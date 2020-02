Guardiola alla Juventus? Pep comunica al Manchester City che non se ne va

Guardiola resterà al Manchester City? Il futuro dell'allenatore catalano è una delle grandi incognite sul mercato calcistico mondiale dopo l'esclusione dalla Champions League (e da qualunque competizione europea) del Manchester City per i prossimi due anni (con il club inglese che ha già annunciato ricorso al Tas di Losanna). Nelle scorse ore si erano moltiplicati i rumors sulla possibiltà che l'allenatore spagnolo lasciasse la squadra campione in carica della Premier League (che tra l'altro rischia la revoca del titolo nel 2014 per i fatti che hanno portato alla squalifica dall'Europa). Subito è partito il tam tam delle indiscrezioni di calciomercato: Juventus e Psg in prima fila, Bayern Monaco più sfumato.

Ma non è detto. "Guardiola rispetta sempre i suoi contratti e quello con il City scade nel giugno 2021", ha detto, nel corso di un'intervista a 'El Mundo, Josep Maria Orobitg, agente di Pep Guardiola. Il 49enne catalano sembra quindi pronto ad onorare il suo contratto con i 'citizens' nonostante la squalifica. Nelle prossime settimane si vedrà se a queste parole seguiranno i fatti e cosa deciderà di fare il club di Manchester alla luce di una esclusione dalle Coppe per due anni (sempre al netto del ricorso pendente al Tas...) che creerebbe certamente problemi sul bilancio e in prospettiva potrebbe incidere sul Fair Play Finanziario al momento del rientro in Champions.

DEL PIERO, 'GUARDIOLA ALLA JUVE? CHI NON VORREBBE IL MIGLIORE AL MONDO'

Nel frattempo a chiamare Guardiola alla Juventus è una leggenda bianconera del calibro di Alex Del Piero. 'Guardiola alla Juve? Chi non lo vorrebbe avere, è il miglior allenatore del mondo. Certo se il City resta fuori dalla Champions per uno o due anni credo che a molti giocatori e all'allenatore gli cambi la prospettiva. Quindi l'arrivo alla Juve potrebbe essere possibile. Anche se tra il dire e il fare....ma certo che quel mare che prima separava adesso si è ristretto. Guardiola è buono per qualsiasi club per quello che ha fatto in passato e quello che sta facendo adesso. Per la mentalità, la qualità del gioco e per la capacità di mettere insieme i giocatori. Ha vinto in Spagna, in Germania e in Inghilterra. Gli mancano la Francia e l'Italia, dove ha giocato con il Brescia e non ha vinto. Sarebbe molto interessante vederlo in Serie A. Sarà una calda estate, anche per il mondo del calcio'', ha spiegato Pinturicchio.

''In Italia ci sono già voci che dicono che l'allenatore e molti calciatori potrebbero lasciare il club inglese e tutto il mondo del calcio pensa di poter prendere qualcosa dal City. La scorsa estate si è parlato molto della possibilità che venisse alla Juventus e ora se ne parla di nuovo'', ha aggiunto Del Piero presente a Berlino per i Laureus Awards come ambassador. Secondo Pinturicchio comunque ''il calcio migliore in Europa è quello del Liverpool ma rivincere la Champions sarà molto difficile. L'anno scorso erano motivati dal fatto che avevano perso. Ma è incredibile quello che stanno facendo adesso, comunque più avanti mi aspetto un calo mentale''.