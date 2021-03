Haaland al Real Madrid: colpo da 150 milioni. Addio Cristiano Ronaldo

Haaland-Real Madrid, colpo da 150 milioni di euro

"Il Real Madrid ha preso Erling Haaland e pagherà i 150 milioni di euro richiesti dal Borussia Dortmund". La bomba arriva dalla Spagna ed è firmata da El Chringuito (programma televisivo iberico in onda su Mega). Un botto clamoroso di calciomercato che cambierebbero tantissimi scenari. Da mesi in Spagna si racconta della volontà da parte del presidente blanco Florentino Perez di creare un nuovo ciclo partendo dall'arrivo di un centravanti di spessore internazionale e giovane. Haaland e Mbappè sono sempre stati i primi due nomi sul suo taccuino: ma se 21enne (a luglio) bomber norvegese è un giocatore sul mercato (se il Dortmund non lo vende quest'anno al miglior offertente, fra dodici mesi si potrà liberare con il pagamento della clausola da 75 milioni), arrivare alla stella francese è complicatissimo (vero che ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il Psg è pronto a un rinnovo da 35-40 milioni netti a stagioni e stringerà sui tempi dopo aver blindato Neymar fino al 2026).

Haaland al Real Madrid allontana il ritorno di Cristiano Ronaldo

L'arrivo di Erling Haaland al Real Madrid (bruciano la concorrenza dei top club di inglesi, Manchester City e United in primis) sarebbe un colpo da maestro di Mino Raiola. "Solo un massimo di 10 club possono permettersi di acquistare Haaland e quattro di questi sono squadre di Premier League. Non credo ci sia un allenatore o direttore sportivo al mondo che direbbe non sono interessato a lui. E' come dire che un team di Formula 1 non sarebbe interessato ad avere Hamilton", aveva detto il procuratore recentemente del suo gioiello. E un'affare di questo genere rischia di chiudere una volta per tutte le voci che danno Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Juventus per vestire nuovamente la camiseta blanca. In un momento di crisi economica per la pandemia di coronavirus difficilmente il club spagnolo potrebbe sostenere una seconda operazione così onerosa: CR7 è a bilancio per 29 milioni, senza dimenticare l'ingaggio che attualmente prende in bianconero (30 milioni a stagione).