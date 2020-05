Inter, "Icardi-Psg, c'è l'accordo per il riscatto". I rumors di calciomercato

Inter, Espn: "Icardi-Psg, c'è l'accordo per il riscatto"

Mauro Icardi al Paris Saint Germain: è cosa quasi fatta il riscatto dell'attaccante in prestito dall'Inter. Come rivelato da Espn, infatti, l'argentino resterà in Francia visto che i nerazzurri avrebbero deciso di concedere uno sconto sui 70 milioni di euro fissati la scorsa estate per il riscatto dell'attaccante: il nuovo punto d'incontro, anche vista la crisi economica scaturita dalla pandemia di coronavirus, sarebbe stato trovato sui 60 milioni di euro (55 di parte fissa più 5 di bonus).

Cavani in uscita

Le società trattano, così come la moglie-agente di Icardi, Wanda Nara, discute con il PSG e l'accordo sembra in dirittura d'arrivo. L'attaccante argentino, prima che la Ligue 1 si fermasse definitivamente per il Covid, ha realizzato ben 21 reti. Per lui pronto un contratto di quattro anni a 10 milioni di euro l'anno. Lo stesso ingaggio percepito da Edinson Cavani, ma solo fino al 30 giugno, visto che il contratto dell'uruguaiano non verrà rinnovato: sull'ex Napoli è forte l'interesse di Inter e Atletico Madrid.