Porto-Inter dove vederla: tv e streaming. Canale 5? Sky? Prime Video? Le news

Porto-Inter tv e streaming, dove vederla

Porto-Inter vale un quarto di finale di Champions League (sognando di raggiungere il Milan). La squadra di Simone Inzaghi si lascia alle spalle la sorprendente sconfitta in serie A contro lo Spezia (gol di Daniel Maldini, pareggio di Lukaku e rete decisiva di Nzola) ed è pronta per gli ottavi di ritorno, dopo l'1-0 di San Siro con gol di Lukaku in programma martedì 14 marzo alle 21 all'Estádio do Dragão. Porto-Inter dove vederla tv e streaming: guida veloce per seguire i nerazzurri in Champions.

Porto-Inter tv Canale 5

Porto-Inter in tv andrà in chiaro con diretta su Canale 5 alle ore 21.00. Telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Porto-Inter tv Sky

Porto-Inter in pay tv sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201 del satellitare), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare)

Porto-Inter streaming

Porto-Inter sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro su sportmediaset.it e in pay su Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Porto-Inter formazioni

Sergio Conceicao dovrebbe confermare la squadra vista nel match d'andata a San Siro, con Pepe Aquino e Taremi in avanti. in mezzo al campo tocca a Grujic e Uribe. Difesa del Porto guidata da un giocatore di esperienza internazionale quale Pepe. L'Inter recupera Skriniar e Dimarco (ballottaggio con Gosens). In avanti c'è la coppia Lukaku-Lautaro, a centrocampo Calhanoglu è in vantaggio su Mkhitaryan per una maglia da titolare al fianco di Brozovic.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Pepe, Taremi. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

