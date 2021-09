Inter-Atalanta 2-2 show a San Siro: gol annullati, pali e rigori sbagliati

INTER, DIMARCO: "RIGORE? DISPIACE, LA CURVA MI HA RINCUORATO"

"Il rigore sbagliato? Ho tirato cosi' perche' avevo gia' deciso in precedenza. Capita, anche se mi dispiace non aver potuto far vincere la squadra. In ogni caso la curva mi ha subito rincuorato. E' stata veramente una bella partita, i tifosi sono stati importanti. E' un peccato pero' aver perso qualche punto per strada. Io cerco sempre di migliorarmi e provero' a farlo anche nei calci di rigore". Lo ha dichiarato ai microfoni di DAZN Federico Dimarco, protagonista in negativo del penalty fallito a pochi minuti dal termine nel pareggio tra Inter e Atalanta.

INTER, INZAGHI: "RIGORE DIMARCO? SCELTA MIA, GARA EMOZIONANTE"

"E' stata una partita molto emozionante, senz'altro la gente si sara' divertita, anche se rimane l'amaro in bocca. Forse avremmo meritato qualcosa di piu', senza nulla togliere all'Atalanta. Il rigore sbagliato da Dimarco? La decisione e' stata mia. In quel momento mi sembrava piu' fresco Federico, anche perche' li aveva calciati sempre bene. Mi dispiace perche' si sarebbe meritato il gol della vittoria a San Siro. Ha preso la traversa e ci dispiace". Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, dopo il pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. L'allenatore nerazzurro prova a vedere il bicchiere mezzo pieno nonostante i rimpianti: "Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato, ma nel secondo tempo si e' vista un'ottima Inter contro una squadra forte - prosegue Inzaghi a DAZN - I giocatori in panchina sono entrati nel migliore dei modi, anche lo stesso Sanchez, e non puo' che far piacere a un allenatore. Anche Vecino e Dumfries sono subentrati bene, senza dimenticare nessuno. Abbiamo bisogno di tutti giocando ogni tre giorni, soprattutto vedendo i ritmi di stasera. Barella? Ormai e' da un paio d'anni che gioca a questi livelli. Non mi ha meravigliato, mi aspettavo un giocatore cosi'".

Demiral - Dzeko (Lapresse)



INTER, LAUTARO MARTINEZ: "RIMONTA? NON PUO' SUCCEDERE"

"Loro sono una squadra forte e fisica, che gioca molto in uno contro uno. Conoscevamo il loro modo di giocare. Ma credo che abbiamo avuto carattere, pareggiando una gara complicata. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. La rimonta dell'Atalanta? Quando andiamo in vantaggio a casa nostra non puo' succedere". Lo ha detto Lautaro Martinez ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio tra Inter e Atalanta. I padroni di casa a San Siro hanno fallito il rigore potenzialmente decisivo nel finale di gara: "Ogni allenamento calciamo i rigori, il mister ha deciso che lo calciasse Dimarco. Sono felice per la squadra ma dobbiamo dare di piu'. Anche in Champions League dobbiamo vincere e fare il nostro gioco"

INTER, MAROTTA: 'AZIONARIATO POPOLARE? L'INTER ADESSO E' TRANQUILLA'

"L'azionariato popolare? A livello mediatico si è parlato moltissimo, Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. C'è una grande società che ha speso tanti milioni di euro ed ha ridimensionato gli investimenti, l'Inter adesso è tranquilla e possiamo andare avanti con grande serenità. Non è una situazione che tocca solo l'Inter ma tutti i club italiani. La famiglia Zhang ama dare alla squadra tranquillità, vuole continuare a vincere e di conseguenza dobbiamo loro rispetto". Sono le parole dell'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Dazn in occasione del match tra Intere Atalanta.

ATALANTA, PESSINA: "RIGORE DIMARCO? PENSAVO INCROCIASSE"

"Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, volevamo vedere se potevamo giocarcela contro una squadra del genere. Abbiamo attaccato molto ed e' stata una partita equilibrata. Io e Malinovskyi cercavamo di abbassarci un po' per metterli in difficolta' e di fatto ci siamo riusciti. Abbiamo pareggiato una partita molto importante. Dimarco? Pensavo incrociasse il rigore". Lo ha detto Matteo Pessina ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio tra Inter e Atalanta.

