Inter fallimento, addio Champions. Antonio Conte vs arbitri. E con Capello...

"Non siamo stati fortunati in tutta questa Champions col Var e gli arbitri, mi sento di dire che l'Inter non è stata rispettata guardando a ritroso a tutte le situazioni che non sono state viste o comunque non sono state valutate", le parole del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dalla Champions League dei nerazzurri a seguito del pareggio per 0-0 a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk.

Atmosfera elettrica nel dopo partita di Inter-Shakhtar quando Antonio Conte va a parlare ai microfoni di Sky. “Non ho niente da rispondere”, le parole dell'allenatore dell'Inter quando Fabio Capello gli dice che non ha 'visto la cattiveria di chi deve vincere per forza e tu che sei stato prima calciatore e adesso allenatore sai di cosa parlo'. Questo può essere considerato un passo indietro in Europa, anche dal punto di vista del gioco? Gli viene domandato da Anna Billò. E lui: “Oggi lo Shakhtar ha stravolto il loro sistema di gioco che per loro è l’Ave Maria, ogni volta contro di noi stravolgono il loro gioco, pensate prima di fare le domande". Capello ha quindi chiesto a Conte: "Non avete un Piano B? “Il Piano B lo abbiamo ma non lo diciamo per non renderlo pubblico perché altrimenti ci studiano pure quello e siamo rovinati”, la replica del tecnico interista.

"Di solito si dice che chi vince festeggia e chi perde spiega, stavolta non è andata proprio così” ha detto Anna Billò dopo l’intervista ad Antonio Conte. “Ci vuole anche la forza di spiegare, è troppo facile arrivare col sorriso quando si vince. C'è un rispetto per quelli che vengono a farti le domande. Dovresti educatamente dare delle risposte, quando vinci è tutto troppo facile. Ci vuole rispetto per i media, per i colleghi e per tutti quelli che lavorano nel mondo del calcio” ha invece sottolineato Capello. L'ex allenatore di Milan, Real Madrid e Juventus è tornato anche sull'analisi di Antonio Conte: “Non si può dire che lo Shakhtar ha cambiato il sistema di gioco, è una cosa che proprio non si può dire. Ogni squadra studia l’avversario, è il minimo. Invece no, sei un treno che va solo su un binario. Lukaku aveva l’occhio spento e lui ha tolto Lautaro. Ci vuole un piano B e non l’abbiamo visto, nonostante la battuta di Conte”.

"C'è molta delusione e molto rammarico ma non è mancata la cattiveria né la concentrazione, è mancato il gol, sia oggi che nell'andata. La squadra ha messo tutto, ha dell'incredibile che in 180' con lo Shakhtar, sfide che abbiamo dominato, non siamo riusciti a fare gol, se non lo fai non vinci". E' lo sfogo del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la qualificazione mancata agli ottavi di Champions League a seguito del pareggio per 0-0 di San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. "Cattiveria? I ragazzi hanno messo tutto in campo", prosegue l'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.

L'Inter sbatte contro il muro dello Shakhtar Donetsk dicendo addio ai sogni di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Conte non va oltre lo 0-0 a San Siro contro gli ucraini sprecando una grande occasione visto il risultato dell'altra sfida del girone vinta dal Real Madrid 2-0 contro il Borussia Monchengladbach. La classifica finale del gruppo B vede il Real Madrid chiudere in testa con 10 punti, a 8 il Borussia M'Gladbach, secondo, e lo Shakhtar che va in Europa League, chiude a 6 l'Inter.

La prima fiammata della partita al 6', Barella va sul fondo e mette al centro, finta di Lukaku e palla a Lautaro 100esima presenza in nerazzurro per 'El Toro') che si gira e colpisce a botta sicura ma la conclusione si stampa sulla traversa. Dieci minuti più tardi conclusione al volo di Lautaro, il tiro dell'argentino termina sopra la traversa. Al 20' conclusione da fuori di Kovalenko per lo Shakhtar, palla in tribuna. Al 23', sugli sviluppi di un corner, palla per De Vrij che prova due volte la cbattuta a rete ma viene contenuto dalla difesa ucraina. Lo Shakhtar pensa solo a difendersi, alla mezz'ora tentativo di Skriniar, il sinistro dello slovacco finisce largo. Cross teso di Hakimi, Gagliardini non riesce a controllare. Infortunio muscolare per Vitao poco dopo la mezz'ora, al suo posto Khocholava. Al 39' punizione dai 25 metri per lo Shakhtar, la conclusione si infrange sulla barriera con conclusione finale di Dodo bloccata da Handanovic. Sull'altro fronte Lukaku crossa per Lautaro, l'incornata di 'El Toro' è preda di Trubin. Nel finale di tempo tentativo rasoterra di Gagliardini a lato. Forte delle notizie che arrivano da Madrid, dove il Real sta battendo 2-0 il M'Gladbach, la squadra di Conte torna in campo ancor più determinata a scardinare il fortino ucraino. Tiro-cross di Barella, Trubin allontana di pugni. Incornata di Lukaku centrale, nessun problema per il portiere ucraino. Poco dopo su invito di Brozovic nuovo colpo di testa del belga miracolo di Trubin che devia la palla indirizzata all'incrocio dei pali. Girata di Lautaro su cross di Bastoni, fuori. Angolo per i nerazzurri, svetta Skriniar che non trova però la porta. Al 62' Trubin di pugni anticipa Barella, palla al limite a Brozovic che tenta la conclusione che termina di poco a lato dopo una deviazione. Poco dopo ripartenza Shakhtar, Maycon arriva al tiro dal limite con Handanovic che si salva di pungi. Doppio cambio per gli ucraini, dentro Solomon e Patrick per Tete e Marlos. Passano i minuti e l'Inter non riesce a sbloccare l'incontro. Conte richiama in panchina Young, dentro Perisic. Tiro di controbalzo di Lautaro fuori misura. Al 75' tiro di Solomon contenuto da un difensore che termina tra le braccia di Handanovic. Nell'Inter entra anche Alexis Sanchez per Gagliardini. Entrano anche D'Ambrosio, Darmian e Eriksen, out Hakimi, Bastoni e Lautaro. All'87' colpo di testa di Sanchez che non trova la porta. Angolo per l'Inter, conclusione di testa di Sanchez che prende Lukaku salvando lo Shakhtar. Nel recupero Eriksen dal limite impegna Trubin che alza sopra la traversa. Finisce 0-0.