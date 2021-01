Hauge, offerta al Milan dalla Bundesliga per il Vichingo rossonero

Hauge-Milan, offerta dal Bayer Leverkusen. No dei rossoneri

Jens-Petter Hauge ha ricevuto alcune offerte dalla Bundesliga. Il 21enne attaccante esterno del Milan piace a diversi club, in primi al Bayern Leverkusen (anche se, stando a Tuttosport, la richiesta sarebbe per un prestito sino al termine della stagione).

Il Milan però non ha alcuna intenzione di privarsi del giovane talento norvegese preso a settembre dal Bodo Glimt per poco più di 4 milioni di euro e che sin qui ha messo insieme 15 presenze tra Serie A ed Europa League con 4 gol complessivi (uno in campionato nella partita vinta 3-1 sul campo del Napoli) e un assist. Hauge è finito (insieme a Daniel Maldini) tra i 50 migliori giovani d'Europa secondo un report stilato dal sito ufficiale Uefa.