Inter-Napoli o Atalanta? I bookmaker ribaltano la classifica: chi vincerà il campionato di serie A

Napoli tiene la vetta, Inter seconda e Atalanta terza: la corsa scudetto non si ferma

L'Inter perde il derby d'Italia contro la Juventus (qui l'analisi di Thiago Motta e Simone Inzaghi), il Napoli vede sfumare nel finale la vittoria all'Olimpico contro la Lazio, mentre l'Atalanta - reduce dal match d'andata dei playoff di Champions contro il Bruges - viene fermata in casa dal Cagliari: le tre squadre rimaste a giocarsi lo scudetto rallentano e dopo la 25° giornata di serie A, la classifica resta più in bilico che mai con il Napoli al comando a quota 56 punti, l'Inter seconda a 54 e l'Atalanta terza a 51. Le altre sono fuori dai giochi, a partire dal duo Lazio-Juventus che si gioca il quarto posto (a 46), davanti a Fiorentina (42) e Bologna-Milan (41 con una partita in meno, scontro diretto il cui recupero è fissato per mercoledì 22 febbraio alle 18,30). Come vedono i bookmakers questa corsa scudetto? Vediamo le quote.

Inter scudetto e Napoli secondo? I bookmaker scommettono sui nerazzurri. Atalanta lontana nelle quote

Inter favorita sul Napoli, malgrado la squadra di Antonio Conte sia prima e non abbia altri impegni da qui a fine stagione a parte il campionato (mentre i nerazzurri sono agli ottavi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia). Per Snai e Sisal il titolo-bis dei nerazzuri campioni in carica viene quotato a 2. I partenopei? Sono leggermente dietro, rispettivamente a 2,15 e 2,25. Non un baratro, ma significativo che l'Inter venga comunque ritenuta favorita. E ancor più forte il messaggio che i bookie mandano sullo scudetto dell'Atalanta. Malgrado la Dea non sia lontana (-5 dal vertice e - 3 dal secondo posto), lo storico campionato vinto dalla squadra di Gasperini verrebbe pagato 9 volte la posta iniziale da entrambi i boomakers. Un abisso rispetto a Inter e Napoli.

Le altre, come di diceva, solo ad anni luce. Fa solo specie che Juventus e Lazio siano pari in classifica, ma con quotazioni scudetto completamente diverse. I bianconeri comunque tengono a 16 per Sisal e 25 per Snai. I biancocelesti sono rispettivamente a 100 e 75.

Chiusura sul Milan: una rimonta scudetto del Diavolo è fantascienza (i rossoneri dovranno sudare per conquistarsi un posto nella prossima Champions), ma per chi vuole credere in Leao e compagni, Sisal lo dà a 100, Snai impenna a 250.