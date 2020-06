Inter, Belotti per il dopo Lautaro Martinez. Antonio Conte pensa al Gallo

INTER-LAUTARO MARTINEZ: STAND BY CON IL BARCELLONA

L'Inter si guarda attorno sul mercato degli attaccanti in vista della possibile partenza di Lautaro Martinez. Il Toro è un sogno dichiarato del Barcellona, per formare una super coppia argentina al fianco di Leo Messi. Nulla di scontato ancora sulla sua partenza, visto che la clausola da 110 milioni di euro (in scadenza il 7 luglio) non dovrebbe essere pagata dai blaugrana e il club nerazzurro non ha intenzione di accettare proposte da 50-60 milioni più un paio di contropartite tecniche. Il Barça per spingere sull'acceleratore dovrà salire molto nell'offerta cash (e prima magari effettuare qualche cessione per sistemare il bilancio e arrivare più forte all'assalto del Toro).

INTER, CAVANI A PARAMETRO ZERO

Le possibilità che Lautaro Martinez lascia l'Inter a fine stagione comunque ci sono e per questo il club nerazzurro non si farà trovare impreparato nella ricerca di un sostituto. Edinson Cavani è un nome caldo da settimane, ma la sensazione è che l'arrivo del Matador - a parametro zero dal Psg (richiesta di un triennale da parte del 33enne attaccante uruguagio) - si potrebbe concretizzare nelle ultime settimane di mercato. Un colpo last minute simile a quello di un anno fa che portò Alexis Sanchez in nerazzurro (prestito nel caso del Nino Maravilla) per rinforzare la rosa e se ci saranno le giuste condizioni economiche.

INTER, IDEA AUBAMEYANG

L'ad dell'Inter, Beppe Marotta pensa a un profilo di caratura internazionale. In quest'ottica cresce la candidatura di Pierre Aubameyang, anche se il 30enne attaccante gabonese dell'Arsenal non è la prima scelta di Antonio Conte che preferirebbe un giocatore con altre caratteristiche. Il contratto in scadenza nel 2021 (al momento non si parla di rinnovo) e il fiuto del gol (viaggia a medie da 30 reti a stagione con le maglie di Borussia Dortmund prima e Gunners ora: quest'anno sono già 20) ne fanno una possibilità di mercato.

INTER-BELOTTI, UN GALLO PER L'ATTACCO DI ANTONIO CONTE

Andrea Belotti è un colpo che può intrigare Antonio Conte: giocatore perfetto nel suo gioco, centravanti che non pensa solo al gol, ma è anche un guerriero in campo, capace di giocare spalle alla porta e aprire varchi per i compagni. L'Inter valuta la possibilità di prendere il Gallo e qualche sondaggio è partito. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, anche se la volontà dell'Inter sarebbe di mettere qualche contopartita nell'eventuale trattativa: da Nainggolan (che dovrebbe tornare dal prestito a Cagliari, anche se Giulini e Zenga sarebbero felicissimi di averlo un altro anno) a Gagliardini e Pinamonti, i giocatori non mancano. Ma ovviamente per parlare di giocatori di quel calibro in entrate, il Torino prima dovrà essere certo aver raggiunto la salvezza.