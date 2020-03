Inter, ottime notizie da Suning: nel 2019 utile di 1,4 milioni

Inter, ottime notizie da Suning: nel 2019 un utile di 1,4 milioni

Nel momento più brutto per il calcio, costretto allo stop Coronavirus, e a distanza di non troppi giorni dal big match perso contro la Juventus che ha forse compromesso del tutto la corsa Scudetto con Juve e Lazio, l'Inter può almeno sorridere sul budget. Suning, gruppo proprietario del club nerazzurro, ha fatto registrare un forte volume di vendite e ricavi operativi nel 2019. Secondo la relazione finanziaria 2019, come riporta il sito economico sul calcio Calcio e Finanza, l’azienda cinese di Nanchino ha raggiunto un volume di vendite di oltre 379,67 miliardi di yuan (circa 48,4 miliardi di euro) lo scorso anno, e ricavi operativi di oltre 270,31 miliardi di yuan (34,5 miliardi di euro): un utile netto attribuito agli azionisti della società madre di oltre 11 miliardi di yuan (1,4 miliardi di euro).

Grande capacità di attirare clienti online

In seguito all’acquisizione del grande magazzino Wanda e di Carrefour China lo scorso anno, la società ha ulteriormente ampliato la sua portata e ha gradualmente strutturato un formato di business più completo nel settore del commercio al dettaglio in Cina. Una società che continua a migliorare la sua capacità di attrarre clienti online. Nel 2019 contava 8.216 negozi online di vario tipo, con un numero di membri registrati della piattaforma di vendita al dettaglio Suning.com in crescita fino a 555 milioni. Nel campo della logistica, anche questo in crescita, alla fine del 2019 sono 25.881 i punti di consegna e la superficie totale di magazzino e relative strutture di supporto per Suning Logistics di 12,1 milioni di metri quadrati.