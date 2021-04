Inter da un miliardo di euro: piano Suning per tenere il club. E gli arabi..

Inter da un miliardo di euro: piano Suning per tenere il club

Inter a un passo dallo scudetto e Suning vuole festeggiarlo tenendo il club. Non solo fino al termine della stagione, ma l'idea è di provare a restare in sella anche oltre, rilanciando un progetto che si sta rivelando vincente. Il colosso cinese sta studiando un progetto in due fasi. Zhang è intenzionato a restare in sella e resta fermo sulla valutazione del club nerazzurro a un miliardo di euro. "E' allo studio nel quartier generale di Suning, a Nanchino, da parte del presidente Steven Zhang e del suo braccio destro, Simon Yang, che starebbero parlando da qualche settimana con la sede newyorkese di Goldman Sachs, che si è aggiunta alla branch asiatica che da qualche mese ha in mano il dossier", scrive Carlo Festa sul Sole 24 Ore. "Non più al vaglio la cessione del club (che potrebbe avvenire soltanto dopo lo scudetto di fronte ad un'offerta di un miliardo di euro) o un finanziamento ibrido da parte di un fondo specializzato".

Le due fasi per tenere il controllo dell'Inter da parte di Suning? "La prima prevedrebbe un prestito ponte da 50 milioni per arrivare a fine campionato e affrontare le scadenze, a cominciare dal pagamento degli stipendi dei giocatori fino al versamento degli interessi sui bond, previste a fine giugno e poi a dicembre. Nella seconda tappa dovrebbe essere cercato un nuovo soggetto finanziario disposto a entrare in minoranza al posto di LionRock, che possiede circa il 30,5% del club", sottolinea Carlo Festa su Il Sole 24 ore. Insomma, l'ingresso di un nuovo alleato nel capitale dell'Inter. Nomi? "Bain Capital Credit, assieme agli avvocati di Linklaters, Fortress (con Grande Stevens International) e altri soggetti si sono fatti avanti per un finanziamento. Il fondo sovrano saudita Pif (che avrebbe Freshfields come legale) sembra essersi allontanato. E il tempo scorre"

Intanto a fine giugno ci sarà la prima scadenza per gli interessi sui bond e sarà un momento importante che aiuterà a capire il futuro dell’Inter guidata da Suning e se questo piano sia o meno attuabile.