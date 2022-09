Inter, nuovo advisor per la cessione: Zhang si affida agli americani di Raine

Cessione Inter, la banca Usa Raine Group è specializzata in media, telecom, sport e tecnologia

Spunta un nuovo advisor nel dossier che vede coinvolto il club nerazzurro presieduto da Steven Zhang e la sua relativa cessione: dopo Goldman Sachs l'Inter punta su Raine Group, banca d'affari statunitense che ha già curato la vendite del Chelsea di Abramovic.

Lo rivela oggi il quotidiano economico Il Sole 24 Ore che sottolinea come dopo il mandato a Goldman Sachs, la famiglia Zhang avrebbe affidato un secondo incarico alla banca d'affari statunitense Raine Group, specializzata in media, telecom, sport e tecnologia. Si tratta della stessa banca che ha ceduto qualche mese fa il Chelsea del miliardario russo Roman Abramovic a un gruppo di investitori: cioè il magnate Todd Boehly e il Clearlake Capital Consortium.

Da un lato quindi la destinazione geografica di ricerca appare quindi ormai definitiva: quella statunitense, area dalla quale nei mesi passati è arrivato il maggior numero dei compratori per le squadre europee. Dall'altro, il passaggio per l'Inter sembra chiaro e finalizzato alla ricerca di un investitore: infatti Goldman Sachs è la banca storicamente vicina alla famiglia Zhang e a Suning, mentre l'incarico a Raine Group potrebbe essere interpretato come un passaggio successivo.

Ciò che resta da chiarire è il "nodo" valutazione: secondo le recenti transazioni il livello della società è superiore al miliardo di euro. Tra i temi sul tavolo c'è anche quello finanziario: il club nerazzurro assorbe ancora parecchia cassa, nell'ultimo esercizio perderà circa 120 milioni di euro.