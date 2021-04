Haaland-Aguero, intrecci di mercato: assist alla Juventus dopo che Raiola...

Haaland, Barcellona irrompe nella 'partita' Real Madrid-Manchester City

Erling Haaland agita il calciomercato mondiale. L'attaccante norvegese (classe 2000) è l'obiettivo numero uno di Real Madrid (Florentino Perez vuole un top player per l'attacco: nei giorni scorsi rumors spagnoli davano la trattativa molto calda) e Manchester City (mentre il Bayern Monaco si è chiamato fuori: "Abbiamo il miglior calciatore del mondo in questa posizione, Robert Lewandowsky", ha detto Rumenigge). La Juventus è stata sulle tracce del giocatore prima che andasse al Borussia Dortmund, ora pare lontana dal poter tentare il colpo. Ma una indiscrezione di mercato potrebbe fornire un grande assist per i bianconeri: il Barcellona irrompe su Haaland. Secondo il quotidiano 'Sport' il padre dell'attaccante e il suo agente Mino Raiola sono a Barcellona dove li attendeva una persona molto vicina al presidente blaugrana Joan Laporta. Si tratta di un'operazione da 150 milioni di euro, tutt'altro che facile in tempi di crisi economica mondiale dovuta alla pandemia covid. La sensazione degli operatori di mercato è comunque che Haaland lascerà Dortmund quest'anno di fronte a offerte di un certo livello, visto che il prossimo anno 'basterebbero' 75 milioni (clausola rescissoria) per portarlo via dal Borussia.

Haaland-Barcellona? Juventus-Aguero

Perché Haaland-Barcellona sarebbe un assist alla Juve? Semplice, l'arrivo del norvegese finirebbe con il bloccare l'affare Aguero: il Khun si libererà a parametro zero a fine stagione dal Manchester City e sogna di vestire la maglia del Barça al fianco del suo grande amico Lionel Messi. Se l'affare sfumasse crescerebbero la chance della Juventus (ma attenti al Psg). Vero, il 32enne attaccante argentino al momento chiede la luna: 12 milioni netti come ingaggio. Deve scendere con il prezzo e l'aiuto del Decreto Crescita può aiutare l'operazione bianconera: dandodgli 10 milioni netti a stagione, al lordo costerebbe 15 milioni di euro e non 20. Ma l'arrivo di Aguero probabilmente porterebbe a una cessione: Cristiano Ronaldo (ma la sensazione è che resterà per il suo ultimo anno di contratto) o, più probabilmente in questo scenario, Paulo Dybala (anche se la paura juventina è di perderlo a parametro zero)...