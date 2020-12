Inter flop: tifosi contro Conte sui social, ma il tecnico resta. Via invece...

ANTONIO CONTE, HASTAG #ANTONIOCONTEOUT DEI TIFOSI DELL'INTER

Antonio Conte out, o meglio: #antonioconteout. L'hastag torna a circolare con forza su Twitter, dove sono tanti i tifosi dell'Inter che chiedono l'esonero o le dimissioni dell'allenatore salentino. Ipotesi come minimo remota.

ANTONIO CONTE-INTER ADDIO E ALLEGRI-INTER? OPERAZIONE TROPPO ONEROSA ORA

A un anno e mezzo dalla scadenza di un contratto importante (si parla di 12 milioni netti a stagione, senza dimenticare poi pure lo staff), la società nerazzurra non può permettersi di allontare il suo attuale tecnico. Tanto più che prendere ora un allenatore come Massimiliano Allegri, significherebbe investire su un ingaggio di primo piano (dunque 10-12 milioni, oltre allo staff pure per l'ex mister di Juve e Milan) con un contratto almeno di altri due anni e mezzo.

INTER, MISSIONE SCUDETTO PER ANTONIO CONTE

Forse solo se le cose dovessero precipitare ulteriormente si potrebbe prendere in esame una decisione che per ora non è contemplata. Tanto più che l'Inter con questo organico a livello di serie A ha tutto per evitare imbarcate che portino all'ipotesi di licenziamento da qui a fine stagione. Antonio Conte però adesso ha una missione inderogabile: con un solo obiettivo rimasto (oltre a quello secondario della Coppa Italia) dovrà andare ora più che mai all'assalto dello scudetto. Dando una spallata alla concorrenza che, al contrario dell'Inter, da febbraio riprenderà il discorso con Champions ed Europa League. Dunque, salvo cataclismi, avanti con Antonio Conte sino a giugno, poi a quel punto l'Inter tirerà le somme sul da farsi.

ERIKSEN E NAINGGOLAN VIA DALL'INTER A GENNAIO (PRESTITO). SOGNO GIROUD

Chi invece sembra destinato a lasciare Appiano Gentile a gennaio è Christian Erisken. L'ex Tottenham è totalmente ai margini del progetto Conte: da stella degli Spurs (che condusse in finale di Champions league assieme a Keane nel 2019) a riserva nell'Inter, dove ultimamente gioca giusto gli spezzoni (pochissimi minuti) dei finali di partita. Per lui si è parlato di scambi da fantacalcio (Da Dybala a Isco), ma potrebbe andare in prestito (magari in Premier League) per sei mesi e poi si vedrà. Anche Radja Nainggolan pare destinato a lasciare nuovamente Milano: e se quest'estate era sfumata l'ipotesi che se ne andasse, se non a titolo definitivo, ora potrebbe lasciare pure lui in prestito. Destinazione Cagliari. Possibili partenze pure per Matias Vecino e per Andrea Pinamonti (pure lui per poter avere la chance di giocare di più sino a giugno). Magari con l'arrivo in nerazzurro di un vice-Lukaku (Olivier Giroud è in scadenza fine stagione, il Chelsea per 5 milioni può lasciarlo partire subito).