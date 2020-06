Hakimi all'Inter (e 40 milioni al Real Madrid): assist e gol per Antonio Conte

Achraf Hakimi a un passo dall'Inter. Un colpo interessante quello (quasi) messo a segno da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Il 21enne terzino d'attacco marocchino (classe '98) di proprietà del Real Madrid è da due anni in prestito al Borussia Dortmund di Lucien Favre e piaceva a molti top club (in primis Bayern Monaco e Manchester City), ma il club nerazzurro a vicino alla fumata bianca. Un affare da 40 milioni per regalare ad Antonio Conte un giocatore esploso quest'anno e capace di mettere a segno 9 gol in 44 presenze (oltre a 10 assist assist, nel basket di parlerebbe di giocatore vicino alla 'doppia doppia') dopo i 3 (in 28 partite) della scosa stagione. Non male per un terzino, numeri che assomigliano a quelli del (futuro) cugino milanista Theo Hernandez. Veloce, tiro potente e capace di tirare le punizioni: Hakimi è un giocatore versatile.

L'Inter si rese conto dello strapotere del ragazzo proprio a sue spese a novembre, quando nel match di Champions League perso contro il Borussia Dortmund subì due gol dal talento marocchino (nel 3-2 subito in rimonta dopo lo 0-2 del primo tempo che aveva illuso i nerazzurri). Al Real Madrid venne lanciato quando aveva 19 anni da Zinedine Zidane (e collezionò 17 presenza con 2 gol quell'anno), ma in blancos rischierebbe di trovare poco spazio vista la presenza di Carvajal. Ecco perchè Florentino Perez è pronto alla cessione e l'Inter è vicina al colpo di mercato. Hakimi può fare la differenza come esterno alto nel 3-5-2 di Antonio Conte, ma quest'anno ha fatto molto bene anche giocando nei tre dietro la punta nel 4-2-3-1 (a sinistra) del Dortmund.