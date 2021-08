Ibrahimovic a Sanremo 2022 con Amadeus? L'indizio. E il ritorno in campo...

Ibrahimovic a Sanremo 2022 con Amadeus? L'indizio

Zlatan Ibrahimovic prepara una doppietta? Dopo essere stato protagonista a Sanremo 2021, l'attaccante svedese potrebbe essere protagonista anche al Festival del 2022? Sul suo profilo facebook il fuoriclasse del Milan ha pubblicato il video del viaggio in moto per raggiungere il Teatro Ariston. Nel post, rivolto ad Amadeus, scrive: "Ti devo salvare anche l'anno prossimo?".

Ibrahimovic e Kessie verso il rientro: Milan-Lazio nel mirino

In attesa di capire se Ibrahimovic sarà nuovamente conduttore della kermesse canora di Rai1, Zlatan sta recuperando dopo l'infortunio al ginocchio rimediato sul finire dello scorso campionato ed è al lavoro per tornare in campo con la maglia del Milan. Non ci sarà domenica sera contro il Cagliari, ma, se tutto andrà bene, Stefano Pioli potrà riaverlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali (così come Franck Kessie) quando i rossoneri saranno impegnati contro la Lazio a San Siro (e il turno successivo di serie A li vedrà di scena nella casa della Juventus all'Allianz Stadium).