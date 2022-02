Serie A, Bonomi verso presidenza: “l’uomo forte” per avere i soldi dal governo

Serie A, la Lega sceglie il nuovo presidente: sarà il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi. RUMOR

La Lega Serie A avrà, da domani, un nuovo presidente. Il suo nome? Carlo Bonomi, numero uno di Confindustria. Dopo le dimissioni del 1 febbraio di Paolo Dal Pino: i vertici del calcio italiano stanno lavorando a un accordo che potrebbe coinvolgere una larga, più probabilmente larghissima fetta delle 20 società.

Serie A, Carlo Bonomi: "l'uomo forte" per ottenere i contributi dal Governo

Ebbene, il presidente di Confindustria è pronto a sedersi al timone dei presidenti di Serie A: una candidatura nata circa cinque giorni fa, su cui piano piano s’è consolidato il consenso. Come scrive Repubblica, il nome di Bonomi incarna i tre cardini che i club si sono dati nell’assemblea della settimana scorsa, quella esplorativa: un nome di unità, di altissimo profilo istituzionale e che possa rappresentare i club con forza e credibilità di fronte al governo, con cui sostenere le istanze per ottenere ristori adeguati all’oltre miliardo annuale di contributi versati. E in questo senso, chi meglio del top manager di Confindustria?

Per eleggere Carlo Bonomi, domani, serviranno 14 preferenze. Ossia i due terzi dell’assemblea: un risultato che, secondo le prime voci, sarebbe ampiamente alla portata. Curiosamente, la Lega oggi decapitata, si ritroverebbe lo stesso giorno ad avere un presidente, ma anche un commissario ad acta per la modifica dello Statuto.

Oggi, lunedì 14 febbraio, infatti, scadrà la proroga concessa dalla Federcalcio per recepire i nuovi principi informatori che portano il quorum per le votazioni a 11, ossia alla maggioranza semplice, quando non previsto diversamente dalla Legge. E il presidente federale Gabriele Gravina non ha alcuna intenzione di concedere altro tempo. La domanda, dunque, è: che cosa pensa Confindustria della candidatura di Bonomi? C’è chi dice non siano affatto convinti della bontà dell’operazione. Ma la corsa è partita e, domani, potrebbe essere già conclusa.

Leggi anche: