Icardi torna in Italia? Avvistato all'Armani Cafè a Milano. Inter, Milan, Juventus o...

Icardi torna in Italia? Avvistato all'Armani Cafè a Milano

Avvistato ieri sera Mauro Icardi a Milano, all'Armani Cafè. Il bomber, ex capitano dell'Inter oggi in forza al Galatasaray dopo una parentesi al Psg, è stato notato mentre sedeva a un tavolino dell'esclusivo locale in Via Manzoni. Si tratta di una semplice visita di cortesia, visto che l'argentino ha ancora casa a Milano? O c'è dell'altro? Il campionato turco è in pausa e la prossima partita della sua squadra si svolgerà la prossima settimana, in Europa League contro il Tottenham.

Ma più d'uno sogna: non sarà che Maurito progetta un ritorno in Italia? E chi potrebbe permettersi il suo maxi-ingaggio da 10 milioni di euro all'anno? Difficile che sia una squadra di Milano, visto che il Milan ha il suo giocatore più pagato in Leao (intorno ai 6 milioni di euro) e l'Inter corrisponde a Lautaro Martinez 9 milioni ogni 12 mesi. Quasi impossibile anche la Juventus, che sta avviando con Thiago Motta un profondo rinnovamento e ringiovanimento della rosa e difficilmente accetterebbe una personalità ingombrante come Icardi Sì, perché c'è da dire che se le doti di bomber non si discutono, Maurito lascia a desiderare nei rapporti con i compagni, che ne hanno sempre sottolineato l'atteggiamento strafottente e l'incapacità di fare squadra.

E dunque? L'unica ipotesi che potrebbe restare in piedi è quella di finire al Como, di proprietà dei miliardari Hartono, che ha abituato i suoi tifosi ad acquisti a effetto, complice anche la presenza di Cesc Fabregas in panchina. Così, chissà che in una notte autunnale milanese Icardi non abbia deciso di provare il clamoroso ritorno in Serie A, dopo la definitiva rottura con Wanda Nara. Sarà vero o solo una suggestione? Il mercato di gennaio si avvicina, non resta che aspettare.