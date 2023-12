Ibrahimovic, rovesciata di Natale: Zlatan show in spiaggia a Miami. Video

Ibrahimovic show, rovesciata in spiaggia a Miami (Instagram iamzlatanibrahimovic)

Ibrahimovic rovesciata, spettacolo Zlatan in spiaggia a Miami

Zlatan Ibrahimovic, recentemente nominato "Senior Advisor della proprietà RedBird" del Milan, ha passato un Natale in spiaggia a Miami. Il super consulente di Gerry Cardinale ha postato sui social il video di una rovesciata spettacolare. "Still", scrive Ibra a corredo delle immagini.

Un gesto tecnico stilisticamente perfetto quello del fuoriclasse svedese presente venerdì scorso in tribuna a Salerno - mesto pareggio del Milan, con 2-2 con la Salernitana ultima classifica.

Ibrahimovic non dovrebbero invece esserci sabato 30 dicembre, in occasione della sfida casalinga dei rossoneri contro il Sassuolo, ultima partita di un 2023 pieno di luci e ombre per il Milan.