Guardiola annuncia l'addio al Manchester City nel 2023: "Voglio una Nazionale"

Pep Guardiola ha annunciato che lascerà il Manchester City nel 2023. Nel suo futuro c'è allenare una Nazionale

Pep Guardiola ha già deciso il suo futuro. Il tecnico lascerà il Manchester City alla sccdenza naturale del suo contratto e dopo un periodo di riposo valuterà l'offerta di una Nazionale. D'altronde Guardiola ha vinto tutto in carriera e l'ultimo obiettivo nella sua esperienza al Citizen resta la vittoria della Champions League. Quale potrà essere la futura destinazione di Guardiola? La Spagna sembra l'opzione più probabile ma molto dipenderà dai Mondiali del 2022.

"Il prossimo passo della mia carriera sarà una Nazionale - ha affermato l'allenatore durante un evento dell'azienda brasiliana XP Investimento - Ma non lo farò subito… prima, dopo sette anni al Manchester City, dovrò riposarmi un po'. Mi servirà del tempo per stare tranquillo e soprattutto mettermi a studiare".

"Mi piacerebbe allenare agli Europei, in Copa America o al Mondiale", ha concluso Guardiola. Per prendere le redini di una Nazionale c'è però ancora tempo e altri traguardi da raggiungere, magari in compagnia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta spingendo per trasferirsi al City entro la chiusura del mercato del 31 agosto e l'offerta ufficiale potrebbe presentata dal suo procuratore Jorge Mendes già oggi.