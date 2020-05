Inter, il presidente del Racing: "Lautaro vicino alla firma col Barcellona"

Lautaro Martinez-Barcellona, la telenovela continua. Se El Toro arrivasse in blaugrana la notizia sarebbe buona anche per il Racing de Avellaneda, il club in cui il giocatore è cresciuto: nel caso l'Inter rivendesse il 22enne attaccante, infatti, la squadra argentina incasserebbe una percentuale. A ribadirlo è Victor Blanco, presidente del Racing, che racconta di un Lautaro "vicino alla firma" e conferma che sarebbe un buon affare per il club: "È stata una scommessa fatta sul futuro, non sappiamo quale sarà la cifra che riceveremo ma non importa, sarà gradita", ha detto a Radio La Plata.

Cavani o Werner al posto di Lautaro

Blanco ha anche ammesso di "non aver avuto contatti recenti con Lautaro", ma di "avere la sensazione che il momento della firma col Barcellona sia vicino". Non un bel segnale per l'Inter, che comunque incasserà una cifra altissima in caso di cessione dell'attaccante (la clausola è di 110 milioni) ed è pronta a reinvestirla per assicurarsi un altro bomber all'altezza. Edinson Cavani e Timo Werner sono i due nomi attualmente in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta.