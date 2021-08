Cristiano Ronaldo vuole solo il Manchester City e spinge per l'addio già oggi

Cristiano Ronaldo-City: il procuratore Jorge Mendes dovrebbe presentare oggi l'offerta agli inglesi. Il portoghese spinge per l'addio

Jorge Mendes è diventato il deus ex machina del mercato della Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, il procuratore è arrivato ieri a Torino per trascorrere la serata con il suo assistito Cristiano Ronaldo. L'obiettivo è quello di concludere il trsferimento del portoghese al Manchester City e i giorni scorrono velocemente (la chiusura del mercato è il 31 agosto). Mendes potrebbe presentare l'offerta ai Citizen già oggi, anche se potrebbe trattarsi di un'offerta non definitiva. Ronaldo pesa sul bilancio bianconero per 29 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Ronaldo-City: i bianconeri hanno già una lista di sostituti

Se effettivamente Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus difficilmente sarebbe possibile fermarlo, se non impossibile. D'altronde i segnali dell'addio sono stati numerosi nelle scorse settimane a partire dal post su Instagram del portoghese sul suo futuro, in cui non erano citati i bianconeri, fino alla partenza dalla panchina contro l'Udinese che come ha confermato il tecnico Allegri è stata condivisa con il giocatore. Non bisogna poi dimenticare il commento social dello sceicco Al Thani, patron del Paris Saint Germain, in cui lasciava intendere che non fosse poi così impossibile formare una coppia Cr7-Messi sotto la torre Eiffell.

L'approdo di Cristiano Ronaldo al Manchester City provocherebbe un vero e proprio effetto a catena che potrebbe coinvolgere anche Real Madrid, PSG e Mbappè, la cui volontà sembra quella di voler vestire la maglia dei Blancos. Nel frattempo, pare che la Juventus abbia già in mente i possibili sostituti di Cr7. Il primo sulla lista è Gabriel Jesus, che potrebbe essere inserito nella trattativa per il trasferimento al City del portoghese, ma si parla anche di Icardi e Martial. Tutto dipenderà dalla destinazione di Cristiano Ronaldo.