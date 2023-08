Guerra Juve-Bonucci, interviene l'Aic: "Va reintegrato, dignità calpestata"

Leonardo Bonucci (foto Lapresse) fuori rosa, ma non è l'unico giocatore della Juventus fuori dal progetto tecnico

Juventus, l'ex capitano sempre più isolato. La situazione sta degenerando

La Juventus, così come tutte le altre squadre di Serie A, è impegnata nella definizione della rosa per la prossima stagione ormai alle porte. Il calciomercato è nella sua fase cruciale e le trattative si susseguono ma c'è un giocatore simbolo del club bianconero che da luglio è stato messo ai margini ed escluso dalla rosa: si tratta del capitano della Nazionale Leonardo Bonucci. Il club bianconero vuole che si trovi un'altra squadra, ma intanto la situazione sta diventando molto tesa e tra il calciatore e il club ormai è guerra. Il difensore Leonardo Bonucci deve essere reintegrato in rosa dalla Juventus. Lo fa sapere l’Associazione Italiana Calciatori attraverso il suo presidente Umberto Calcagno.