Psg-Real Madrid dove vederla: tv, streaming e le news. Champions League show

Psg-Real Madrid tv e streaming, dove vederla su Mediaset

Paris Saint Germain-Real Madrid, che spettacolo gli ottavi di Champions League. Martedì 15 febbraio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata degli ottavi di finale. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it. Dal Parco dei Principi di Parigi va in scena la sfida stellare tra il Psg del tridente Neymar, Mbappè e Messi contro i blancos allenati dall’ex Carlo Ancelotti.

Psg-Real Madrid dove vederla: tv Canale 5 diretta

Telecronaca di Psg-Real Madrid affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri. A seguire, sempre sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Massimo Mauro, Christian Panucci, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Non mancheranno immagini, highlights e gol dell’altro ottavo di finale in programma “Sporting Lisbona-Manchester City”.

Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions, altri tre ottavi in programma (15 e 16 febbraio) saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E grazie all’opzione “Diretta Champions” è possibile gustarsi tutti i goal in tempo reale.

Mercoledì 16 febbraio, su Mediaset Infinity ampia sintesi di “Inter-Liverpool” con lo studio condotto da Benedetta Radaelli, con Riccardo Ferri, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Psg-Real Madrid tv e streaming su Mediaset Infinity

PSG-Real Madrid, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 e in diretta streaming su sportmediaset.it Telecronaca: Trevisani e Massimo Paganin

Sporting Lisbona-Manchester City tv e streaming su Mediaset Infinity

Sporting Lisbona-Manchester City, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. Diretta Champions, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity

Salisburgo-Bayern Monaco tv e streaming su Mediaset Infinity

Salisburgo-Bayern Monaco, in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity. Telecronaca: Massimo Callegari e Andrea Agostinelli.

Leggi anche