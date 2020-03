Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati? Le parole del pilota

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati? Il pilota dell'Aprila nel corso di una chat social assieme a Max Biaggi ha infatti tagliato corto: "E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!". La battuta è riferita al primo libro "Le corna stanno bene su tutto", scritto dall'influencer per raccontare la fine della storia con Andrea Damante.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati: le parole dell'influencer

Le voci di una rottura o comunque crisi tra Iannone e Giulia De Lellis - dopo mesi d’amore e una convivenza a Lugano - girano da qualche tempo e nei giorni scorsi l'influencer in un video tutorial aveva detto: “Sono tre settimane che non ne parlo, faccio dell’altro e vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice: ‘A buon intenditor poche parole’. Anche perché non mi piace, ogni volta, dovermi giustificare o dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.