Guardiola, Del Piero e la battuta sulla scimmia e sul gorilla di Pep

Pep Guardiola conquista la semifinale di Champions League con il Manchester City (sarà sfida tra sceicchi contro il Psg di Neymar e Mbappè). Un traguardo che ha raggiunto molte volte in carriera (otto, raggiunto il record di Mourinho), però che non aveva mai centrato alla guida dei Citizen, venendo sempre eliminato ai quarti di finale nelle ultime tre stagioni. "Non credo che Guardiola avesse una scimmia sulla spalla. Aveva un gorilla...", ha detto Alessandro Del Piero, nel salotto Sky dopo la sfida che ha visto il club inglese eliminare il Borussia Dortmund di Haaland. Non senza qualche patema: dopo la vittoria per 2-1 in casa nel match d'andata, il Manchester City si è trovato sotto 1-0 (virtualmente eliminato), prima di conquistare il successo in rimonta (gol di Riyad Mahrez e Phil Foden).

"Semifinale? L'ho aspettata tanto, questa competizione determina il giudizio sul lavoro dell'anno: se vai avanti è buono, altrimenti è brutto. Fin qui eravamo stati brillantissimi, è veramente un sollievo essere in semifinale per la prima volta. Questa squadra, negli ultimi 10-12 anni, ha fatto un passo immenso, ma è solo la seconda volta che approda in semifinale in Europa. Siamo felicissimi", ha commentato Pep Guardiola. Sull'abbraccio con il suo pupillo Foden (da raccattapalle a star del Manchester City) dopo il gol ha spiegato: "Eravamo tutti lì, i giocatori hanno sofferto tanto nell'uscire tutti gli anni ai quarti. Non è la squadra di Pep, questo mestiere appartiene ai giocatori. Ora pensiamo al Psg, hanno battuto i campioni d'Europa ed è la squadra migliore insieme al Bayern. Ce la giocheremo".