Ibrahimovic stende il Napoli, ma è ansia Milan per l'infortunio di Zlatan

IBRAHIMOVIC STENDE IL NAPOLI. MILAN VINCE 2-1 AL SAN PAOLO

Il Milan vince a Napoli 3-1 con la doppietta di Ibrahimovic e il gol di Hauge. Il diavolo sale a 20 punti e rimane leader solitario in classifica dopo l'ottava giornata. I rossoneri passano al San Paolo con lo show di Ibra. Lo svedese sblocca il risultato al 20' con un imperioso colpo di testa e concede il bis al 54', insaccando di ginocchio da due passi dopo il cross preciso di Rebic. Il Napoli accorcia le distanze al 63' con Mertens, che batte Donnarumma da distanza ravvicinata. Gli azzurri restano in 10 per l'espulsione di Bakayoko al 65', si riversano in avanti per cercare il pareggio ma nel finale vengono puniti da Hauge, che firma il 3-1 e fa calare il sipario. Il Milan chiude la serata trionfale con una nota stonata: Ibra deve uscire per un problema muscolare alla coscia sinistra e rischia di doversi fermare per infortunio.

Infortunio Ibrahimovic, Bonera: "Problema muscolare, vediamo nei prossimi giorni"

L'infortunio di Ibrahimovic? "Non abbiamo grosse indicazioni, aveva il ghiaccio. Vedremo nei prossimi giorni, sembra un problema muscolare, ma non conosciamo l'entità. Lui non è solito uscire dal campo, vediamo gli esami nei prossimi giorni", ha spiegato Daniele Bonera, collaboratore del tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport dopo il successo del Milan sul Napoli.

NAPOLI-MILAN 1-2, BONERA "MILAN OBBLIGATO A CRESCERE, NON A VINCERE"

"Abbiamo a disposizione una grande rosa, questo cammino parte da lontano. Vogliamo stare in alto il piu' possibile ma e' ancora lunga. Il nostro campionato ci ha insegnato a non sottovalutare nessun avversario. Ci sono squadre che hanno investito e sono state costruite con l'idea di vincere il campionato, noi onestamente non per vincere subito ma il nostro percorso ci permette di crescere partita dopo partita". Cosi' Daniele Bonera, in panchina al posto di Pioli (positivo al Coronavirus) nella vittoria del Milan sul campo del Napoli, che vale il primato in classifica. "Abbiamo l'obbligo di crescere, l'obbligo di vincere non ce lo ha imposto nessuno - prosegue l'assistente dello staff tecnico rossonero -. Questo e' un successo importante, rafforza la convinzione che stiamo lavorando nella direzione giusta. Mi sembra prematuro parlare di qualcosa che si aggiudichera' a maggio. Pioli era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutta la squadra negli spogliatoi".

NAPOLI-MILAN 1-2 TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz (45' st Elmas), Bakayoko; Politano (24' st Petagna), Lozano (11' st Zielinski), Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Demme, Lobotka, Llorente. Allenatore: Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers (28' st Castillejo), Calhanoglu (42' st Krunic), Rebic (29' st Hauge); Ibrahimovic (34' st Colombo). A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Diaz, Tonali. Allenatore: Bonera

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 20'pt, 9' st Ibrahimovic (M), 18' st Mertens (N), Hauge 50' st (M)

NOTE: Al 20' st espulso Bakayoko (N) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mario Rui (N), Calabria, Kessie (M). Recupero: 3' e 5'