Hateboer da espulsione su Leao per Marelli-Cesari. Ma il Var... LA MOVIOLA

Hateboer su Rafael Leao da espulsione in Atalanta-Milan? Per Marelli e Cesari era da rosso

Atalanta-Milan (1-1, Bennacer risponde a Malinovsky) fa discutere alla moviola per l'intervento di Hateboer su Rafael Leao nel secondo tempo. L'arbitro Maresca estrae il cartellino giallo, ma secondo la moviola di Graziano Cesari e Luca Marelli, l'intervento a gamba tesa sull'attaccante rossonero meritava l'espulsione. Vediamo l'analisi dei due ex arbitri sul possibile rosso che avrebbe potuto permettere al Milan di giocare una buona parte della ripresa con l'uomo in più.

Atalanta-Milan, intervento di Hateboer su Rafael Leao. Cesari: "Per me è rosso"

L'ex arbitro di Serie A Graziano Cesari, moviolista per Mediaset, ha analizzato alla moviole l'intervento di Hateboer ai danni di Leao nel corso della ripresa della gara tra Atalanta e Milan, durante la trasmissione Pressing: "Guardate il direttore di gara, probabilmente vede qualche cosa ma non vede tutto perché il corpo di Hateboer limita la sua visuale e immediatamente estrae il cartellino giallo. Per me è rosso. Se Leao non riesce a far scivolare la punta sul terreno di gioco questo è un intervento cattivissimo che mette a rischio l’incolumità del giocatore. Il Var deve intervenire".

Atalanta-Milan, intervento di Hateboer su Rafael Leao. Marelli: ci sono tutti gli elementi per l'espulsione

Luca Marelli, intervenuto a DAZN e ha commentato il contatto tra Hateboer e Leao nel corso di Atalanta-Milan. Un intervento che poteva portare all'espulsione? "Episodio decisamente da cartellino rosso. Mi aspettavo che Valeri richiamasse Maresca. In campo si può anche sbagliare, ma ci sono tutti gli elementi per l'espulsione: piede alto, velocità e tacchetti esposti che colpiscono la gamba di Leao. Questo è un cartellino rossonero che doveva essere combinato dopo On Field Review. Responsabilità dell'arbitro di campo, ma anche di Valeri che dovrebbe richiamare Maresca".