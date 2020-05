Inter, addio allo sponsor Pirelli? Derby orientale Evergrande-Alibaba-Samsung

Inter, addio allo storico sponsor Pirelli? Tronchetti Provera: "Il prossimo dalla Cina"

Lunedì l’ad di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha parlato del rapporto con l’Inter e della volontà di andare avanti insieme a Suning. Ma all’orizzonte per lo sponsor nerazzurro potrebbero esserci dei cambiamenti: “Il club e Pirelli, main sponsor dal 1995, stanno lavorando per il futuro - dice a La Gazzetta dello Sport -. Magari per tenere il marchio sulle divise di allenamento, oggi griffate Suning. Ma per lo sponsor 'vero' la famiglia Zhang vuole alzare l’asticella, avvicinandosi ai top club europei. Nella stagione 2018-2019, grazie anche ai bonus per la Champions, Pirelli ha versato nelle casse nerazzurre 19 milioni. Il compenso base è di 12 milioni, l’obiettivo della dirigenza, prima del coronavirus, era raggiungere i 25-30, cifra non troppo lontana dai 42 milioni a stagione che lega la Juve a Jeep".

Il prossimo sponsor dall'Oriente?

E ancora: "Le trattative sono già cominciate: molto probabile che il nuovo sponsor arrivi dalla Cina. Si era parlato di Samsung, che compare sulle maglie dello Jiangsu, e anche di Evergrande, visto che entrambi i marchi hanno legami strategici col gruppo Suning”. Sono emersi finora i nomi di Samsung, che già compare sulle maglie dello Jiangsu, di Evergrande, altro marchio che ha legami stratetigici con il gruppo Suning e di Alibaba, multinazionale cinese privata nel campo del commercio elettronico.