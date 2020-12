Ibrahimovic ancora out: tegola Milan. Pioli in emergenza: 4 assenze pesanti

Ibrahimovic salta Genoa-Milan

Milan ancora senza Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese salterà la trasferta dei rossoneri di mercoledì 16 dicembre contro il Genoa. Ibra punta al rientro in campo domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo (con la successiva partita infrasettimanale di San Siro contro la Lazio in programma il 23 dicembre). L'attaccante rossonero è tornato a lavorare in gruppo lunedì a tre settimane dalla lesione al bicipite femorale accusata a Napoli e ha saltato sei match tra campionato ed Europa League (diventeranno dunque sette).

Ibrahimovic e Kjaer ancora out nel Milan

Milan ancora senza Ibrahimovic e pure Simon Kjaer. Anche il difensore danese non è pronto al rientro dopo l'infortunio muscolare rimediato contro il Celtic Glasgow a San Siro il 3 dicembre. Pure per Kjaer la speranza del Milan è di riaverlo contro il Sassuolo.

Kjaer e Gabbia, emrgenza difesa nel Milan

Una brutta notizia, perchè in difesa è situazione di emergenza visto che pure Matteo Gabbia è out per "una lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro" accusata al terzo minuto di Milan-Parma (probabile un mese di stop). A questo punto è possibile che venga confermato il 20enne Kalulu al fianco di Alessio Romagnoli (l'alternativa è Duarte).

Bennacer niente Genoa-Milan e 2020 finito

Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia e anche Bennacer: la quarta assenza pesante del Milan è quella del centrocampista algerino. Lo sfortunato match con il Parma gli è costato una lesione al bicipite femorale destro: il giocatore sarà rivalutata fra 10 giorni, ma il suo 2020 ormai è finito. Anche a centrocampo dunque uomini contati e coppia centrale che sarà composta da Tonali e Kessie. Pioli invece recupera Saelemakers, ma il belga negli ultimi giorni si è allenato poco e dunque dovrebbe accomodarsi in panchina (con Castillejo titolare). In attacco al fianco di Rebic dovrebbe partire dal primo minuto Rafael Leao.