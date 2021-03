Inter al fondo arabo: conferme su bin Salman. L'offerta che stuzzica Suning

Inter al fondo arabo: conferme su bin Salman

Bc Partners non molla la presa sull'Inter, ma la fumata bianca non pare vicina (c'è ancora distanza domanda-offerta) e intanto la proprietà cinese di Suning tiene aperti altri tavoli. Come raccontato nelle scorse ore in lizza ci sono anche gli americani del fondo Fortress e cresce l'ipotesi legata agli arabi del fondo Pif (Saudi public investment Fund). Mohammad bin Salman, membro della famiglia reale, è famoso in Italia negli ultimi giorni per aver invitato l’ex premier Matteo Renzi a una conferenza infatti vorrebbe entrare nel calcio, non da oggi. Nel 2020 fu vicino al Newcastle ma poi tutto sfumò. Si parlò anche di Roma nei mesi scorsi, prima che si arrivasse a trovare l'accordo per il passaggio a Friedkin. Il Sun in estate accostò Mohammad bin Salman anche al Milan (ma Elliott non ha in programma la cessione del club rossonero).

Inter-Mohammad bin Salman: l'offerta che stuzzica Suning

E ora ecco la pista Inter. L'ipotesi potrebbe decollare perché il fondo arabo (da 400 miliardi) è interessato al 30% del club, ossia una quota di minoranza. Situazione che permetterebbe a Suning di incassare una cifra importante (si parla di 300 milioni) e allo stesso tempo di restare alla guida della società nerazzurra sino al termine della stagione, riuscendo così a festeggiare il probabile scudetto dell'Inter di Antonio Conte.