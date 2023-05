Guardiola accelera: vuole al Manchester City l'ex centrocampista dell'Inter

Kovacic-Chelsea, possibile addio a fine stagione

Mateo Kovacic potrebbe lasciare il Chelsea. Il 29enne centrocampista della nazionale croata (per due anni all'Inter, 80 presenze in maglia nerazzurra e 5 gol segnati, arrivò dalla Dinamo Zagabria) ha ancora un anno di contratto con i blues, ma medita di dare l'addio a Londra 12 mesi rispetto alla scadenza datata 30 giugno 2024.

Kovacic, sfida Manchester City-Bayern Monaco per l'ex Inter

E su Kovacic si potrebbe aprire un'asta internazionale. L'ex Real Madrid infatti piace a Thomas Tuchel (che lo ha allenato proprio al Chelsea) e Pep Guardiola.

Mateo Kovacic (foto Lapresse)



Si profila dunque una nuova sfida tra Bayern Monaco e Manchester City: dopo essersi affrontate sul campo in Champions League (nei quarti: 3-0 per i Citizen in casa loro e 1-1 in Germania), questa volta le due big sono rivali sul terreno del calciomercato.

Nelle scorse settimane Mateo Kovacic era stato accostato anche a Milan (a cui piace anche un altro centrocampista del Chelsea: il 27enne inglese Ruben Loftus-Cheek, mediano considerato non incedibile dal club londinese) e Juventus, ma sembra abbastanza complicato pensare a un suo ritorno in Italia...

Leggi anche

... e poi