Il Villarreal vince l'Europa League: Rulli mette k.o. il Manchester United

Il Villarreal si aggiudica l'Europa League, al termine di una emozionante sfida decisa ai calci di rigore. E' stato necessario far cimentare anche i portieri dal dischetto e proprio la loro differente prestazione ha deciso la sfida: De Gea, spagnolo che difende i pali del Manchester United, ha sbagliato il suo penalty, dopo non essere riuscito a pararne nemmeno uno.

La sfida è quindi finita 11-10 per il “Sottomarino giallo” di Unai Emery, che si conferma autentico mattatore della competizione, già vinta per tre volte con il Siviglia. Si infrange invece il sogno della città di Manchester, che sperava in un “Double” europeo, visto che sabato sera il City sarà impegnato nella finale di Champions League contro il Chelsea: un derby tutto inglese, che avrebbe potuto ripetersi nella prossima Supercoppa. Non sarà così, nonostante il grande equilibrio in campo.

Il Villarreal era passato in vantaggio al 29° grazie a Gerard Moreno, abilissimo nell'intercettare in spaccata uno spiovente su punizione di Dani Parejo. Il pareggio era arrivato al 55° grazie a Cavani, lesto nel ribadire in rete un rimpallo dopo essere partito ai limiti del fuorigioco: dopo la sospensione per il controllo al VAR, i “Red Devils” hanno potuto esultare.

Nei supplementari la stanchezza ha abbassato il ritmo della sfida e quindi anche l'intensità delle emozioni. Ci sono voluti ben ventidue calci di rigore per decidere la squadra vincitrice e alla fine è stata determinante l'abilità coi piedi degli estremi difensori: Rulli prima ha battuto De Gea dagli 11 metri e poi ha parato la conclusione del collega. E così il Villareal ha scritto una pagina importante della sua storia: alla sua prima finale europea, ha conquistato la coppa.