vip 5: "E' insopportabile". Poco dopo Mario Ermito, con nomination palese, ricambia il voto verso Tommaso Zorzi. Il televoto si concluderà nella puntata di lunedì 11 gennaio quando uno dei vipponi sarà eliminato e uscirà dalla Casa.

Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis eliminato.

Giacomo Urtis eliminato dal Grande Fratello Vip 5. Il pubblico prima ha salvato Andrea Zenga e Mario Ermito, poi Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando vs Dayane Mello.

Stefania Orlando ha confidato a Dayane Mello che preferisce sostenere i veterani nella Casa del Grande Fratello Vip 5 che hanno iniziato con lei l'avventura nel reality. La modella lo ha detto alle nuove arrivate Cecilia Capriotti e Carlotta Dell'Isola. "Ho espresso il desiderio di portare avanti le persone con cui ho cominciato. Il mio discorso è stato strumentalizzato", ha detto poi Stefania Orlando. Dopo questa frattura in nomination ha scelto di fare il nome di Dayane Mello e ha spiegato nel confessionale: "Per me lei ha fatto un colpo basso". Voto che la modella brasiliana ha poi contraccambiato.





Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli amore alle stelle.

Grande Fratello Vip 5 torna lunedì 4 gennaio, in prima serata su Canale 5. Nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventa ogni giorno più intimo e coinvolgente. "Senti che stai facendo la cosa giusta?", ha chiesto lui. E la concorrente del Gf Vip gli ha spiegato che non ha dubbi: "Sì perché sarei una pazza masochista a ribellarmi a qualcosa che mi fa stare estremamente bene. Estremamente felice. Veramente nell'iperuranio. All'inizio di un rapporto, generalmente, sono molto più filtrata. Il fatto che tu abbia già visto l'infarinatura generale mia, che tu l'abbia apprezzata e ti sia piaciuta, è un sospiro di sollievo. Io già solo per questo ho vinto".

Grande Fratello vip 5, Pierpaolo Pretelli: "Con Giulia Salemi ho l'opportunità di stare bene".

"Con lei ho l'opportunità di stare bene", ha detto Pierpaolo Pretelli di Giulia Salemi parlando con Samantha De Grenet.

Grande Fratello Vip 5, lite Stefania Orlando-Dayane Mello.

Dayane Mello al centro di una serie di discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Con Stefania Orlando il diverbio ha avuto toni molto accesi e, come al solito, le due non se le sono mandate a dire.

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: torna il sereno.

Anche nell’amicizia speciale tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò qualcosa sembrava essersi rotto per sempre...

... ma una lettera che Dayane Mello ha scritto all’attrice pare abbia riportato il sereno. "Amica della mia vita, ti voglio dire quello che di speciale sei. Conoscerti è stato importante, se una donna incredibile con un cuore enorme, voglio stare sempre al tuo fianco, nei momenti belli e quello brutti. Non importa quello che succede e quello che è successo", le belle parole di Dayane Mello scritte a Rosalinda Cannavò. L'attrice siciliana, dopo aver letto la lettera ha esclamato: "Mi manchi"

Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi vs Dayane Mello.

Intanto Giulia Salemi non tollera più i giudizi di Dayane Mello. Giulia difende con Samantha De Grenet il nuovo viaggio iniziato con Pierpaolo Pretelli nonostante Dayane pensi che lei non sia essere realmente felice.

Grande Fratello Vip 5 nomination: Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito, Giacomo Urtis.

Televoto decisivo anche questa settimana al Grande Fratello Vip 5. In nomination sono finiti Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito e Giacomo Urtis. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il Gf Vip 5. Ricordiamo che nella puntata prima di Capodanno era uscita Sonia Lorenzini.