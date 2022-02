Inter-Liverpool: Bastoni-De Vrij, Lautaro-Sanchez, le scelte di Inzaghi

Inter-Liverpool: Bastoni recuperato. Inzaghi studia la difesa anti-Reds

Simone Inzaghi può sorridere: Alessandro Bastoni è recuperato e sarà a disposizione per Inter-Liverpool (Leggi: dove vederla, tv e streaming). Il difensore nerazzurro si è allenato in parte con i compagni dopo la distorsione alla caviglia di Coppa Italia contro la Roma. L'allenamento di rifinitura sarà decisivo per capire se potrà essere titolare al fianco di Skrinjar e De Vrji con Dimarco e D'Ambrosio in preallarme. Ma attenzione anche all'eventuale sorpresa: Tuttosport ipotizza la possibilità di Bastoni titolare e Stefan de Vrij fuori visto che l'olandese non sta vivendo un momento di grande forma.

Inter-Liverpool: Barella squalificato. Vidal favorito al fianco di Brozovic

A centrocampo Barella è out per squalifica. Simone Inzaghi dovrebbe dare spazio ad Arturo Vidal contro il Liverpool (favorito su Vecino) al fianco di Brozovic e Calhanoglu con Dumfries e Perisic larghi. Un'Inter offensiva: Klopp avvisato.

Inter-Liverpool, Dzeko con Lautaro o Sanchez: ballottaggio

In attacco Dzeko titolare sicuro: la maglia da titolare al fianco di Edin se la giocano Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Il Toro non segna su azione dal 17 dicembre a Salerno (gol su su rigore in Supercoppa contro la Juventus), ma è favorito sull'attaccante cileno.

Inter-Liverpool probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.