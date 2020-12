Inter-Shakhtar TV e streaming, Champions League dove vedere l'Inter

Inter-Shakhtar ci siamo. La partita di Champions League dell'anno per la squadra di Antonio Conte (che ha Vidal out per i flessori e Barella con un problema alla caviglia): in ballo la qualificazione agli ottavi. Vincere e sperare che Real Madrid-Borussia Mönchengladbach non finisca in pareggio (in quel caso il successo nerazzurro porterebbe solo ai sedicesimi di Europa League). La squadra ucraina è attualmente a quota 7 punti (pari al Real ma con i confronti diretti a favore e due punti davanti all'Inter): con una vittoria sarebbe sicura di passare il turno in Champions (o anche con un pareggio se pure i blancos non vincessero). Ecco una guida veloce per seguire Inter-Shakhtar Donetsk in tv e streaming.

Inter-Shakhtar TV

Inter-Shakhtar andrà in tv in chiaro? La risposta è no. Non è prevista la diretta su Canale 5 per la sfida Champions di Lukaku e compagni.

Inter-Shakhtar TV Sky

Inter-Shakhtar in tv su Sky mercoledì 9 dicembre alle ore 21: Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Massimo Marianella e commento Luca Marchegiani, a bordocampo Adrea Paventi e Alessandro Alciato. Diretta Gol a cura di Andrea Marinozzi. Inter-Shakhtar Donetsk è prevista anche la diretta in 4K HDR con Sky Q satellite.

Inter-Shakhtar streaming

Inter-Shakhtar in streaming verrà trasmessa in diretta dalle 21 su Sky Go per gli abbonati Sky e su Now Tv che permette la visione delle partite di Champions League a coloro che acquistano uno dei pacchetti proposti.

Inter-Shakhtar radio

Inter-Shakhtar sarà raccontata su Radio Rai 1 in diretta con la cronaca di Giuseppe Bisantis e il commento tecnico di Fulvio Collovati.

Inter-Shakhtar probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho.