Neymar? Messi o Ronaldo? Macché: Foden. Il calciatore che vale 500 milioni

FODEN, CALCIATORE DA... 500 MILIONI PER GUARDIOLA

"​Foden il più grande talento che abbia mai visto. E' l’unico giocatore che non può essere venduto in nessun caso. Neanche per 500 milioni di sterline". Parole pronunciate da Pep Guardiola non oggi, ma in tempi non sospetti: due anni fa prima di un amichevole estiva con lo Yokohama FM.

FODEN, DA RACCATTAPALLE A 'DIO' DEL MANCHESTER CITY DI GUARDIOLA

L'allenatore del Manchester City aveva fatto il prezzo, puramente virtuale per il suo talento allora 18enne (classe 2000) che si è coccolato anno dopo anno (10 presenze con 330 minuti giocati e 1 assist già nella stagione 2017/2018). Oggi è a pieno titolo centrocampista offensivo dei Citizen e della nazionale inglese: un trequartista versatile che potrebbe giocare ala o più interno e ora viene schierato come falso nueve. Lui che ai tempi di Manuel Pellegrini faceva il raccattapalle: nelle scorse ore Foden ha twittato una sua foto in cui lo si vede sullo sfondo mentre Jovetic era protagonista in campo con la maglia del City e una in cui è lui a indossare quella casacca. "How it started... How it’s going", ha scritto. I sogni sono diventati realtà.

Il talento che ha conquistato non solo l'allenatore catalano ma tutta una città. L'ex Oasis, Liam Gallagher, grande tifoso del Manchester City, ha twittato "Foden è Dio" dopo il 4-1 con cui i Citizen hanno espugnato l'Anflied Road (non succedeva dal 2003) che ha visto brillare la stella del giovane talento inglese con gol e assist. E sono 10 le reti con 6 passaggi vincenti nelle 28 partite stagionali tra Premier League, Champions, League Cup e FA Cup (e lo scorso anno era già andato a segno 8 volte con 9 assist nelle 38 presenze stagionali).

“Foden? In questo momento, deve giocare titolare con la Nazionale. Lui e Grealish in questo momento meritano di essere titolari inamovibili, sono i migliori giocatori inglesi in questo momento. Sono i migliori in tutto, sulla forma e sulla condizione atletica soprattutto. Sono i due giocatori più forti sui quali l’Inghilterra può contare maggiormente allo stato attuale. Quando parliamo di top player, come i talenti generazionali, questo ragazzi sono esattamente questo. Tutto ciò è fantastico e non posso che tifare per loro”, ha spiegato l'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand. E il ct Gareth Southgate prende appunti in vista del prossimo Europeo.