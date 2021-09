Infortunio Dybala-Morata: condizioni e quando potrebbero rientrare

Infortunio Dybala-Morata: i due attaccanti hanno lasciato il campo per un infortunio muscolare contro la Sampdoria. A rischio Chelsea e derby con il Torino

La Juventus batte la Sampdoria per 3 a 2 ma perde due pezzi importanti in vista dell'importante sfida in Champions League con il Chelsea e forse anche del derby con il Torino. Paulo Dybala al 22' è costretto ad essere sostituito per un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Alla fine della partita l'argentino, che ha segnato il gol dell'1 a 0 e il 104esimo in maglia bianconera e il 90esimo in Serie A, è stato seguito dal compagno di reparto Alvaro Morata.

Infortunio Dybala-Morata: condizioni e probabile rientro

Dybala è uscito in lacrime dal campo e in molti hanno pensato che l'attaccante avesse compreso che l'infortunio fosse piuttosto grave. Anche Morata ha subito un problema fisico simile, anche se per entrambi non è ancora chiaro di quale entità. I due giocatori sosterranno oggi gli appositi esami strumentali al J Medical. In attesa dei risultati sembra che il tecnico Massimiliano Allegri sembra abbia già le idee chiare su quando Dybala e Morata rientreranno. "Ci vediamo dopo la sosta. - ha detto il tecnico livornese ai microfoni di Sky e DAZN abbozzando un mezzo sorriso - Sicuramente non ci saranno né col Chelsea né col Torino, abbiamo una settimana con queste due partite, poi c’è lo stop per le nazionali e speriamo di riaverli dopo. Ci sono gli altri".

Dybala nonostante le lacrime sembra comunque fiducioso che i tempi di recupero saranno brevi. "Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. - ha scritto l'attaccante juventino su Instagram - Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile".