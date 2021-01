Iacchetti-Chiambretti, scintille a Tiki Taka. Il conduttore: "No ramanzine"

Botta e risposta tra Enzo Iacchetti e Piero Chiambretti nel corso di Tiki Taka. “Mi dispiace che nella vostra trasmissione che è piena di gente che sa di calcio abbiate parlato delle cagate di un ragazzino. Vorrei venire lì per imparare, perché mi piace come parlano Mughini e Zazzaroni", ha detto in tono bonario il conduttore di Striscia la Notizia riferendosi allo spazio che la trasmissione ha dedicato a vicende sentimentali e gossip sul campione della Roma, Niccolò Zaniolo.

“Quando parla così vorrei sposarmelo, è bravissimo”, ha risposto subito Piero Chiambretti.

Poi però al rientro da servizio ha puntualizzato. “Posso dire che la cagata non l’abbiamo fatta noi ma evidentemente l’hanno fatta i calciatori e che se io metto in onda una cosa del genere c’è un motivo? Mi sono un po’ innervosito, io che non mi innervosisco mai. Non amo le ramanzine da parte di chi dall’esterno vede dieci minuti e valuta un lavoro. Questo servizio è direttamente legato a un atteggiamento di comportamenti che i calciatori hanno”.

“Non parlo male della tua trasmissione, ho fatto una battuta”, ha voluto precisare Enzo Iacchetti gettando acqua sul fuoco.

Tra l'altro anche Enrico Vanzina in precedenza aveva osservato: “Parlate sempre delle solite cose”.

“Vanzina dice che diciamo le stesse cose, ma anche il calcio è sempre lo stesso. Enzo giustamente dice che abbiamo sbagliato a mettere il gossip, ma io spiego che invece il calcio è sempre più gossip di quello che dovrebbe essere. Il gossip mi fa impressione, ma questo programma parla di calcio e Zaniolo è un calciatore e io parlo di Zaniolo. Non è una polemica, ma una precisazione da parte dell’autore del programma che non ha mai fatto programmi di gossip e se lo infilo c’è un motivo. Non devo spiegare il programma, bisogna guardarlo”, le parole di Piero Chiambretti.