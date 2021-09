Infinity, problemi e disservizi come DAZN. Mediaset: "Vi rimborseremo"

Champions League, Infinity non funziona e scoppia la polemica sui social network. Mediaset si scusa e prolunga a tutti l'abbonamento di 15 giorni

L'Italia non sembra ancora pronta a godersi lo sport in streaming. Dopo i pesanti problemi registrati dai clienti di DAZN nelle prime giornate di Serie A, che l'app ha motivato affermando fosse colpa di uno "spike di due minuti", anche Infinity+ ha mancato l'esordio in Champions League. Molti dei clienti della piattaforma di Mediaset, infatti, hanno lamentato schermi neri, blocchi e caricamenti infiniti mentre avrebbero dovuto seguire Malmoe-Juventus o Villareal-Atalanta. La maggior parte degli utenti delusi si è sfogata sui social network.

Infinity non funziona, scoppia la polemica social: "Dalla padella alla brace"

Su Twitter sono tantissimi coloro che paragonano i disservizi di Infinity+ con quelli di DAZN. "Dalla padella alla brace diventa da DAZN a infinity", scrive un utente.

La Treccani aggiorna i modi di dire. Dalla padella alla brace diventa da #Dazn ad #Infinity pic.twitter.com/3WHVy6hTsa — davide di marco (@dima995) September 14, 2021

Alcuni arrivano a dire che il servizio di Mediaset sia anche peggiore: "server che fanno più schifo.

Le foto di schermi completamente oscurati o immagini delle partite bloccate condivise dai clieni dell'app di streaming sono davvero tantissime.

C'è chi poi si preoccupa di quello che succederà questa sera con due partite di cartello come Real Madrid-Inter e Liverpool-Milan: "Se domani col Milan fate le stesse storie di questa sera sbrocco. Se non siete in grado di dare un servizio non fatelo e dedicatevi ad altro".

Se domani col Milan fate le stesse storie di questa sera sbrocco. Se non siete in grado di dare un servizio non fatelo e dedicatevi ad altro#infinity — graceoutofthewoods (@GretaSmara) September 14, 2021

Infinity non funziona, Mediaset si scusa: "Vi rimborseremo"

Infinity al contrario di DAZN ha scelto di assumersi una parte delle proprie responsabilità con un tweet in cui non solo si scusa ma promette una forma di compensazione. "Scusate, eravate tantissimi. Ci scusiamo con chi ha avuto disservizi nonostante il problema non sia stato causato da noi. Abbiamo deciso di prolungare a tutti di 15 giorni la scadenza del mese di fatturazione di Infinity+", scrive Mediaset.