Ibrahimovic-Sanremo 2021: il Festival cerca il gol di Zlatan. Ma le date...

Ibrahimovic-Sanremo 2021, Fiorello-Amadeus cercano il gol di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021. Un'indiscrezione clamorosa, ma molto concreta, perché le trattative per portare il campione del Milan sul palco del Teatro Ariston sarebbero già buon punto. Lo riporta Dagospia. Il Festival dunque potrebbe giocare a 3 punte quest'anno: oltre alla coppia Amadeus-Fiorello, per una sera, ci sarebbe Zlatan. Anzi, il sogno sarebbe di coinvolgerlo per più puntate. Attenzione però agli incastri della date.

Ibrahimovic-Sanremo 2021, le date del Festival e... del Milan

Sanremo 2021 andrà in scena dal 2 al 6 marzo, improbabile che Ibrahimovic possa 'scendere in campo' nelle prime due serate visto che il Milan dovrebbe giocare contro l'Udinese il 3 (anche se non sono ancora stati stabiliti gli anticipi e i posticipi per quel turno di serie A) e il 7 sarebbe di scena a Verona (dunque per la serata finale del 6 è complicato pensare che possa essere presente Ibra). Giovedì 4 e venerdì 5 marzo dovrebbero essere le serate più indicate per vedere Zlatan.

Ibrahimovic-Sanremo 2021 e il sogno Gerry Scotti

Oltre all'attaccante del Milan potrebbe anche arrivare un’altra sorpresa, quella legata alla presenza di Gerry Scotti, già lo scorso anno a un passo dalla kermesse canora.

Ibrahimovic infortunio, le partite che salterà con il Milan

Ibrahimovic intanto cerca di recuperare dall'infortunio della scorsa settimana: la soffusione emorragica del muscolo soleo del polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo (sarebbe stato il rientro in campo dopo il problema muscolare del 22 novembre a Napoli) e che lo terrà fuori per Milan-Lazio (23 dicembre, 20.45), ma anche nei primi match del 2021 a Benevento (domenica 3 gennaio, ore 18) e quasi certamente a San Siro contro la Juventus (domenica 6 gennaio, 20.45). La speranza, per i rossoneri è di rivederlo in campo attorno a metà gennaio (Milan-Torino del 9 o Cagliari-Milan del 18).