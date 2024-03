Igor Tudor allenatore della Lazio: ufficiale il dopo Sarri. Cifre e dettagli

Igor Tudor alla Lazio per il post-Mazzarri. Accordo con Lotito

Igor Tudor è il nuovo allenatore della Lazio. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha incontrato a Roma il tecnico croato ex Marsiglia - che guidò sino al terzo posto in Ligue 1 nel 2023 - e Verona - condotto alla salvezza - oltreché difensore della Juventus per otto stagioni (1998-2005 e 2006/2007 con 110 presenze in maglia bianconera) e il suo agente Anthony Seric.

Intesa di massima per un contratto fino al 30 giugno 2025, con l'opzione per un altro anno con con un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.

Martusciello in panchina per Frosinone-Lazio, poi inizia l'era Tudor

Igor Tudor prenderà dunque la guida della Lazio dopo le dimissioni dei giorni scorsi da parte di Maurizio Sarri. Contro il Frosinone andrà in panchina Giovanni Martusciello che potrebbe restare poi come vice del mister croato.

Lazio-Tudor, sfida alla Juventus in Coppa Italia

Il club capitolino - eliminato agli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco - in questo finale di stagione cercherà di vincere la Coppa Italia (semifinale contro la Juventus, andata 2 aprile a Torino e ritorno il 23 al'Olimpico) e di recuperare posizioni in campionato: Lazio attualmente nona in classifica con 40 punti a -7 dall'Atalanta sesta, -8 dai cugini della Roma e con il Bologna quarto lontanissimo (i felsinei sono a +11).