ATALANTA, GASPERINI: "NE USCIAMO PIU' FORTI E CONSAPEVOLI"

Malinovskyi - Zapata (Lapresse)



"Inter, Milan e Napoli sono le squadre che hanno dimostrato di piu' fin qui, poi sono sicuro che la Juventus rientrera'. Noi cerchiamo di migliorarci e risalire, andando a prendere quelle davanti. Usciamo da questa gara molto piu' forti e consapevoli". Cosi' Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo il pareggio per 2-2 contro l'Inter. La gara di San Siro e' stata piena di ribaltamenti di fronte: "Ci sono stati episodi a favore di una e dell'altra squadra - prosegue a DAZN - e' stata una grande partita che entrambe hanno cercato di vincere. Siamo stati vicini a perdere ma anche vicini a vincere. Dobbiamo essere orgogliosi di questa prestazione. I cambi dell'Inter sono stati importanti, mentre noi avevamo qualche giocatore acciaccato. Non siamo riusciti a tenere su Dimarco, che e' quello che ci ha messo piu' in difficolta'. Con l'ingresso di Pasalic pero' abbiamo sistemato le cose", conclude Gasperini.

INTER-ATALANTA 2-2

Secondo pareggio in campionato per l'Inter che a San Siro chiude 2-2 la partita che la vedeva opposta a un'ottima ATALANTA. I nerazzurri si illudono con il gol di Lautaro Martinez al 5' a cui replicano Malinovskyi, 30', e Toloi, 38'. Nella ripresa, minuto 71, Dzeko pareggia. Nel finale rigore sbagliato da Dimarco che prende la traversa. In classifica i nerazzurri salgono a 14 punti, a 11 i bergamaschi

Al 5' l'Inter indirizza subito il match sul binario giusto, ripartenza nerazzurra con Barella che pesca a centro area Lautaro che con una deviazione aerea beffa. Al 26' dopo una serie di rimbalzi in area palla per Pessina murato da Brozovic. Alla mezz'ora il pari atalantino, la squadra di Gasperini ruba palla a centrocampo, la palla arriva a Malinovskyi che con un tracciante indirizzato al palo lontano supera Handanovic. Otto minuti più tardi il centrocampista ucraino impegna con un siluro da fuori il portiere nerazzurro costretto a respingere di pugni, sulla sfera si avventa Toloi che ribadisce in rete.

A inizio ripresa Freuler va sulla fascia e la mette in mezzo, Malinovskyi tocca con Handanovic che salva in corner, sull'angolo colpo di testa di Palomino fuori di un nulla. La replica interista è una conclusione da fuori di Calhanoglu alta. Al 50' sassata di Malinovskyi su punizione e palla sul palo interno, Zapata non arriva di pochissimo alla deviazione sotto-porta. Triplo cambio per Inzaghi, dentro Dimarco, Dumfries e Vecino per Bastoni, Calhanoglu e Darmian. Al 59' Barella crossa sul secondo palo per Vecino, Musso alza sopra la traversa. Aumenta la pressione la squadra di casa. Poco dopo tiro-cross di Barella con un velo che obbliga Musso a un miracolo, sulla sfera si avventa Lautaro che non trova la palla. Corre ai ripari Gasperini, fuori Zapata, Pessina e Malinovskyi per Ilicic, Djimsiti e Piccoli. Infortunio muscolare per Palomino, entra Maehle. Al 71' arriva il pari dell'Inter, Dimarco calcia con Musso che devia di piede ma su Dzeko che dall'area piccola insacca. Inter galvanizzata, Dimarco serve ancora il bosniaco che in torsione sfiora la traversa.

Replica degli atalantini con Maehle il cui diagonale esce non di molto. Poco dopo affondo di Dumfries, Musso gli chiude lo specchio. Gasperini inserisce Pasalic per Zappacosta. Inzaghi punta per gli ultimi minuti sulla freschezza di Alexis Sanchez, fuori Lautaro. Ancora ATALANTA, un destro di Ilicic alzata in angolo da Handanovic. All'84' svolta della partita, un fallo di mano di Demiral viene sanzionato da Maresca con il penalty, sul dischetto va Dimarco che colpisce la traversa. Per la regola del 'gol sbagliato, gol subito', all'87' l'ATALANTA passa in vantaggio, Piccoli si gira e con un tiro centrale beffa Handanovic ma l'arbitro annulla. Nel recupero Sanchez la mette al centro per Dzeko che di testa conclude a lato. E' l'ultimo acuto della gara, finisce 2-2.